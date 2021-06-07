З України до Вельсу: британка пройшла 8 тис. кілометрів

2 годин(и) тому

Підпис до фото, Урсула Мартін каже, що повернення до Вельсу здавалося звичним та нормальним

Урсула Мартін пройшла 5 тис. миль (8 тис. кілометрів) та повернулася до рідного Лланідлоеса у Вельсі (Велика Британія) після трьох років подорожі, яка розпочалася в Києві.

Її похід мав на меті підвищити обізнаність про рак яєчників, який їй діагностували 10 років тому.

На той момент вона саме мала вертатись в Британію після сплаву річкою Дунай з Німеччини до Румунії. "Я була в Болгарії і збиралася піти до Британії, а тоді дізналася про рак яєчників", - каже жінка.

"Тоді я не була готова до великих важких подорожей. Тож я здійснила прогулянку довжиною 3,5 тис. миль по Вельсу, яка багато в чому стала "подорожжю для підвищення рівня обізнаності про симптоми раку яєчників".

"Тоді у мене було відчуття: "Де я? Що я роблю?". Я збиралася пройти Європою, я хотіла закінчити те, що почала".

Автор фото, URSULA MARTIN Підпис до фото, Мандрівка Урсули тривала три роки

Пані Мартін вирішила почати з України, про яку вона каже "Європа плюс один", адже вона розташована на "краю цієї частини світу".

Але саме вдарила пандемія.

Автор фото, URSULA MARTIN Підпис до фото, Урсулі довелося носити маску під час подорожі Іспанією

"Це вибило мене з колії, - каже вона. - Тоді слід було "де б ви не були, повернутися додому і залишатись там", але якщо у вас немає дому і ви перебуваєте в чужій країні, це було таким шоком".

Пані Мартін звернулася по допомогу до друзів та рідних, щоб знайти прихисток.

"Так я на 90 днів опинилася в літньому будинку сестри подруги на півдні Франції під час того першого великого локдауну в березні минулого року", - згадує вона.

Автор фото, URSULA MARTIN Підпис до фото, Жінці довелося зіткнутися з усіма порами року, навіть зі снігами в Румунії

"Тоді я просто йшла туди, куди могла, а тоді знову зупинялася, якщо в країні, де я була, знову вводили локдаун, тож це була наче гра кота з мишею - йти, а тоді знову зупинятися", - каже Урсула.

"Я ніколи не почувалася, що мені слід вертатися додому. Я просто зіткнулася з пандемією в іншому місці. Я дуже рада, що зробила це", - додає вона.

Автор фото, URSULA MARTIN Підпис до фото, Часом доводилося спати просто неба

"Я була на карантині приблизно шість місяців минулого року. Гадаю, якби не пандемія, я б завершила подорож приблизно в грудні минулого року", - вважає Урсула.

"Повернення до Вельсу здавалося звичним та нормальним. Було так чудово побачити всіх, але це здавалося по-справжньому нормальним, коли ти бачиш добрих друзів і просто повертаєшся до звичного ритму життя".

"Вчора вночі я не могла спати через адреналін, ноги боліли, бо я досить багато пройшла напередодні, - каже вона. - Коли я прокинулася сьогодні вранці, в голові спалахнуло - "куди я йду сьогодні, куди мені треба дістатися?". Це відбуватиметься ще кілька днів, перш ніж я усвідомлю, що мені не потрібно нікуди йти".

Автор фото, URSULA MARTIN Підпис до фото, Краєвид на Італію та Доломіти зі Словенії

Мандрівниця зізнається, що дорогою стоптала сім чи вісім пар черевиків.

"Здебільшого просто зношуються підошви, перш ніж верхня частина може подертись абощо", - каже вона.

Автор фото, URSULA MARTIN Підпис до фото, Шлях Урсули пролягав через Піренеї, поблизу Андорри

Зустріч після повернення до Лланідлоеса вона назвала "неймовірною".

"Я уявляла цей момент, - каже вона. - Це була пригода зростання, зростання сили та духу. Я знаю себе настільки краще. Це було чудово".

Автор фото, URSULA MARTIN Підпис до фото, Урсулу часто запрошували на каву під час прогулянки Боснією в 2019 році

Але на цьому прогулянки пані Мартін не закінчаться.

У січні вона прийме "міні-виклик" від Джона О'Гротса до мису Лендс-Енд - крайньої західної точки Англії, щоб відзначити 10-річчя свого раку яєчників.