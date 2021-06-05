"Відчуття, що в тебе щось вкрали". Як пережити ранню менопаузу

Меган Лоутон

Репортер Newsbeat

1 година тому

Автор фото, Éimi Quinn

"Я почувалася дуже старою", - згадує Еймі Квінн.

"Знаю, що кажу страшні речі й не хочу лякати жінок менопаузою, але таке відчуття, що в тебе щось вкрали".

У Британії менопауза (клімакс) у більшості жінок настає у 51 рік, але приблизно кожна 100-та стикається з ним до 40 років. У виняткових випадках - у 30 і навіть раніше.

Еймі - один з них.

У 19 років у неї виявили рак яєчників. Потім була серйозна операція з видалення яєчників та хімієтерапія.

"Я думала, що не виживу. Тому насправді мені дуже і дуже пощастило", - пояснює Еймі ВВС.

Операція призвела до передчасної менопаузи та цілої низки інших симптомів.

Автор фото, Éimi Quinn Підпис до фото, Під час клімаксу Еймі страждала від коливання ваги

У більшості жінок менопауза розвивається поступово, але у випадку Еймі все було дуже швидко.

"Підвищене потовиділення, запалення ясен, свербіж, постійна втома й дратівливість. А ще погана пам'ять, нетримання сечі та зайва вага", - перераховує вона неприємні симптоми, які їй довелося пережити.

Еймі, якій зараз 28 років, каже, що була спустошена, коли дізналася, що не зможе мати дітей.

Що таке менопауза?

Це природна частина старіння, яка зазвичай відбувається у віці від 45 до 55 років, та пов'язана зі зниженням рівня естрогену в жіночому організмі.

Місячні стають нерегулярними, а потім повністю припиняються, і жінка більше не може завагітніти природним шляхом.

Усі ці речі Еймі пережила, коли вчилася в університеті.

"Я довго не розуміла причину своєї тривоги й поганого настрою, - каже вона. - Ми думаємо, що люди зазвичай журяться через минуле. Але я сумувала через те, що не можу мати дітей, не можу більше спілкуватися з друзями, як раніше. І ніхто не розумів, через що я пройшла".

Автор фото, Éimi Quinn Підпис до фото, Подруги підтримали Еймі у найважчі дні

Рання менопауза вплинула на особисте життя дівчини - одне побачення, приміром, було зіпсоване через гормональні припливи.

"Ми сиділи у ресторані, і мене раптово кинуло в піт. І я бачу, що хлопець дивиться на мене, як на хвору", - згадує вона.

"Я ледь не згоріла від сорому. Сказала, що мені потрібно в туалет, і втікла".

Зараз у неї все гаразд, але дівчина зізнається, що будувати стосутки після ранньої менопаузи було особливо складно.

"Доводилося шукати в собі сили, щоб сказати: знаєш, я насправді 80-річна жінка у тілі 18-річної".

Автор фото, Éimi Quinn Підпис до фото, Еймі та її хлопець Кіран

Зараз вона багато речей згадує з посмішкою, але були часи, коли менопауза заважала вчитися та позначилася на психічному здоров'ї.

"Я дуже переживала, - каже вона. - Якось під час лекції не могла сконцентруватися. Викладач щось пояснював, а я нічого не розуміла. І почувалася повною дурепою".

Від безпорадності Еймі навіть думала про самогубство.

"Але тепер я можу озирнутися назад і зрозумію, що не завжди треба бути суперхороброю".

Полегшити симптоми клімаксу можна за допомогою замісної гормональної терапії (ЗГТ).

Однак у випадку Еймі це неможливо. Лікарі попередили, що ЗГТ може спровокувати рецидив раку.

Автор фото, Éimi Quinn Підпис до фото, Еймі та її бабуся під час хіміотерапії

Еймі не втрачає оптимізму та з надією дивитися у майбутнє.

Останні дев'ять років ракових клітин в її організмі немає, і дівчина сподівається, що лікарі переглянуть своє рішення і дозволять їй лікуватися естрогеном.

Вона також хоче, щоб той хлопець з невдалого побачення прочитав цю статтю.

"Сподіваюся він не чекає, коли я нарешті вийду з туалету того ресторану", - шуткує вона.