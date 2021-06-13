Загадкові смерті опозиціонерів у М'янмі

Джонатан Гед

Кореспондент ВВС у Південно-Східній Азії

9 годин(и) тому

Автор фото, Collage Підпис до фото, Двоє опозиціонерів загинули у березні за загадкових обставин

Насильство, яке збройні сили М'янми чинили щодо неозброєних опонентів після лютневого перевороту, шокувало світ. Понад 800 людей вбито, більшість - розстріляні військовими.

Але смерть під вартою двох чиновників з Національної ліги демократії - партії, очолюваної Аун Сан Су Чжи, - пролила ще більш похмуре світло на дії військових.

У суботу, 6 березня, міста М'янми були на межі.

За три дні до цього вони пережили найжорстокіший день після перевороту в лютому - ООН зафіксувала смерті 38 людей.

Армія захопила владу 1 лютого, заявивши, - без доказів - що попередні вибори, на яких влада НЛД отримала владу, були шахрайськими.

Пані Су Чжи та вищих керівників помістили під домашній арешт, що викликало хвилі протесту проти військових.

Перші три тижні військові, здавалося, не знали, як реагувати.

Але до кінця лютого вони застосовували усе більше сили. До першого тижня березня було ясно, що стримувати себе вони не збираються.

Історичний район Пабедан у центральній частині Янгона, з його вузькими провулками між занедбаними колоніальними будівлями, бачив багато драм.

Того тижня активісти побудували барикади на деяких вулицях, щоб перешкодити силовикам, було кілька сутичок.

Населення Пабедана різноманітне, у районі мешкає велика кількість мусульман, є вісім мечетей.

На тогорічних загальних виборах Сітху Маунг, один із двох кандидатів-мусульман, яких висунула НЛД, отримав там місце в парламенті.

Керівником його кампанії був Хін Маунг Латт, ветеран-активіст НЛД, який переїхав до Пабедана за багато років до цього і проживав у сім'ї буддистського адвоката.

Він був співвласником туристичної компанії, керував магазином відеопрокату та працював у НЛД з 1988 року, ставши керівником його місцевого відділення. Він був відомим і улюбленим членом громади.

"Він був дуже релігійним і молився п'ять разів на день", - сказав Сітху Муанг BBC, який наразі переховується від військових.

"Але його любили люди всіх віросповідань. Він багато зробив для громади, наприклад, створював парки та дитячі майданчики. Він був дуже важливим для НЛД", - додав він.

Причина смерті

Хін Маунг Латт був удома зі своєю прийомною сім'єю, коли близько 21:00 за місцевим часом прибули поліція та солдати.

Сусіди повідомили, що солдати були з 77-ї легкої піхотної дивізії, підрозділу, відомого порушеннями прав людини.

За словами Ко Тун Чжи, друга Хін Маунг Латта, солдати насправді шукали У Маунг Маунга, адвоката, який мав вищу посаду в НЛД і на той момент уже переховувався.

Натомість вони, як він каже, увірвались до будинку Хін Маунг Латта і витягли його, б'ючи.

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Ко Тун Чжи вважає, що Хін Маунг Латта тоді відвезли до мерії Янгона, однієї з перших будівель, захоплених після перевороту.

Наступного ранку родині Хін Маунг Латта зателефонували з поліції й сказали прийти й забрати його тіло з військового шпиталю на півночі Янгона.

Там їм сказали, що він знепритомнів, що вони мають казати іншим, що він переніс серцевий напад.

Але сім'я наполягає на тому, що 58-річний чоловік мав добре здоров'я. Кажуть, на його тілі були ознаки численних ран, воно було вкрите просякнутою кров'ю тканиною.

Тіло було розрізане, а потім зашите - ймовірно, під час розтину - але сім'ї не дали офіційних повідомлень про причини смерті. Того ж дня його поховали за мусульманським звичаєм.

Американська правозахисна організація "Лікарі за права людини" вивчила докази, зокрема фотографії тіла Хін Маунг Латта.

Хоча вони не можуть остаточно судити, вони дійшли висновку, що причина смерті, названа військовою владою, неправдоподібна, і що він, швидше за все, помер від "убивчого насильства", перебуваючи під вартою.

Ко Тун Чжи вважає, що його навмисно вбили. Він був затриманий менш ніж за десять годин до того, як його родині повідомили про його смерть; вона не була наслідком тривалих тортур.

"Одного разу мене посадили в тюрму та допитували, тому я знаю, як вони витягують інформацію з людей. Можливо, вони вважали, що він був пов'язаний з Представницьким комітетом Асамблеї Союзу (CRPH) - урядом, який підтримує опозиція", - сказав він.

"Можливо, вони намагалися отримати інформацію про те, що планує НЛД, або де ховаються активісти?" - припускає чоловік.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мусульманський похорон

Він вважає, що саме популярність Хін Маунг Латта в місцевій НЛД зробила його мішенню відплати військових, хоча він не був очевидною загрозою для військової хунти.

"Кишки назовні"

Але теорія про те, що військові націлені на партію Аун Сан Су Чжи, набула додаткового підтвердження за два дні, через смерть іншого члена НЛД, Зав М'ята Лінна.

Він був набагато помітнішою фігурою в опозиційному русі, ніж Хін Маунг Латт - і повелися з ним, як виглядає, набагато жорстокіше.

46-річний Зав М'ят Лінн був директором нового професійно-технічного коледжу в індустріальному районі Шве П'ї Тар - одного з декількох, відкритих за уряду НЛД.

Він також був відданим активістом НЛД, відразу після перевороту його обрали місцевим представником CRPH.

За кілька днів до того, як його схопили, він розміщував на своїй сторінці в Facebook зворушливі повідомлення, закликаючи жителів продовжувати революційну боротьбу проти військових, яких він називав "собаками" і "терористами".

"Зав М'ят Лінн був політичною силою", - заявив ВВС чиновник НЛД з того ж містечка, який зараз переховується і не називає свого імені.

"Він був чудовим оратором. Він був єдиною людиною з нашого селища, яка змогла об'єднати людей і очолити демонстрації після перевороту. Він був тим, хто переконав працівників різних державних установ приєднатися до руху громадянської непокори", - додав він.

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Чиновник пам'ятає, як приєднався до нього та його учнів на акції 8 березня.

"Він, здається, ані трохи не хвилювався, - каже він. - Він навіть запропонував мені залишитись з ним у його школі, стверджуючи, що мені було занадто небезпечно перебувати на вулиці".

Того вечора Зав М'ят Лінн повернувся до коледжу зі своїми студентами. Незадовго до 02:00 солдати прорвалися до коледжу.

Студенти сказали своєму вчителю рятуватися, перелізши через задню стіну. Сімох з них заарештували; на той час ніхто не був впевнений у тому, що сталося із Зав М'ят Лінном.

О 15:00 його дружині Доу Пхю Пхю Він зателефонував місцевий чиновник зі Шве П'ї Тар і повідомив, що її чоловік помер, і що вона може побачити його тіло - у тому ж військовому шпиталі, де була родина Хін Маунга Латта.

Він був весь у синцях. Його живіт був розрізаний уздовж, і, за словами дружини, кишки були назовні.

Їй показали велику рану на спині. Офіційні державні ЗМІ повідомили, що він впав спиною на сталеву трубу, коли перелазив через огорожу школи. Вони також попередили, що проти тих, хто поширюватиме альтернативні версії його смерті, будуть вжиті жорсткі заходи.

Лікар з організації "Лікарі за права людини", який вивчав фотографії трупа, дійшов висновку, що офіційне пояснення не викликає довіри.

Горизонтальний розріз на животі не пов'язаний з будь-яким розтином, сказав він. На тулубі також був вертикальний розріз від імовірного розтину. Величезні синці по обидва боки тулуба Зав М'ят Лінна також не відповідали офіційному повідомленню про те, що він упав під час втечі.

Ці тілесні ушкодження набагато імовірніше завдали йому викрадачі. Лікар не зміг зробити однозначних висновків щодо жахливих травм його голови.

Обличчя Зав М'ят Лінна на момент його похорону було дуже спотворене. Однак лікар вважає, що це могло бути наслідком розкладання.

Військова влада не дозволила його дружині забрати тіло до дня похорону, на організацію якого їй знадобилося три дні. Протягом чого часу, як виглядає, тіло не охолоджували.

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Важко зрозуміти, чому ці двоє чиновників зазнали таких страшних тортур, які, судячи з усього, стали причиною їхньої смерті.

Військова хунта не пояснює жорстоке поводження з тими, хто виступає проти її перевороту.

ВВС попросила представника хунти відреагувати на звіт "Лікарів за права людини", але на момент публікації відповіді не отримала.

Історія жорстокості

Військові у М'янмі мають історію жорстокого поводження з людьми, результатом якого ставало незаконне вбивство.

Тіла вивозять з місця подій на військових вантажівках - і зазвичай не роблять спроб надати першу допомогу тим, хто може бути ще живий.

Деяким сім'ям забороняють забирати тіла родичів. А більшість тіл повертають із ознаками тортур та розтинів, але достовірних звітів про причини їхньої смерті немає.

Асоціація допомоги політичним в'язням у М'янмі, яка протягом багатьох років документувала зловживання сил безпеки, ідентифікувала 75 осіб, зниклих безвісти в результаті перевороту. 23 з них вважають мертвими.

Жорстокість і відсутність відповідальності завжди були у поводженні з дисидентами з боку влади М'янми. Але після перевороту ситуація набагато погіршилася.

У цьому випадку жоден із двох загиблих чоловіків не був значущою фігурою у національній політиці.

Не виключено, що рішення поводитися з ними таким чином ухвалили безпосередньо військові, які їх затримали, можливо, з особистих причин чи просто в запалі. Ненависть до політиків також могла стати додатковим чинником.

Сили безпеки М'янми протягом десятиліть зазвичай жорстоко ставилися до затриманих і дуже рідко притягалися до відповідальності.

Але чиновник НЛД вважає, що Зав М'ят Лінна убили так, щоб надіслати сигнал.

"Я вважаю, що, стративши [його] таким жахливим чином, вони хотіли вселити страх у людей і змусити їх відступити".