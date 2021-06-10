Школярка застрелила однокласника після ЗНО. Трагедія у Бучі біля Києва

2 годин(и) тому

Автор фото, Національна поліція

У місті Буча на Київщині 15-річна школярка випадково застрелила свого однокласника під час фотосесії, повідомила поліція області.

Трагедія сталась після складання дітьми зовнішнього незалежного оцінювання знань.

"Після складання ЗНО четверо школярів пішли до приватного будинку одного з товаришів, взяли пневматичну рушницю та вирішили робити з нею фото для соцмереж", - розповіли у поліції.

"Але в якийсь момент 15-річна дівчина натиснула на спусковий гачок та вистрілила у груди 16-річного хлопця. Юнак помер на місці", - заявили в поліції.

За попередніми даними поліції, батько вбитого хлопця мав подарувати йому цю рушницю.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про вбивство через необережність. Вона передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років. За тяжких обставин може бути і ув'язнення на цей самий строк.

Правоохоронці закликали батьків обережніше ставитись до зброї й не порушувати правила безпеки її зберігання.