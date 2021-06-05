Фейкове сходження на пік Евересту, яке здійняло галас серед українських альпіністів

Лілія Хомишин

Івано-Франківськ, для BBC News Україна

27 хвилин(и) тому

Автор фото, https://ukd.edu.ua/ Підпис до фото, Пресконференція, на якій Христина Мохнацька розповіла про майбутній похід на Еверест

Українські альпіністи днями зійшли на найвищу вершину світу - Еверест (8848 м). Серед них була мешканка Івано-Франківська, альпіністка-рекордсменка Христина Мохнацька, через яку й спалахнув скандал.

На своїй сторінці у фейсбуку вона написала, що підкорила Еверест, а інші альпіністи, які піднімалися разом з нею, в грубій формі заперечили цей факт.

З чого все почалося?

Христина Мохнацька - вчителька географії та викладачка франківського університету - вирішила зійти на найвищу вершину планети без кисневої маски. Знайшлися спонсори і Христині вдалося зібрати 114 тисяч доларів.

На початку квітня вона поїхала в Непал, щоб реалізувати свою мету.

Христина часто інформувала про свою експедицію та навіть прочитала франківським студентам онлайн-лекцію, присвячену захисту довкілля, на висоті 5362 метри з льодовика Кхумбу. Це також був один з її запланованих рекордів.

1 червня про її успішне сходження на вершину повідомили на офіційній сторінці університету Короля Данила, де й викладає жінка.

"Добралась до вершини Христина сьогодні о 07:04 за місцевим часом. Христина особисто за допомогою сотового зв'язку повідомила проректору УКД Олега Андрухіва про своє успішне сходження", - йдеться на сторінці університету.

Згодом Христина підтвердила факт свого успішного сходження на Еверест на одній зі своїх сторінок.

Автор фото, Nova Gora

Звинуватили у брехні

Альпініст Дмитро Семеренко, відомий як перший дніпрянин, що підкорив Еверест, також йшов того дня на вершину світу.

Після успішного спуску з гори він публікує відео, де розповідає про альпіністів, які разом з ним були в експедиції. У відео він говорить і про Христю Мохнацьку, де твердо заявляє, що вона не дійшла до вершини, а пішла назад.

"Я повертав голову, а Еверест був біля (гори) Лходзе поруч. І видно всіх наших, що вони йдуть вверх. Тільки Христя Мохнацька іде вниз. Бо вона не дійшла. Бо вона не дійшла навіть з киснем", - заявляє Семеренко.

Соцмережі вибухнули. Серед користувачів було багато тих, хто підтримував Мохнацьку та вірив у її успішне сходження.

Пост підтримки написав народний депутат України Ігор Фріс: "Люди ви при пам'яті? Це Еверест! Це не купа гною, яку ви осилити не можете. Навчіться радіти та поважати успіхи та невдачі інших. Підніміть прапор держави хоч на Вовчинецьких горах. Христя - вітання! Ви молодець в будь-якому випадку".

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків також прокоментував скандал, пов'язаний з альпіністкою:

"Христина Мохнацька вийшла на зв'язок, і це - головне. Вітаю, Христя Мохнацька, зі здійсненням мрії".

Згодом Мохнацька сама прокоментувала звинувачення. Вона виклала у соцмережах фотографії, які мали б підтверджувати, що вона таки була на вершині світу, і заявила, що буде подавати до суду за наклеп. Крім того, очікуватиме себе в списку тих, хто підкорив Еверест.

Згодом її коментарі зникають. А Христину тепер уже звинувачують у редагуанні знімків: мовляв, фотографіїї несправжні - нібито, на фото її шерпа, якому домалювали обличчя Христини Мохнацької.

Компанія-організатор, яка займалася сходженням українців на Джомолунгму, не згадує Христину Мохнацьку у списку тих, хто підкорив гору.

Не дійшла до вершини

Автор фото, Reuters

Зрештою, 4 червня, Христина Мохнацька зізналася, що не дійшла до вершини Евересту.

Вона пояснила, що коли до вершини залишалося 10-15 метрів по вертикалі, то вирішила спуститися до свого шерпи, який через стан здоров'я не зміг піднятися разом із нею.

Про це вона навіть записала відео з чоловіками, що її супроводжували.

"Висота 8780 м. Я бачу ціль, але мій гід Калдін каже, що йому погано, йому дуже болить голова і він не може йти. Я в розпачі. Дава, мій другий шерпа, каже, щоб я йшла за ним, а Калдіна лишити тут", - розповіла вона у дописі у фейсбуку. Вона сказала, що не змогла покинути свого шерпу.

"Для мене вершина є! Я була на вершині світу! Для мене найбільше досягнення, що з Калдіном нічого не сталося!" - додає Христина.

Та згодом і цей допис зник зі сторінки Мохнацької.

Втім, можна стверджувати, що альпіністка таки дійшла до ступені Хілларі (8790 м), що за понад годину шляху від головної вершини.