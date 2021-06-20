Книжковий Арсенал 2021: що почитати, послухати та подивитися

1 година тому

Автор фото, unian

Після тривалої перерви до Києва повертається Книжковий Арсенал - одна з найважливіших літературних подій країни. Фестиваль відбудеться з 23 по 27 червня.

Як не загубитися серед сотень подій, презентацій і виступів? Де послухати Оксану Забужко, зустріти Сергія Жадана і побачити Юрія Андруховича?

Редакція ВВС News Україна склала свій путівник Книжковим Арсеналом.

Що нового?

Через пандемію роботу фестивалю трохи змінили. Щоб уникнути черг, а у докоронавірусному 2019-ому вони були величезні (тоді фестиваль відвідали майже 60 тисяч людей), квитки цього року продаватимуть лише онлайн.

Відвідувачі зможуть купити квиток лише на вхід у певний часовий проміжок:

10:00-12:00

13:00-15:00

16:00-18:00

19:00-22:00

Тобто увійти можна тільки в ці години, але перебувати на Книжковому Арсеналі можна необмежений час цього дня.

Частину подій і дитячу ярмарку перенесли на вулицю. Багато виступів і презентацій будуть доступні онлайн. Детальну програму Книжкового Арсеналу можна знайти на сайті фестивалю.

Книга року ВВС-2021

Саме на Книжковому Арсеналі цього року розпочнеться премія Книга року ВВС-2021.

Переможець тогорічної премії Сергій Лещенко (Saigon), автор книжки "Юпак", проведе майстер-клас "Від поста у фейсбуці до Книги року ВВС".

Як він сам описав у Facebook, за 30 хв письменник розкаже, як йому вдалося створити книжку, "покорившу серця читатєля і підпалившу сраки от Луганска до Закарпаття (написання від автора збережене)".

Також на Арсеналі презентують містичний трилер, присвячений Книзі року ВВС, у якому знялися телеведучий Вадим Карп'як, блогер Віталій Чепинога і письменник Сергій Лещенко (Saigon). Має бути страшно.

Після цього редакція ВВС News Україна почне приймати книжки для участі у премії.

Де і коли: 25 червня, 18:00, зал Лекторій

Де зустріти Забужко

Письменниця Оксана Забужко під час Книжкового Арсеналу візьме участь у кількох подіях. Вона проведе лекцію під назвою "Оптимізм української історії" і читатиме поезію на вуличній сцені.

Також письменниця візьме участь у дискусії "Критичне мислення на захисті відкритого суспільства: як протидіяти пропаганді?".

Автор фото, unian

Минулого року збірка нарисів Оксани Забужко "Планета Полин" отримала премію Книга року BBC-2020 у категорії "Есеїстика". В інтерв'ю ВВС News Україна письменниця розповідала, як багато втратила культура через вимушений онлайн і як нам всім потрібні живі книжкові фестивалі.

Де послухати Жадана

У письменника і поета Сергія Жадана буде своя програма на фестивалі - "Вголос. Про себе", усі події якої відбуватимуться щодня увечері на вуличній сцені. Там проходитимуть концерти та читатимуть вірші.

У день відкриття Арсеналу, 23 червня, на вуличній сцені відбудеться концерт українсько-німецької дружби "Співочі кажани" за участі Жадана і його німецьких друзів - Владіміра Камінера і Юрія Гуржи.

25 червня письменник презентує нову збірку поезії "Псалом авіації", а 26 червня відбудеться розмова Жадана з художником Павлом Маковим про їхню спільну книгу - артбук "Постійне місце проживання".

Також на Арсеналі Сергій Жадан візьме участь у дискусії "Вишиваний, некоронований король України — історія про вибір" та у презентації книжки Владіміра Камінера "Втрачене літо: Дойчланд курить на балконі".

Автор фото, unian

А 27 червня поет представить збірку вибраних віршів Бертольда Брехта "Похвала діалектиці" у своєму перекладі. На закритті фестивалю, 27 червня, виступить гурт "Жадан і собаки".

Вірші та нагороди фестивалю

Віршів на фестивалі буде багато. У рамках спеціальної програми "Поезія ізоляції" відбудеться літературно-музичний перформанс "Вірші ночі", де митці читатимуть тексти, написані в поетичному батлі під час вимушеної ізоляції.

Свої вірші на фестивалі прочитає Юрко Іздрик, який кілька тижнів тому презентував нову поетичну збірку "Інші речі".

А 25 червня на вуличній сцені відбудеться подія - "Листи з-за ґрат". Відомі українці традиційно читатимуть листи заручників Кремля, серед читців - актори Наталя Сумська, Тарас Цимбалюк і Римма Зюбіна, журналістка Ольга Духніч, музикант Тарас Тополя (Антитіла).

Однією з головних подій фестивалю називають оголошення переможців національного конкурсу Найкращий книжковий дизайн.

Переможці потім представляють Україну на світовому конкурсі на Книжковому ярмарку у Франкфурті та на ярмарку ілюстраторів в Болоньї. У 2018-му студія Аграфка від України вже привозила звідти призи.

Андруховичі на Арсеналі

Письменник Юрій Андрухович презентує на фестивалі нову книжку "Радіо Ніч", історію про музиканта і революціонера Йосипа Ротського, яку називають "акустичним романом".

Також "патріарх української літератури" візьме участь у дискусії, присвяченій показу документального фільму "Міст із паперу".

Крім того, Андрухович буде на презентації мистецького видання Вільяма Шекспіра "Король Лір" із ілюстраціями Владислава Єрка.

Софія Андрухович на одній зі сцен Арсеналу спілкуватиметься з перекладачами її роману "Амадока" з різних країн про множинність перекладацьких поглядів.

Презентації: політика, еротика та кінець світу

Однією з найгучніших подій фестивалю буде презентація книги про біографію експрезидентки Литви Далі Грибаускайте, яку відвідає вона сама.

Чому Даля Грибаускайте відмовилася пити шампанське з Обамою, як протистояла тиску Росії й не вітала Путіна з каденцією? Все це є у книзі "Велика президентка маленької країни. Історія Далі Грибаускайте", яку написала письменниця Дайва Ульбінайте.

Автор фото, unian

Грибаускайте називають "залізною Леді" Литви і справжньою подругою України. На презентації книжки будуть міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і журналістка Яніна Соколова.

Тамара Горіха Зерня, дебютна книжка якої "Доця" у 2019 році отримала премію Книга року ВВС, на Арсеналі презентує свою другу книжку - "Принцип втручання". Її називають детективом і не-детективом водночас, а ще драмою і смішною до сліз комедією.

Письменник, фотограф і багаторазовий фіналіст премії Книга року ВВС Артем Чапай представить на фестивалі нову книжку "Вивітрювання". Презентація цього постапокаліптичного роману матиме назву "Плакати, сміятися чи як завжди? Що робити в разі кінця світу".

Перекладачка, письменниця і блогерка Євгенія Кузнєцова презентує на Книжковому фестивалі свою нову книгу з неймовірними ілюстраціями "Готуємо в журбі". Погляд на українську кухню через гумор, емоційну харизму та традиції.

Юрій Винничук представить книгу "Вілла Деккера" - роман на межі ретродетективу й політичного трилера про таємне життя передвоєнного Львова.

На Книжковому Арсеналі буде багато цікавих дискусій. Письменник і журналіст Вахтанг Кіпіані буде говорити з письменницею Іриною Славінською про видатних українських жінок.

Ірена Карпа розмірковуватиме з журналісткою Анною Санден про підводні камені нової толерантності у дискусії "Хто платить?"

Тарас Лютий, Тетяна Огаркова та Іван Рябчій візьмуть участь у дискусії про історію еротизму: за межею дозволеного, або сутність і сенси еротизму у мистецтві та житті.

Автор фото, unian

Дитяча програма - продовження "36 і 6 котів"

Родзинками Дитячої програми Книжкового Арсеналу стануть презентація-практикум психолога Світлани Ройз "Практичне дитинознавство. З турботою про батьків" та перфоманс під назвою "Живі письменники. Спільна історія", на якому відомі дитячі письменники зустрінуться зі своїми читачами.

Задля безпеки вся дитяча частина фестивалю відбудеться у дворі Мистецького Арсеналу — там буде ярмарок дитячої літератури та дитяча сцена.

Крім того, під час Книжкового фестивалю відбудеться презентація довгоочікуваної книжки Галини Вдовиченко з серії "36 і 6 котів".