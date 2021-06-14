Чого Путін насправді хоче від Байдена

Сара Рейнсфорд

BBC News, Москва

9 годин(и) тому

Автор фото, Reuters

Зустріч Володимира Путіна та Джо Байдена у Женеві 16 червня не буде дружньою.

По-перше, Росія нещодавно внесла США до свого офіційного списку "недружніх держав".

Обидві сторони зазначають, що їхні відносини наразі - на найнижчому рівні, країни також відкликали своїх послів.

Російські чиновники - під американськими санкціями за низкою звинувачень - від анексії Криму до втручання у вибори США, а двоє колишніх морських піхотинців США затримані в російських тюрмах. Один із них відбуває 16 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві.

У березні цього року Джо Байден погодився з журналістом, який назвав Володимира Путіна "вбивцею".

І все-таки обидва лідери держав мають вперше зустрітися як президенти, і вже це в Росії дехто вважає досягненням.

Питання статусу

"Ця зустріч символічна, вона відносить Росію до тієї ж ліги, що й США, і такий символізм для Путіна має значення", - каже Андрій Кортунов, директор московського аналітичного центру RIAC.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зустріч двох президентів 16 червня відбудеться на віллі Ла-Гранж у Женеві

Зустріч відбудеться на самому початку президенства Байдена, під час його першої закордонної поїздки й на його прохання - отже, переваги на боці Кремля.

Це також повноцінний саміт, а не коротка зустріч в рамках іншої події.

Попри насичений порядок денний європейського туру Байдена, зокрема зустрічі у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі у понеділок, його остання зупинка привертає особливу увагу. Це - особиста зустріч у середу з Володимиром Путіним.

"Путін однозначно хоче бути рівним президенту США. Він хоче, щоб його поважали на такому ж рівні", - погоджується політологиня Лілія Шевцова. "Путін хоче "пограти м'язами" і стати членом клубу".

Історія та сподівання

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент США Рональд Рейган (ліворуч) та радянський лідер Михайло Горбачов провели історичні переговори "біля каміна" у Женеві в листопаді 1985 року

Вибір Женеви як місця зустрічі повертає нас до часів Холодної війни і першої зустрічі Рональда Рейгана та Михайла Горбачова у 1985 році.

Втім, подія цього тижня навряд чи буде такою з точки зору особистих симпатій та відлиги у політичних стосунках.

Сьогодні Білий дім заявляє, що його метою є "стабільні" та "передбачувані" відносини з Росією. Натомість тримати людей у здогадах і настороженості є політикою Володимира Путіна ще з того часу, коли "зелені чоловічки" увійшли до Криму 2014 року й півострів анексували.

Це стало початком погіршення російсько-американських відносин.

"Реалістичною метою цієї зустрічі було б перевірити, де лежать кордони дозволеного кожної зі сторін, - припускає пані Шевцова. Вона додає, що важливим є "розуміння того, що єдиний шлях із прірви - це діалог".

"Якщо вони не розмовлятимуть, Росія ставатиме дедалі більш непередбачуваною", - стверджує політологиня.

Чи досягнуть мети?

На цих вихідних Володимир Путін заявив державному телебаченню, що зі Сполученими Штатами є "питання, в яких можна співпрацювати". Це, приміром, нові переговори щодо контролю над ядерною зброєю, регіональні конфлікти, зокрема, у Сирії та Лівії, й кліматичні зміни.

Дехто в Росії припускає, що перемир'я у "дипломатичній війні" можливе. США вислали десятки російських дипломатів і скоротили два дипломатичних корпуси в останні роки.

Місіям США в Росії наразі заборонено наймати на роботу місцевих, що означає різке скорочення послуг, зокрема видачі віз.

Мінімальним кроком Москви може бути дозвіл на повернення російського консула до Вашингтона.

США також порушать питання щодо своїх в'язнів у Росії, зокрема Пола Вілана, якого арештували у 2018 році і засудили за шпигунство, він заперечував це звинувачення.

Нещодавно Росія знову оголосила про наміри обмінятися в'язнями, але виконати її умови США дотепер не могли. А жест щедрості в односторонньому порядку здається малоймовірним для Путіна.

Ворожий Захід

Останнім часом президент Росії з усіх сил наголошує на ворожій позиції Заходу щодо Росії.

Під час Економічного форуму, який пройшов цього місяця у Санкт-Петербурзі він знову заявив, що США намагаються "стримати" розвиток Росії.

Кілька днів тому він погрожував "вибити зуби" будь-якому іноземному агресору, який захоче "вкусити" Росію, і наполягав на тому, що світ повинен усвідомити відновлений статус і силу країни.

"Очевидно, він вважає США противником, який не бажає Росії нічого доброго, і я не думаю, що він змінить свою думку", - каже пан Кортунов.

Втім, він все ж таки стверджує, що Росія прагне знизити температуру напруги на один-два градуси.

Знизити градус

"Як раціональний політик, Путін хотів би зменшити витрати та ризики, пов'язані з такими конфліктними відносинами", - вважає Кортунов.

Це стосується й економічних санкцій, останній раунд яких обмежив можливості уряду до залучення інвестицій, а нові кроки можуть створити додаткову економічну напругу в ключовий рік виборів.

"Російська громадськість не бажає зовнішньополітичних "перемог" ціною вирішення гострих соціальних та економічних проблем вдома", - вважає пан Кортунов.

"Чого б Путін не хотів, він не може отримати шляхом внутрішньої ескалації".

Нотації про права людини

Й менш за все Путін волів би вислуховувати нотації щодо порушень прав людини, зокрема, щодо отруєння і ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального.

Московський суд днями заборонив роботу політичних офісів Навального та його антикорупційної організації, назвавши їх "екстремістськими".

Це рішення цілком можна було відкласти до закінчення зустрічі, але його ухвалення прямо зараз є недвозначним повідомленням: Путін продовжуватиме пригнічувати інакомислення, а Америки ця справа не стосується.

"Байден заспіває свою пісню про Навального та права людини, Путін у відповідь - свою про те, що у США також рильце в пушку", - прогнозує пані Шевцова.

"Втім, сам факт того, що ця зустріч відбувається, означає, що після "обміну люб'язностями" щодо порушень прав людини, вони перейдуть до головного питання: як зменшити напругу".