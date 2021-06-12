Як світська левиця залишила все, щоб стати черницею

Гаррієт Оррелл

BBC World Service

54 хвилин(и) тому

Автор фото, Courtesy of Mark Miller Підпис до фото, Сестра Мері Джозеф - в минулому світська левиця з Сан-Франциско Енн Рассел Міллер

92-річна черниця, що дала обітницю мовчання, самотності й бідності, померла у монастирі, де мешкала останні 30 років. Однак історія її життя далека від традиційної.

До того, як присвятити себе молитві, сестру Мері Джозеф знали як Енн Рассел Міллер - багату світську левицю з Сан-Франциско, яка давала розкішні вечірки, мала абонементи в оперу та була матір'ю десятьох дітей.

Енн народилася у 1928 році й мріяла стати черницею, але натомість закохалася.

У 20 років вийшла заміж за Річарда Міллера, який став віцепрезидентом енергетичної компанії Pacific Gas and Electric.

"У 27 вже мала п'ятьох дітей, - написав її молодший син Марк Міллер у серії твітів, присвячених матері. - А потім з'явилося ще п'ятеро - баскетбольна команда кожної статі. Вона називала це "запланованим батьківством".

"У неї був мільйон та один друг. Вона курила, пила, грала у карти та займалася дайвінгом".

"Водила авто так хвацько й швидко, що пасажири з остраху тиснули на уявні гальма. В один день вона відмовилася від сигарет, алкоголю та кофеїну і якимось дивом зуміла не скоїти вбивство".

Автор фото, Courtesy of Mark Miller Підпис до фото, В молоді роки Енн Рассел Міллер курила, пила та грала в карти

Енн виховала дітей у маєтку з дев'ятьма спальнями та з видом на затоку Сан-Франциско і була відома тим, що возила друзів на лижні курорти, каталася на середземноморських яхтах та проводила археологічні розкопки.

Певний час Енн була членом 22 різних спільнот й збирала гроші для обдарованих студентів коледжів, безпритульних та Римо-католицької церкви.

У 1984 році від раку помер її чоловік, і саме тоді вона вирішила вступити до одного з найсуворіших чернечих орденів у світі.

П'ять років по тому Енн віддала все, що мала, аби стати однією з сестер монастиря Богоматері Кармельської у Дес-Плейнсі, штат Іллінойс.

Автор фото, Courtesy of Mark Miller Підпис до фото, У монастирі не дуже раді відвідувачам, а ті, хто приходить, спілкуються через металеві ґрати

Черниці-кармелітки - це закритий аскетичний орден, що існує переважно в тиші. Вони залишають монастир тільки за крайньої потреби, приміром, щоб відвідати лікаря. Та майже не розмовляють, залишаючи більше часу для роздумів та молитви.

"Вона була незвичайною черницею, - каже Марк. Не дуже добре співала, часто спізнювалася на роботу у монастирі й кидала палиці у собак, що було заборонено".

"Я бачив її лише двічі за останні 33 роки. Чернечі правила не дозволяють обійматися з відвідувачами чи торкатися одне до одного. Під час зустрічі вас розділяють подвійні металеві ґрати".

Автор фото, Courtesy of Mark Miller Підпис до фото, Діти Енн Рассел Міллер

Енн мала 28 онуків (деяких вона ніколи не бачила), та понад десять правнуків, жодного з яких вона ніколи не тримала на руках.

Вона спала у келії на дерев'яній дошці, вкритій тонким матрацом, а вдень носила грубий коричневий одяг й сандалі. І це дуже відрізнялося від її колишнього життя, де були шовкові парасольки, шалики Hermes та черевички Versace.

У свій 61-й день народження Енн влаштувала вечірку на 800 гостей у готелі Hilton у Сан-Франциско, щоб попрощатися з друзями та родиною. Вони їли дорогі морепродукти, слухали живий оркестр. Кажуть, Енн одягла вінок з квітів та прив'язала до себе гелеву кульку з написом "Ось вона я", щоб люди могли знайти її та попрощатися.

Вона сказала гостям, що перші 30 років свого життя присвятила собі, другі 30 років - дітям, а останню третину присвятить богові. Наступного дня вона вилетіла до Чикаго, щоб стати сестрою Мері Джозеф.

Автор фото, Courtesy of Mark Miller Підпис до фото, У дитинстві Енн мріяла стати черницею, але натомість знайшла кохання з Річардом Міллером

"У нас були складні стосунки, - каже Марк. - Вона народилася у 20-х роках та померла у 20-х роках наступного століття. Сподіваюсь, вона передасть татові привіт від мене".