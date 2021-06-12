Екзотичні птахи Києва: прогулянка з бердвочеркою

2 годин(и) тому

У Києві живуть щонайменше 200 видів птахів, проте більшість людей їх не помічають або й не здогадуються про їхнє існування.

Серед екзотичних пернатих, яких у різні пори року можна зустріти в українських мегаполісах, - рибалочка, бджолоїдка, омелюх і схожа на Кобзаря вусата синиця.

Кореспонденти ВВС News Україна прогулялися київськими Совськими ставками разом з бердвочеркою Діаною, для якої спостереження за птахами стало улюбленим сімейним відпочинком і рецептом проти стресу.