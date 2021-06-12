Чому бути "шалено багатим азіатом" у Китаї вже не круто

Вайі Їп

BBC News

47 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Багаті в Китаї розбагатіли ще більше в останні роки, а мільйони людей спостерігають за цим з розчаруванням і безсиллям

Чи достатньо 650 юаней (101 долар США), щоб покрити денні витрати на їжу?Ні, вважає Су Ман, колишня головна редакторка Harper's Bazaar China, чиї коментарі з цього приводу в реаліті-шоу розлютили китайські соціальні мережі."Ми маємо їсти краще, я не можу їсти з такими низькими стандартами", - зазначила вона під час шоу 50km Taohuawu, у якому 15 знаменитостей живуть разом три тижні.Вражені її коментарями, користувачі соцмереж відзначили, що їхня власна добова норма витрат на їжу зазвичай не перевищує 30 юанів (приблизно 5 доларів США).Хоча пані Су, відома як "китайська дияволиця, яка носить Prada", відтоді пояснила, що все це було непорозумінням - цифра у 650 юанів пролунала щодо всього часу її участі в шоу - публіку це не переконало."Вона може спробувати пояснити це, але правда в тому, що знаменитості належать до еліти, навіть не усвідомлюючи цього", - написав один з користувачів платформи мікроблогів Weibo.

Це лише останній випадок публічного гніву, спрямованого на людину через її багатство.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Су Ман - колишня редакторка журналу Harper's Bazaar China

Раніше в цьому році Аннабель Яо, молодша донька засновника Huawei Жень Чженфея, розлютила соцмережі, припустивши, що в неї було тяжке життя.

"Я ніколи не ставилася до себе як до так званої "принцеси"... Я думаю, що я така ж, як і більшість людей мого віку, мені довелося багато працювати, багато вчитися, перш ніж я змогла потрапити в хорошу школу", - розповіла вона у гламурному 17-хвилинному документальному відео, що розповідає про її співочу кар'єру.

23-річна дівчина є донькою підприємця, чиї статки оцінюють у 1,4 мільярда доларів. Розміщуючи фільм на своєму обліковому записі Weibo, вона сказала, що контракт з розважальною компанією став "особливим подарунком на день народження", який вона зробила сама собі.

"Не заслуговують"

Протягом багатьох років гламурні багатії Китаю демонстрували в мережі свої розкішні автомобілі і сумки, часто викликаючи заздрість своїх підписників.

Проте дедалі частіше будь-яке хизування багатством - навмисне або ні - наштовхується на ворожість і зневагу.

Такі люди, як пані Су і пані Яо, стають мішенню, оскільки чимало людей вважає, що знаменитості, а також так звані фуердаі - багаті діти новобагатьків - просто не заслуговують своїх захмарних прибутків.

"Порівнюючи себе з зірками та їхньою роботою, яка здається "легкою", люди скаржаться на те, як багато вони працюють і як мало заробляють", - сказав доктор Цзянь Сюй з австралійського Університету Дікін, який досліджує китайську медіакультуру.

Пані Хайцін Ю, професорка медіа-досліджень в університеті RMIT в Мельбурні, додала, що "коментарі Су Ман про її їжу розлютили людей, тому що вони ніби знімають ковдру з того, що Китай намагається приховати". Йдеться про те, що дехто має дуже багато, а хтось заробляє дуже мало.

Розрив у рівні добробуту в Китаї величезний.

У той час як середній річний дохід у країні складає 32 189 юанів (5030 доларів США), або близько 2682 юанів на місяць (420 доларів США), за даними Національного статистичного бюро, Пекін також став домівкою для більшої кількості мільярдерів, ніж будь-яке інше місто у світі.

За даними Hurun Report, що відстежує стан багатства, багаті люди Китаю заробили рекордні 1,5 трлн доларів у 2020 році, що дорівнює половині ВВП Великої Британії.

Таким чином, багатьох, хто відверто демонструє свої активи, відразу вважають зарозумілими. Хоча це характерно для більшості країн з проблемою нерівності доходів, Китай перебуває в унікальному становищі.

Тривалий час люди в Китаї вважали, що вони можуть досягти "загального процвітання" - це те, що, за словами колишнього верховного лідера Дена Сяопіна, має бути метою, навіть якщо це буде означати, що певні люди і регіони стануть багатими першими.

"Минуло понад 40 років з моменту відкриття країни для світу, багаті люди стають дедалі багатшими, а інші залишаються далеко позаду і відчувають розчарування і безсилля", - пояснює доктор Сюй.

Іноді гнів посилюється через "очікування, що знаменитості зроблять більший внесок (у суспільство), бо вони відомі й мають велику символічну владу".

Минулого місяця, наприклад, хвиля обурення виникла, коли стало відомо, що акторці Чжен Шуан платили приблизно 2 мільйонів юанів в день (313 тисяч доларів США) за роль на телебаченні. За весь проєкт вона заробила 160 мільйонів юанів (25 млн доларів США).

"Що таке 160 мільйонів юанів? Звичайні співробітники, які заробляють 6 000 юанів на місяць (940 доларів США. - Ред.), мають для цього працювати безперервно протягом 2222 років, ймовірно, з часів династії Цинь (існувала у III сторіччі до нашої ери)", - написав один з користувачів у Weibo.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Акторку Чжен Шуан розкритикували за її високі гонорари

Але громадськість була засмучена ще більше, тому що пані Чжен вже загрузла в скандалах. Раніше її торкнувся скандал через сурогатне материнство, яке є протизаконним в Китаї - стверджували, начебто вона покинула двох дітей, народжених від сурогатних матерів за кордоном.

Мистецтво оманливої скромності

Експерти кажуть, що презирство до показухи також пов'язано з уявленням про те, що вона свідчать про відсутність культури.

Зі зростанням середнього класу в Китаї освічені мешканці міст почали сприймати виставляння напоказ багатства "як брак вишуканості або навіть ознаку походження з нижчого класу", каже BBC доктор Джон Осбург, автор книги "Неспокійне багатство: гроші і моральність серед нових багатіїв Китаю".

"Це ризикована поведінка", - сказав він, додавши, що це також є ознакою "невпевненості" щодо свого соціального стану.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Китай обійшов Японію як провідний ринок розкішних речей

Однак апетит країни до розкоші не зникне найближчим часом.

За даними дослідницької фірми Euromonitor International, Китай випередив Японію як провідний ринок розкішних речей в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, і очікується, що до кінця року зростання продажів повернеться до рівня, характерного до пандемії.

Тож ключовий момент для багатіїв у тому, щоб вони змогли досягти остаточного балансу, - вказувати на успіх, але більш стриманим, скромним шляхом.

Докторка Ю зауважує, що це породило цілий рух, коли багатії демонструють оманливу скромність.

"Деякі багатії зараз намагаються хизуватися у завуальований спосіб, а не просто демонструвати фотографії матеріальних благ", - зазначає вона.

Наприклад, інфлюенсерка MengQiqi77 - відома тим, що регулярно повідомляє про свій розкішний спосіб життя - одного разу "поскаржилася" у Weibo, що в її околицях недостатньо зарядних станцій для електромобілів.

"Отже, нам нічого не залишалося, як переїхати до більшого будинку з приватним гаражем для електромобіля Tesla мого чоловіка", - написала вона.

Іншого разу вона зауважила, що її чоловік був "надто ощадливим", вирішивши одягнути кашеміровий костюм Zegna вартістю "лише 30 000 юанів (4 700 доларів США. - Ред.)".

Звичайно, незабаром такі дописи також почали дратувати користувачів мережі.

Відтоді критики глузують з її публікацій, навіть назвали їх "Версальська література". На це їх надихнула манґа "Версальська троянда", заснована на розкішному житті страченої французької королеви Марії Антуанетти у XVIII сторіччі. Впродовж місяців користувачі писали жартівливі повідомлення у мережі, імітуючи стиль інфлюенсерки.

Один невдоволений користувач запропонував спосіб подратувати "версальських письменників".

"Просто удайте, що ви не помітили, як вони намагалися похизуватися", - написав він на сайті Zhihu, подібному до Quora.

Схоже, немає простих рішень для багатих і відомих у цій ситуації.