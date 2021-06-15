Пільги для євроблях. Скільки коштуватиме розмитнення

5 годин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Від 15 червня в Україні починають діяти нові правила пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.

Розповідаємо, хто саме зможе претендувати на пільги і скільки доведеться заплатити власникам "євроблях".

Хто підпадає під пільги

Нові правила - для вживаних автомобілів з європейською реєстрацією, від випуску яких минуло понад 5 років та які ввезені в Україну не пізніше 31 грудня 2020 року.

Якщо ви ввезли авто на єврономерах вже у 2021 році або лише плануєте це зробити, скористатися пільгами ви не зможете.

Окрім того, нові пільги стосуються лише легкових авто та вантажівок масою до 3,5 тонни. Перші мають відповідати екологічному стандарту "Євро-2", другі - "Євро-5".

Власники автобусів, мікроавтобусів, мотоциклів та вантажівок вагою понад 3,5 тонни розраховувати на пільги не можуть.

Автор фото, Unian Підпис до фото, Власники "євроблях" влаштовували протести з вимогою пом'якшити правила

В разі, якщо авто походить із території держави-окупанта чи тимчасово окупованої території України, пільги не передбачені.

Один власник має право на розмитнення лише одного автомобіля за пільговими правилами.

Важливо, що таке розмитнення для "євроблях" влада запровадила не назавжди: послаблення діятимуть лише упродовж 180 днів.

Додатковий час дали військовим, які під час дії закону перебуватимуть у зоні бойових дій і зможуть документально це підтвердити. У них на розмитнення автівок є 270 днів.

Як порахувати вартість

Вартість пільгового розмитнення залежатиме від віку автомобіля, об'єму та типу його двигуна. Більший об'єм і старше авто - більше доведеться заплатити.

Ціна, за яку купили автівку, до уваги братися не буде.

Щоб дізнатися кінцеву вартість, в яку обійдеться розмитнення конкретної автівки, доведеться за спеціальною формулою розрахувати акцизний податок, додати до цієї суми ПДВ (20% від акцизного податку) та обов'язковий внесок 8,5 тисяч гривень.

Формула розрахунку акцизного податку виглядає так: Ставка (базова) + Vе + Fе.

Ставка (базова) залежить від віку автівки. Якщо машині від 5 до 9 років, ставка буде нульовою. Якщо транспортному засобу 10 років, вона складатиме 25 євро; 11 років - 50 євро; 12 років - 75 євро; 13 років - 100 євро; 14 років - 125 євро; 15 і більше років - 150 євро.

Vе - це сума в євро, яку ви маєте отримати, помноживши об'єм двигуна своєї автівки на один із наступних коефіцієнтів: 0,2 євро для об'єму двигуна від 2001 до 3000 кубічних сантиметрів; 0,25 євро для об'єму до 2000 см3 та від 3001 до 4000 см3; 0,35 євро для авто з об'єму від 4001 до 5000 см3; 0,5 євро для авто з об'ємом двигуна понад 5 тисяч см3.

Fе - це 100 євро для автівок з дизельним або напівдизельним двигуном. Для решти - 0.

Автор фото, UNIAN

Для наочності припустімо, що нам потрібно розмитнити 10-річний легковий автомобіль з 2-літровим бензиновим двигуном. Ставка (базова), як вказано вище, для авто такого віку складатиме 25 євро.

Vе дізнаємося, перемноживши об'єм двигуна - 2000 кубічних сантиметрів - на коефіцієнт, який у цьому випадку складає 0,25. Отримуємо суму в 500 євро.

Fе, оскільки двигун бензиновий, становить 0.

Плюсуємо усі три отримані суми 25 євро + 500 євро + 0, дізнаємося акцизний податок - 525 євро.

Додаємо до цього 20% ПДВ (105 євро), 8 500 гривень обов'язкового внеску (260 євро) і отримуємо загальну вартість пільгового розмитнення нашої автівки - 890 євро.

За даними Митної служби, наразі в Україні 500 тисяч авто на єврономерах. Дві третини з них, за оцінками, можна розмитнити, вклавшись у тисячу євро. Решта має обійтися до 3 тисяч.

Чи задоволені власники

Упродовж останніх років влада кілька разів спрощувала порядок розмитнення авто на єврономерах і відкладала штрафи, проте щоразу їхні власники влаштовували нові й нові протести з вимогою піти на ще більші послаблення.

Чи задоволені вони новими правилами? Судячи з відгуків у соцмережах, думки розділилися.

Водночас із тим, як чимало власників авто на єврономерах погоджуються, що влада пішла їм назустріч, суттєво знизивши вартість розмитнення, інші висловлюють невдоволення тим, що пільгові правила - лише тимчасове рішення, але системно питання доступного ввезення автівок з-за кордону не вирішується.

Лунають припущення, що за якийсь час "євробляхери" знову вийдуть на протести і, не виключено, змусять владу піти на чергові поступки.

Проте голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запевняв, що нові пільги - остання поступка з боку держави для "євробляхерів".

"Це востаннє, крапка. Питання вирішувалося "раз і назавжди" вже тричі. Однак після цього активісти знову поверталися зі своїми новими вимогами. Вони отримують пільгу або відстрочку, під цю пільгу завозяться нові автомобілі на єврономерах, і процес отримує нове дихання. Не впевнений, що в цивілізованій і сильній державі ми повинні приймати рішення виходячи не з інтересів всього суспільства, а з інтересів окремої, нехай і добре організованої громадської організації".