З України до Вельсу: британка пройшла 8 тис. кілометрів
Урсула Мартін пройшла 5 тис. миль (8 тис. кілометрів) та повернулася до рідного Лланідлоеса у Вельсі (Велика Британія) після трьох років подорожі, яка розпочалася в Києві.
Її похід мав на меті підвищити обізнаність про рак яєчників, який їй діагностували 10 років тому.
На той момент вона саме мала вертатись в Британію після сплаву річкою Дунай з Німеччини до Румунії. "Я була в Болгарії і збиралася піти до Британії, а тоді дізналася про рак яєчників", - каже жінка.
"Тоді я не була готова до великих важких подорожей. Тож я здійснила прогулянку довжиною 3,5 тис. миль по Вельсу, яка багато в чому стала "подорожжю для підвищення рівня обізнаності про симптоми раку яєчників".
"Тоді у мене було відчуття: "Де я? Що я роблю?". Я збиралася пройти Європою, я хотіла закінчити те, що почала".
Пані Мартін вирішила почати з України, про яку вона каже "Європа плюс один", адже вона розташована на "краю цієї частини світу".
Але саме вдарила пандемія.
"Це вибило мене з колії, - каже вона. - Тоді слід було "де б ви не були, повернутися додому і залишатись там", але якщо у вас немає дому і ви перебуваєте в чужій країні, це було таким шоком".
Пані Мартін звернулася по допомогу до друзів та рідних, щоб знайти прихисток.
"Так я на 90 днів опинилася в літньому будинку сестри подруги на півдні Франції під час того першого великого локдауну в березні минулого року", - згадує вона.
"Тоді я просто йшла туди, куди могла, а тоді знову зупинялася, якщо в країні, де я була, знову вводили локдаун, тож це була наче гра кота з мишею - йти, а тоді знову зупинятися", - каже Урсула.
"Я ніколи не почувалася, що мені слід вертатися додому. Я просто зіткнулася з пандемією в іншому місці. Я дуже рада, що зробила це", - додає вона.
"Я була на карантині приблизно шість місяців минулого року. Гадаю, якби не пандемія, я б завершила подорож приблизно в грудні минулого року", - вважає Урсула.
"Повернення до Вельсу здавалося звичним та нормальним. Було так чудово побачити всіх, але це здавалося по-справжньому нормальним, коли ти бачиш добрих друзів і просто повертаєшся до звичного ритму життя".
"Вчора вночі я не могла спати через адреналін, ноги боліли, бо я досить багато пройшла напередодні, - каже вона. - Коли я прокинулася сьогодні вранці, в голові спалахнуло - "куди я йду сьогодні, куди мені треба дістатися?". Це відбуватиметься ще кілька днів, перш ніж я усвідомлю, що мені не потрібно нікуди йти".
Мандрівниця зізнається, що дорогою стоптала сім чи вісім пар черевиків.
"Здебільшого просто зношуються підошви, перш ніж верхня частина може подертись абощо", - каже вона.
Зустріч після повернення до Лланідлоеса вона назвала "неймовірною".
"Я уявляла цей момент, - каже вона. - Це була пригода зростання, зростання сили та духу. Я знаю себе настільки краще. Це було чудово".
Але на цьому прогулянки пані Мартін не закінчаться.
У січні вона прийме "міні-виклик" від Джона О'Гротса до мису Лендс-Енд - крайньої західної точки Англії, щоб відзначити 10-річчя свого раку яєчників.