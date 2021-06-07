Як Зеленський скаржиться західним ЗМІ на Байдена і НАТО

Святослав Хоменко

ВВС

2 годин(и) тому

Автор фото, PRESIDENT OF UKRAINE

Президент Володимир Зеленський заявив, що його неприємно здивувало рішення американського лідера Джо Байдена не перешкоджати завершенню будівництва газопроводу "Північний потік 2".

Ця заява прозвучала в інтерв'ю, яке Зеленський дав американському виданню Axios 4 червня - в день, коли Володимир Путін оголосив про закінчення укладання труб першої нитки трубопроводу, призначеного для постачання російського газу в Європу в обхід України.

Проте український лідер не виключає, що "Північний потік 2" так і не запрацює: перешкодити цьому, за словами Зеленського, може Джо Байден, який для цього повинен діяти в стилі знаменитого баскетболіста Майкла Джордана.

Бесіда з Axios, в якій Зеленський не приховував розчарування позицією Заходу щодо України, стала другим великим інтерв'ю українського президента західним ЗМІ за останній тиждень.

Схожі думки Зеленський також висловив в інтерв'ю німецькій Frankfurter Allgemeine Zeitung, опублікованому 1 червня.

ВВС відібрала найцікавіші цитати з цих матеріалів.

"Чесно кажучи, ми були дуже здивовані"

Володимир Зеленський заявив, що дізнався про рішення адміністрації Джо Байдена не вводити санкції щодо компанії-оператора "Північного потоку 2" і її керівника Матіаса Варніга з преси, і це, на його думку, не є нормальним для відносин між стратегічними партнерами, якими, принаймні формально, є Україна і США.

"Північний потік 2" - це справжня зброя... в руках Російської Федерації, і не дуже зрозуміло і точно несподівано, що патрони для цієї зброї можуть бути надані такою великою державою як Сполучені Штати. Тому що вони - зразкова цивілізація, зразкова демократія в світі. Я завжди вважав, що Україна захищає ті ж принципи в Європі ", - заявив Зеленський.

Український президент заявив, що злість з приводу рішення США у нього вже пройшла, зараз його емоції з цього приводу швидше можна описати словом "розчарування".

Просування в будівництві "Північного потоку 2" не вперше викликає різкі коментарі офіційного Києва.

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В опублікованому минулого тижня інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленський заявив, що "Північний потік 2", на його думку, "нічим не відрізняється від анексії Криму", оскільки дає Росії додаткові важелі впливу на Київ і Європу.

А 5 червня, вже після заяви Володимира Путіна про готовність першої нитки "Північного потоку 2", міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про реальну загрозу терактів на українській ділянці існуючого газопроводу - для того, щоб виправдати якнайшвидший запуск щойно побудованої труби.

"Ми очікуємо, що будуть провокації, спроби терактів на нашій ділянці газопроводу, і тоді скажуть: "Дивіться, ось бачите, ну що ми хочемо, ну ось вони, тому пускаємо через "Північний потік 2", - цитує Авакова видання "Ліга".

"Джордан в політиці"

Проте Зеленський сказав, що вірить в можливість зриву запуску "Потоку".

"Все зараз виключно в руках президента США, і я впевнений, що він це знає, і його команда це знає, вони це знають", - заявив він, продовживши свої роздуми несподіваним для інтерв'юерів логічним ланцюжком.

"Це нагадує мені, як колись грав Майкл Джордан", - сказав Зеленський, відсилаючи співрозмовників до фігури нині 58-річної зірки НБА, якого часто називають найкращим баскетболістом всіх часів.

"Джордан дуже часто заманював свого суперника, іноді демонструючи удавану слабкість або навіть ознаки хвороби. У нього було безліч секретних прийомів, що дозволяли приспати суперника і нав'язати йому свою тактику, вселяючи помилкове відчуття близької перемоги. А потім Джордан кардинально змінював свою гру і здобував перемогу в останній момент. Це було частиною його тактики. Тому я все-таки вірю, що Байден - це Джордан в політиці. Я думаю, що його останній триочковий ще не в кошику, і мені хотілося б вірити, що все це частина його тактики", - розповів Зеленський.

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Зеленський не вперше говорить, що запуск газопроводу "Північний потік 2" стане ударом по політичних позиціях не тільки Києва, а й Вашингтона.

В кінці травня на своїй пресконференції Володимир Зеленський заявив, що зняття санкцій з цього газопроводу буде "поразкою США, особистою поразкою Байдена".

"Це буде серйозна геополітична перемога Російської Федерації і новий перерозподіл сил та впливу", - сказав він.

Водночас опоненти Зеленського всередині країни часто дорікають президенту, що саме його пасивна політика на західному напрямку зробила можливим зняття Вашингтоном санкцій з оператора газопроводу.

Володимир Зеленський визнав, що зараз представники адміністрації Джо Байдена не зверталися до Києва за консультаціями з приводу запланованих на 16 червня переговорів лідерів США і Росії в Женеві. Український президент додав, що вважатиме великою помилкою, якщо контактів між Вашингтоном і Києвом напередодні саміту Байден-Путін так і не відбудеться.

Більш того, Зеленський заявив, що готовий зустрітися з президентом США "в будь-який момент і в будь-якій точці планети", аби це сталося до 16 червня.

7 червня ввечері стало відомо, що між Зеленським і Байденом має відбутися телефонна розмова.

Стаття видання Axios про інтерв'ю Зеленського супроводжується редакційним коментарем, в якому з посиланням на "джерело в адміністрації" повідомляється, що Білий дім розглядав можливість запрошення Зеленського в Вашингтон перед зустріччю Байдена з Путіним.

Однак, продовжує видання, від цих планів вирішили відмовитися після рішення Зеленського змінити керівника державної енергетичної компанії "Нафтогаз". У Вашингтоні тоді дали зрозуміти, що це кадрове рішення суперечить принципам корпоративного управління та боротьби з корупцією, від дотримання яких залежить довіра Заходу до України.

ВВС звернулася до Офісу президента України з проханням прокоментувати інформацію Axios.

У заяві радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, що відповідає за взаємодію із засобами масової інформації, йдеться про те, що "деякі агресивні учасники політичного життя в нашій країні", серед яких називається зміщений Зеленським глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв, "намагаються підв'язати свої особисті кар'єрні вигоди під рішення такого стратегічного питання, як будівництво "Північного потоку 2".

"Стіна європейської цивілізації"

В інтерв'ю Axios Володимир Зеленський вже не вперше за останні місяці заявив, що вірить, що в майбутньому Україна стане членом НАТО. У бесіді з американськими журналістами він закликав умовний Захід до більш активних дій, спрямованих на зближення Києва з Альянсом.

Офіційно позиція НАТО, озвучена ще в 2008 році, полягає в тому, що рано чи пізно Україна стане членом Альянсу. Однак прозахідні політики України дорікають НАТО в тому, що за такими деклараціями не дотримуються практичні кроки, що інтегрують країну в цю організацію, зокрема, надання Києву плану дій щодо членства в НАТО.

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Регулярно звертається до цієї теми і сам Зеленський.

Взимку цього року в інтерв'ю американському каналу НВО Зеленський заявив, що першим питанням, яке він поставив би при особистій зустрічі Джо Байдену, було б: "Пане президенте, чому ми досі не в НАТО?"

Минулого тижня, зустрічаючись в Києві з делегацією американських сенаторів, Зеленський поскаржився, що відсутність сигналів щодо членства України в НАТО є чинником, що підсилює позиції Росії в Європі.

Однією з причин, що стримують євроатлантичну інтеграцію України, багато українських і західних експертів називають небажання членів НАТО залучатися до нинішнього українсько-російського конфлікту.

Сам Зеленський вважає таку позицію деяких членів Альянсу "політичним егоїзмом, здатним призвести до Третьої світової війни".

"Мені здається, це не зовсім справедливо - ми ж захищаємо, ми - стіна безпеки цієї філософії існування, європейської цивілізації, прав і свобод людини", - заявив Зеленський в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, опублікованому минулого тижня.

Розмірковуючи на тему того, що зближення України з НАТО призведе до повноцінної війни з Росією через вкрай негативне ставлення Москви до такого розвитку подій, Зеленський сказав: "У нас вже є історична даність. У 2014 році - початок війни. Ми тоді не були в НАТО, у нас були прекрасні відносини з Росією, ніхто на Донбасі не хотів від'єднуватися від України, нікому нічого не заважало. Тому я згоден, що ймовірність ескалації існує, але мені здається, що це не є для Росії причиною починати або продовжувати військові дії".

В інтерв'ю виданню Axios президент ще раз закликав членів НАТО до більш активної позиції щодо Києва.

"Я думаю, якщо шлях в НАТО для нас відкритий, якщо вони дійсно хочуть бачити нас у своєму складі, то нам не потрібно дивитися в бінокль, в якесь далеке майбутнє і обговорювати це майбутнє. Проблема повинна бути вирішена негайно. Ми перебуваємо в небезпеці просто зараз, наша незалежність на шальках терезів просто зараз, і допомога нам потрібна просто зараз", - заявив він.

"Україна не має флоту"

В опублікованому минулого тижня інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленський досить докладно описав сценарії можливої ескалації, до якої була здатна привести концентрація російських військ поблизу українського кордону.

Він називав можливим, зокрема, "бліцкриг", пов'язаний з нападом на Україну зі сходу - з боку невизнаних республік Донбасу, з півдня - з боку моря або анексованого Росією Криму, або ж з півночі - з боку Білорусі, ситуацію в якій Зеленський назвав "небезпечною".

Автор фото, PRESIDENT OF UKRAINE Підпис до фото, Президент з держсекретарем США Ентоні Блінкеном

У більш пізньому інтерв'ю Axios Зеленський стверджує, що концентрацією військ поблизу українського кордону Росія переслідує швидше мету психологічного тиску: "Показати, хто тут господар землі, хто контролює кордон".

У цій же розмові Зеленський заявив, що в ході недавніх переговорів з держсекретарем США Ентоні Блінкеном він обговорював збільшення військової допомоги Україні і, зокрема, посилення безпеки на Чорному та Азовському морях.

"На жаль, я зараз не зможу поділитися з вами подробицями, але [розмова була] про безпеку, про посилення безпеки в Чорному і Азовському морях, уздовж берегової лінії, оскільки наші позиції там, на мою думку, досить слабкі: Росія фактично домінує в Чорному морі, це правда, і ми це визнаємо, і нам би хотілося мати там потужні сили - виключно для оборонних цілей, для захисту нашої країни і кордонів ", - заявив Зеленський.

Водночас в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung український лідер підкреслив, що Німеччина, яка не надала з початку конфлікту ніякої військової допомоги Україні, могла б "зробити для України набагато більше".