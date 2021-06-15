Тінь "полекситу". У Варшаві вирішать, який суд головніший: польський чи європейський

Святослав Хоменко

ВВС, Київ

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Конституційний суд Польщі у вівторок має ухвалити рішення про те, чи повинні польські суди підкорятися наказам Суду Євросоюзу.

Не за горами розгляд цим же судом схожого, але масштабнішого позову, поданого прем'єр-міністром країни.

Спори, які, на перший погляд, належать до юридичної казуїстики, можуть, на думку спостерігачів, привести до відходу Варшави з європейського юридичного простору і значно послабити фундамент, на якому будувався Євросоюз.

Тим часом поважні представники польської влади порівнюють тиск Брюсселя з підпорядкованістю Польщі Москві за часів комунізму та стверджують, що захищатимуть суверенітет своєї країни.

Нова влада

Складно сказати, коли саме почалася історія, один із сюжетів якої зараз потрапив на розгляд Конституційного суду Польщі.

У 2015 році в країні змінилася влада, і лібералів з партії "Громадянська платформа" змінили консерватори - деякі західні видання називають їх націоналістами - з партії "Право і справедливість".

Уже через два роки нова влада почала масштабну реформу судової системи країни. Її ініціатори пояснювали свої дії повільністю і неефективністю польських судів.

Можливо, у чомусь ініціатори реформи були праві.

Однак реалізацію їх планів у вигляді декількох законів та кадрових рішень польська опозиція назвала спробами "Права і справедливості" підім'яти судову систему країни під себе.

У польських містах впродовж кількох років регулярно проходили масові акції на захист системи правосуддя. Реформу судової системи розкритикували не тільки західні правозахисні організації, але і Європейська комісія.

Дисциплінарна палата

Серед напрямків суперечливої реформи польського правосуддя особливо виділялася перебудова Верховного суду країни.

Одним з численних дискусійних положень, ініційованих владою, стало створення у його складі окремого підрозділу - Дисциплінарної палати.

За задумом законодавців, ця палата, яка почала роботу у 2018 році, повинна була виконувати дві основні функції: розглядати дисциплінарні проступки суддів Верховного суду і бути апеляційною інстанцією у справах про дисциплінарні проступки прокурорів, адвокатів, нотаріусів, а також всіх "звичайних" суддів Польщі.

Через Дисциплінарну палату, говорили критики нововведення, можна побудувати систему тотального контролю всіх суддів країни, звільняючи всіх занадто незалежних людей в мантіях.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Уже кілька років противники чинної польської влади регулярно виходять на протест проти, як вони вважають, політизованої реформи системи правосуддя

Але найбільше побоювань у них викликало те, що члени Дисциплінарної палати були призначені рішенням Національної ради судочинства, склад якої незадовго до того радикально оновили і, на думку низки спостерігачів, поставили в повну залежність від чинної влади.

Спосіб формування і повноваження Дисциплінарної палати стали предметом розгляду Європейської комісії. У жовтні 2019 року вона визнала, що польська модель притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності не відповідає європейським стандартам, і звернулася з цього приводу до Суду Європейського Союзу.

У квітні минулого року Суд ЄС наказав Польщі призупинити дію всіх положень законодавства, що стосуються роботи Дисциплінарної палати Верховного суду.

Фактично це означало повну зупинку роботи цієї палати.

Не ваша справа

Офіційна Варшава обурилася. На думку представників польської влади, питання судоустрою належать до компетенції не тільки Європейського Союзу, а окремих країн-членів ЄС, тому у суду ЄС немає повноважень робити будь-які кроки, спрямовані на зміну судової системи тієї ж Польщі. До того ж, говорили вони, Конституція Польщі чітко вказує, що принципи судоустрою країни визначаються виключно польськими законами, а не інструкціями, наприклад, з Брюсселя.

У Суді ЄС відповідали: воно-то так, але робота Дисциплінарної палати, незалежність якої викликає в Брюсселі великі питання, "може завдати серйозної незворотної шкоди правопорядку всього Європейського союзу". І додавали: йдеться не про повну ліквідацію палати, вона просто повинна припинити свою роботу до оголошення остаточного вердикту Судом ЄС.

Дисциплінарна палата негайно оскаржила припинення своєї роботи в Конституційному суді Польщі, і ось, 15 червня цей орган повинен буде відповісти: зобов'язаний він підкорятися наказам Суду ЄС - і не працювати чи може їх ігнорувати - і продовжувати розглядати дисциплінарні справи польських суддів.

Втім, ще минулого тижня Дисциплінарна палата оголосила, що після понад року перерви в роботі збирається розглянути апеляцію вроцлавського судді, який отримав в суді першої інстанції умовний термін за крадіжку в супермаркеті. Дату слухань призначили на вересень цього року.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Минулого року Конституційний суд Польщі ухвалив резонансне рішення, яке вивело на вулиці сотні тисяч поляків: він фактично заборонив проведення в країні абортів

Польські спостерігачі побачили в цьому анонсі точну ознаку того, що Конституційний суд ухвалить рішення не на користь Суду ЄС. І підозрюють, що це рішення буде тільки "розігрівом" перед іншим, навіть радикальнішим вердиктом Конституційного суду.

У березні цього року, після того, як Суд ЄС розкритикував реформу Національної ради судочинства Польщі, прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький звернувся до Конституційного суду з 129-сторінковим проханням прямо визначити, яке право, польське або європейське, повинно мати пріоритет на території його країни.

Минулого тижня комісар Єврокомісії з питань правосуддя Дідьє Рейндерс звернувся до Моравецького з офіційним проханням відкликати своє подання з Конституційного суду, тому що воно ставить під загрозу фундаментальні принципи, на яких будується Євросоюз.

Польський прем'єр тут же відповів: робити це він не збирається. А один з найвпливовіших членів його кабінету, міністр юстиції Збігнєв Зьобро обурився: навіть за часів Радянського Союзу секретарі ЦК не вимагали у тодішніх польських лідерів відкликати якийсь позов з польського суду.

Дата розгляду Конституційним судом позову за поданням Моравецького поки не визначена.

"Диявол існує, його звуть ЄС"

Польські коментатори пишуть, що рішення Конституційного суду у вівторок, швидше за все, дозволить суперечливій Дисциплінарній палаті відновити свою роботу.

І справа тут не тільки в тому, що нинішній склад Конституційного суду називають вкрай лояльним до влади, а також дуже консервативно налаштованим: чого варте лише його торішнє рішення, яке фактично поставило аборти в країні поза законом.

Скептики звертають увагу на те, що головувати на вівторковому засіданні буде одіозна суддя Крістіна Павлович. До призначення вона була депутатом Сейму від "Права і справедливості" і прославилася як одна з найбільш радикальних євроскептиків, до того ж абсолютно лояльна до свого партійного керівництва.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Головувати на засіданні Конституційного суду Польщі буде Крістіна Павлович, чия неупередженість у цій справі зазнає обґрунтованих сумнівів

Її висловлювання минулих років на кшталт "Я противниця Євросоюзу, метою якого є ліквідація польської держави" або ще простіше - "Диявол існує, і його звуть Євросоюз", на думку, наприклад, колишнього судді Конституційного суду Польщі Войцеха Хермелінського, свідчать про те, що навряд чи вона зможе продемонструвати неупередженість при розгляді цієї справи. У розмові з польським телеканалом TVN24 Хермелінський заявив, що Павлович повинна самоусунутися від участі в цьому процесі.

Але Павлович самовідвід брати не планує. Вона заявила, що Конституція Польщі, на відміну від деяких польських ЗМІ, забороняє дискримінацію євроскептиків.

"Вердикт буде результатом дискусії всього складу суддів, а не рішенням його голови", - відповіла вона в Twitter на закиди на свою адресу.

Не лише гроші

Противники чинної влади і частина польських юристів вважають, що рішення Конституційного суду Польщі про допустимість роботи Дисциплінарної палати Верховного суду може мати наслідки, про серйозність яких офіційна Варшава поки навіть не замислюється.

Найочевиднішим результатом зневаги Польщею рішень Суду ЄС може стати накладення на Варшаву фінансових санкцій. Про це говорять вже давно: більш того, в Євросоюзі існує так званий "механізм верховенства права", частіше званий "гроші в обмін на правосуддя" - система, за якої виділення ЄС коштів конкретній країні залежить від дотримання в ній європейських ідеалів правової держави.

В кінці минулого року Моравецький вже заявляв, що у випадку, якщо механізм "гроші в обмін на правосуддя" реально запрацює, його країна буде накладати вето на важливі рішення всього Євросоюзу - наприклад, на бюджет ЄС або на план подолання Союзом наслідків пандемії коронавірусу.

Але минулого тижня Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій звернув увагу Єврокомісії на те, що цей механізм досі не запрацював, і пригрозив, що якщо нинішня ситуація не зміниться, то подасть на Єврокомісію до Суду ЄС.

Однак все голосніше звучать голоси про те, що фінансовими питаннями справа може не обмежитися.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Більшість поляків виступає проти виходу їхньої країни зі складу Євросоюзу

Професор Марек Сафьян, колишній голова Конституційного суду Польщі, а нині суддя Суду ЄС, в інтерв'ю Gazeta Wyborcza нагадує, що у 2005 році Конституційний суд вже розглядав питання про те, чи відповідає Основному закону Трактат про входження Польщі до Євросоюзу.

"Польський суд тоді чітко заявив, що принцип верховенства права ЄС не перешкоджає вступу Польщі до ЄС ... Тоді ж суд підкреслив першість конституції Польщі над усім правопорядком, одночасно вказавши, у чому саме він полягає. А саме, у разі появи суперечності між європейським правом і конституцією у нас є два шляхи. Перший - це зміна конституції. Але якщо законодавець приходить до висновку, що він не може прийняти трактати ЄС, і змінити їх не можна, залишається другий шлях - вихід з Євросоюзу", - говорить він.

Майже 90% поляків сценарій з виходом їх країни з ЄС - в тутешній пресі за аналогією з "брекзитом" його називають "полекситом" - вважають неприйнятним, та й ніхто з топових політиків головних партій країни таку можливість серйозно не розглядає.

Однак західна преса, аналізуючи події в Польщі, приходить до висновку, що гіпотетичне рішення Конституційного суду країни покладе початок плавного дрейфу Варшави з європейського юридичного простору.

"(Після цього рішення європейська) спільнота неминуче повинна буде запитати себе: чи може країна, яка не визнає законодавства ЄС і так жорстко опирається європейським інститутам, взагалі залишатися членом Євросоюзу?", - цитує Deutsche Welle публікацію німецької Die Welt, додаючи, що рішення Конституційного суду Польщі і його наслідки покажуть, чи не перетворюється Євросоюз в просто економічне об'єднання без будь-яких політичних, ціннісних амбіцій.