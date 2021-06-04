НЛО - це прибульці? Військові США не підтверджують, але й не спростовують

25 хвилин(и) тому

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Автори наданого владі США конфіденційного звіту про інциденти з НЛО не знайшли доказів їхнього зв'язку з прибульцями, але і не стверджують протилежного. Про це американські чиновники розповіли місцевим ЗМІ.

Щодо більшості з приблизно 120 вивчених випадків, які трапилися за останні 20 років, вдалося довести, що американські технології не мають до них жодного стосунку. При цьому визначити їхню природу з повною впевненістю неможливо, йдеться в документі.

Скорочений варіант звіту дадуть Конгресу 25 червня.

Доповідь підготувала робоча група міністерства оборони, яку створили минулого року, щоб "покращити розуміння невідомих атмосферних явищ" (так у США офіційно називають НЛО) і встановити, чи не загрожують вони національній безпеці.

Звіт знову розбудив уяву американців, у яких феномен НЛО викликає чималий інтерес і породжує конспірологічні теорії.

Прихильники теми НЛО з нетерпінням очікують 25 червня і активно діляться своїми здогадками щодо документа.

Що ще відомо

Деякі деталі у четвер розкрили New York Times, CNN і Washington Post - з посиланням на чиновників, які погодилися анонімно поділилися цією інформацією.

За їхніми словами, більшість вивчених загадкових явищ зафіксували американські військові та в низці випадків - військові інших країн.

Три джерела CNN розповіли, що звіт не виключає позапланетної природи деяких явищ. Але і доказів того, що пілоти США бачили прибульців, в документів також немає.

New York Times цитує джерела в розвідці, за словами яких частина загадкових атмосферних явищ могла бути пов'язана з секретними випробуваннями, які проводили Китай або Росія.

Така можливість особливо турбує керівництво спецслужб США.

Які випадки описані у звіті

Деякі конкретні інциденти обговорювали в програмі 60 Minutes на телеканалі CBS News. Кілька пілотів тоді заявили, що бачили невизначені летючі об'єкти - швидші, ніж усе що вони коли-небудь бачили.

Відставний командир ескадрильї винищувачів Раян Грейвс розповів, що його підлеглі з 2014 року стали помічати такі об'єкти в закритому повітряному просторі біля узбережжя штату Вірджинія.

За його словами, вони рухалися на швидкості, яка перевищує ту, на яку здатна сучасна техніка, і не залишали за собою видимого інверсійного сліду.

Пілоти, які здійснювали тренувальні польоти над океаном, бачили їх "практично щодня упродовж як мінімум двох років".

Колишній контррозвідник Луїс Елісондо минулого місяця розповів телеканалу ABC News, що деякі НЛО "за своїми можливостями сильно перевершують все, що маємо ми".

"Питання: що це? Відповідь: ми не знаємо", - сказав він.

У квітні минулого року Пентагон розсекретив і виклав у відкритий доступ три відеозаписи невідомих атмосферних явищ.

Хоча вони стали доступними раніше, внаслідок витоків у 2007 та 2017 роках, військові вирішили розвіяти всі сумніви в їхній справжності.