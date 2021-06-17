Козак Путіна. Українське село та дитинство кремлівського куратора України

Віталій Червоненко, Олег Карп'як

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, ВВС/Getty Images Підпис до фото, Колаж - Олеся Волкова

16 червня, Женева. Увесь світ стежить за драматичною зустріччю у Швейцарії Джо Байдена і Володимира Путіна, які обговорюють війну в Україні та її майбутнє.

Разом із Путіним від імені Росії говорив Дмитро Козак. Він - один з найближчих соратників президента Росії, заступник голови його адміністрації та головний перемовник від Москви щодо війни на Донбасі. Загалом - "куратор" українського питання у Кремлі.

У цей час у мальовничому українському селі Бандурове майорить гасло "Слава Україні", ходять кури і пасуться корови. А місцеві селяни стежать за своїм Мітьою - деякі щиро вражені його останніми заявами.

Саме так - Мітьою - у селі неподалік Умані називають грізного соратника Путіна. Вони пам'ятають його як простого, спокійного і розумного хлопчика Мітю Козака.

У це село ми й поїхали, щоб дізнатися більше про одного з найвпливовіших людей сучасної Росії. Ми зуміли знайти однокласників, друзів та навіть близьких родичів відомого російського політика.

Кoзак Путіна і "кінець України"

Автор фото, Kremlin.ru

Дмитро Козак народився та виріс у Бандуровому, батьки працювали в колгоспі. У 1976 році він закінчив місцеву середню школу.

Пішов служити в армію у спецназ Головного розвідувального управління (ГРУ), потім повчився трохи у Вінниці, але зумів вступити до Ленінградського університету на юридичний факультет.

Там же в Ленінграді почав кар'єру прокурора, а з розвалом СРСР працював у міській владі Ленінграда, де й потрапив у орбіту майбутнього президента Росії Володимира Путіна.

Коли Путін став президентом Росії, злетіла і кар'єра Козака - він працював у керівництві адміністрації Путіна та в уряді, а також керував його виборчим штабом.

Путін настільки довіряв Козаку, що саме він відповідав за підготовку та будівництво олімпійських об'єктів його улюбленого дітища - Зимових ігор 2014 року.

Кілька років тому Козак пішов з російського уряду і знову став заступником голови адміністрації Путіна. Він замінив Владислава Суркова як куратора "українського питання" і тепер бере участь у переговорах в Мінську та в нормандському форматі.

І саме він у момент найгострішої безпекової кризи цього року відкрито погрожував Україні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Володимир Путін та Дмитро Козак у Сочі

"Початок кінця України" - такі заголовки не на жарт злякали українців у квітні, коли весь світ обговорював можливе вторгнення багатотисячних російських військ, які зібралися на кордоні.

Козак повторював наратив Путіна, що це Україна - агресор, а Росія тільки захищається.

"Я вважаю, що є вже такі оцінки, і підтримую ті оцінки, які є і всередині України, що початок бойових дій - це початок кінця України. Це самостріл, постріл собі не в ногу, а в скроню", - заявив тоді він і пригрозив, що Росія буде захищати російських громадян, які живуть на Донбасі.

"Якщо там буде, як каже наш президент, влаштована Сребрениця, ми, мабуть, будемо змушені встати на захист", - сказав Козак, повторюючи слова Путіна, що Україна може влаштувати геноцид росіян.

Село Козака

Автор фото, ВВС

Автор фото, ВВС

Насправді про дитинство Дмитра Козака відомо не надто багато. Є кілька матеріалів у російських ЗМІ, де його рідне село змальовують як забиту провінцію, яка потерпала від проблем з постачанням електрики.

Щось подібне ми й очікували побачити, проте рідне село Козака може здивувати.

Непогана асфальтована дорога від Гайворона, потужне фермерське господарство з купою сучасної техніки, новий дитячий садок, відремонтований клуб, бібліотека, нова церква та велика школа з доглянутим спортивним майданчиком, якому могли б позаздрити і багато міських дітей.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Дитячий садочок

"Я його не пам'ятаю та й шкільних журналів чи чогось такого не збереглося", - розповідає директорка місцевої школи Алла Миколаївна.

Вона саме керує великим ремонтом у школі, де оновлюють санвузли, все чистять та фарбують. Через це знімати всередині не виходить.

Директорка каже, що в селі всі знають про легендарного земляка і ставляться до нього по-різному.

У центрі села, з якого родом Дмитро Козак - колишній десантник, "головний з України" у російській владі, - стоїть школа з показовою меморіальною табличкою.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Школа та меморіал загиблим у Другій світовій війні

На 12 років пізніше за Козака з цієї школи випустився майбутній офіцер-десантник, який загинув під час одного з найвідоміших епізодів війни на Донбасі, коли проросійські бойовики збили біля Луганська український транспортний літак.

"Ось подивіться - меморіальна табличка героя АТО, який у нас вчився і загинув у небі над Луганським аеропортом", - показує директорка школи на табличку Валерію Грабовому, який добровольцем пішов на війну захищати Україну.

Автор фото, ВВС

У селі чимало ветеранів АТО, а про Козака директорка порадила поспілкуватись з його колишньою класною керівницею Наталею Гаврилівною Лозовою.

До неї ж нам порадив сходити й однокласник Козака.

Автор фото, ВВС

"Та пішов він!"

У центрі Бандурового спекотного червневого дня чоловік років шістдесяти косить траву сучасною газонокосаркою.

"Доброго дня, а ви колись чули про Дмитра Козака?" - запитали ми.

"Так, це мій однокласник", - ошелешив нас Петро Володимирович Гончарук, як виявилось - друг дитинства Дмитра Козака.

Автор фото, ВВС

Чоловік відклав роботу, закурив і трохи розказав про їхню буремну юність.

"Загалом спокійний був хлопець, як двері. Чудова людина була, компанійська - чи по 100 грамів випити, чи зібратись на природу", - згадував однокласник.

Каже, у дитинстві ватагою ходили ловити рибу, відпочивати у ліс.

Автор фото, ВВС

"Ходили і на сусідні села, їздили до дівчат. Він якось буває старого мотоцикла у батьків вкраде і вперед до дівчат. Він молодець був!" - посміхається Петро Володимирович.

Про долю Козака після школи знає не надто багато - поїхав у Ленінград, забрав маму з собою, а потім і батька, який лишився без ноги.

"Брат у нього був Василь, міг уже померти, бо дуже пив", - додав однокласник.

Автор фото, ВВС

Далі усі місцеві селяни, з якими говорили, розповідали про смерть брата Дмитра Козака Василя. Цю новину тут давно рознесло місцеве "сарафанне радіо".

За словами однокласника, Козак навідувався в село дуже давно, а на зустрічах випускників ніколи не бував.

На місцевому цвинтарі в нього поховані родичі, а на меморіалі загиблих у Другу світову - дядько.

"Я служив в армії у Німеччині, ми не разом служили. Чув, що він спочатку був трохи у десантниках в Кіровограді, а потім десь далі пішов", - згадує однокласник.

Але в останні роки, згадує шкільний знайомий, в селі ним не пишаються. Через те, "що він з Путіним таке робить".

Автор фото, ВВС

Коли ми зачитали цитату Козака про "кінець України", Петро Володимирович перейшов на нецензурну лайку.

"Та пішов він к єдрені фені, Україні ніколи кінця не було і не буде. Він, як хоче за Росію бути, - хай тягне", - відреагував він на слова Козака.

Був Козáк, а став Кóзак

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Наталя Гаврилівна - класна керівниця Дмитра Козака

У свої 72 роки Наталя Гаврилівна вже на пенсії, клас Козака в неї був першим як у керівниці. Вона викладала математику.

"У мене про нього питали, коли він був хорошим. Тепер питають, коли він став не хорошим", - жартує вона.

Жінка саме мила кріп і заморожувала на зиму. Її гарне просторе обійстя усипане літніми квітами.

"Так, це мій учень Мітя Козáк, тепер же він став Кóзак, а тоді був Козáк", - згадує вчителька й роздивляється його фотографію.

Каже, що не дуже змінився, а голос взагалі той самий. Вона часто дивиться російське телебачення й безпомилково впізнає колишнього учня.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Шкільна фотографія класу Дмитра Козака. Він у самому центрі зверху біля Наталі Гаврилівни

І одразу впізнає Мітю навіть на сучасних фото, які ми їй показали.

"Мітя ж виїхав з України, як йому було десь 20 років. Тепер йому 63 роки. Він виїхав під час СРСР, отримав там освіту, просунувся по кар'єрних сходах", - розмірковує Наталя Гаврилівна на тему, де його Батьківщина - в Україні чи в Росії.

Вона дуже обережно говорить на політичні теми.

"Ми ж не знаємо, настільки він проти України. Всі хочуть, щоб закінчилась війна, може, він теж хоче, щоб вона закінчилась. Ми хочемо, щоб та територія (непідконтрольні території Донбасу - Ред.) лишилася наша", - вважає класна керівниця Дмитра Козака.

У Наталі Гаврилівни родичі теж живуть біля Москви. Вона "після початку війни" у Росію до них не їздить, а вони через вік не їздять на могили батьків.

Російські родичі пишаються, що їхня сестра вчила самого Дмитра Козака. .

"Він був дуже хорошим учнем, гарно вчився, був спокійним і розсудливим", - згадує вчителька. Але золоту медаль не отримав - на це треба було витратити багато сил та енергії.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Клас їде садити цибулю. Дмитро Козак у кузові третій ліворуч

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Дитячі фотографії збереглися в альбомі для "ленінської кімнати"

У випускний рік Козака Наталя Гаврилівна народила дитину, а тому її вихованці закінчили школу без її опіки.

Вона пригадує, що улюбленим предметом Козака була історія, але "вчився рівно з усіх предметів".

Армія не дуже змінила Мітю, згадує вчителька, лише подорослішав.

Після армії він пішов у політехнічний інститут у Вінниці, але ненадовго.

"Приїздить і каже: Наталю Гаврилівно, наш викладач з математики сказав, що не вірить, що я вчив математику в селі й отримав такі знання", - з гордістю згадує вчителька.

"Мітя через рік покинув політехнічний, приїхав і каже - "це не моє". Поїхав у Ленінград і вступив на юридичне".

Зі шкільних часів пригадує два випадки.

Вона хотіла "звести" Козака з розумною дівчинкою Лідою - посадити за одну парту. Дівчинка не захотіла. Хоча на багатьох фото, які нам показали, вони таки стояли поруч.

Сама Ліда живе зараз десь у Миколаєві і зв'язатися з нею не вдалося.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Фото після вступу учнів у комсомол. Козак - єдиний хлопчик, якого взяли у першій хвилі

Іншим разом Козак на 8 березня готував учительці подарунок. Але його трійко "друзів-шибеників" кілька уроків поспіль жахливо поводилися і "виїдали печінки" вчительці.

Оскільки Козак з ними дружив, Наталя Гаврилівна не прийняла подарунку.

"Не Козак був винним, а йому було незручно, що я не прийняла подарунок. Хотіла, щоб виросли людьми, а не з'їсти печінки, а потім подарунком задарувати", - згадує Наталя Гаврилівна.

Але відносини з Мітьою в неї були гарні, і на своє весілля вчителька запросила його разом з кількома найкращими учнями.

Наталя Гаврилівна навіть показала нам свій весільний альбом, на якому молодята сфотографовані з Дмитром Козаком.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Весільна фотографія Наталі Гаврилівни. Її учень Дмитро Козак крайній ліворуч

А ще, як згадує вчителька, Мітя був першим хлопцем у класі, який став комсомольцем разом з кількома дівчатками. І показала фотографію з їхнього прийняття у комсомол.

Вже в часи незалежності вона забрала з "ленінської кімнати" шкільний альбом, щоб не пропав.

Навчання в сільській школі у часи Козака було українською мовою, а російську мову посилено вивчали. Вчителі російської отримували 15% доплати.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Клас на суботнику

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Дмитро Козак - внизу третій зліва з сапою

Сама вона бачила Козака дуже давно, коли той приїздив до села з першою дружиною.

Вчителька підтверджує, що Козак давно забрав із села батьків та брата Василя.

Його батько в селі працював ветеринаром, а матір - колгоспницею, каже вчителька.

Всі вони вже померли.

А в селі з родичів залишилася тільки двоюрідна сестра.

"Мені здається, що якийсь зв'язок він має з селом через друзів. Ми були на проводах 8 травня на цвинтарі. То він поклав родичам чотири пам'ятники нещодавно. Його тут не було, але можна зараз гроші переслати і покласти. Пам'ятники красиві - мармурові, за ними хрести залізні металеві гарні. У нас таких немає жодного", - припустила вчителька.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Дмитро Козак крайній праворуч

Старий односелець

Біля місцевої церкви зустрічаємо двох жінок - бібліотекарку та дружину місцевого фермера. Вони відпочивали на лавочці біля храму, який тут нещодавно звели.

Жінки також вчилися у школі з Козаком, але особливо не спілкувалися.

Знають лише, що приїздив давно, батьки та брат померли в Росії.

З кількох політичних питань видно - негативного настрою до Козака не мають. Згадують, що батько працював головою ревізійної комісії, а потім ще й бригадиром саду.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Хлопці з класу Дмитра Козака грають у футбол

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Так ця місцина виглядає зараз

Жаліються, що давно не приїздив.

Врешті питаємо: "А як би відреагували, якби от зараз тут з'явився, приїхав на фоні усієї політики?".

Трохи подумали, але відповіли досить нейтрально:

"Люди б (пауза)… ставились як до старого односельця, якщо б приїхав. Він добився всього сам".

Жінки також порадили піти до двоюрідної сестри Козака - Віри Шматківської, яка тут досі живе.

Не спілкується і не допомагає

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Хата сестри Дмитра Козака

Хату сестри Козака допомогли знайти сусіди - за третім містком від церкви. Тут багато річок і ставків, а тому всі орієнтири з мостами.

Не дуже нова, але доглянута та чепурна, як на картинках з українського села. У дворі бігають кури та інша живність, за парканом видно величезний город.

Одразу видно, що люди тут не бідують, але й виділити її серед інших не можна.

Тут же неподалік і подвір'я, де жив сам Дмитро Козак.

Ідемо до зарослого бур'яном двору, який нам охоче взялася показати сусідка. Сестру Козака ми вдома не застали.

Колись це була звична для України хата під соломою, - із запалом розповідає сусідка. Показує на сарай, який ще стоїть поруч, - теж їхній.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Ось під цим бур'яном лежать залишки хати, в якій виріс Дмитро Козак

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Сарай часів, коли тут жив Дмитро Козак, скоро завалиться

Хата вже завалилася, її за бур'янами майже не видно. Сарай ще трохи тримається, але от-от теж впаде. Тут ніхто вже не живе багато років.

Сусіди зібралися і почали згадувати деталі життя родини Дмитра Козака. Мовляв, до сестри десять років тому могли приїздити родичі чи й сам Козак, навіть називали марку "крутого авто" - BMW.

Почав накрапати дощ, і аж тут на вулиці з'явилася двоюрідна сестра Дмитра Козака - Віра Шматківська. Вона саме поверталася з центру села.

Вона не дуже охоче спілкувалася, до хати не запрошувала.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Віра Шматківська - двоюрідна сестра Дмитра Козака

"Дивіться, скільки років він вже живе в Росії, а я в Україні. Не приїздив він до мене 10 років тому. Ми не спілкуємось вже давно", - розповіла сестра Дмитра Козака.

Вона наполягає, що Козак їй ніяк не допомагає і пам'ятники родичам на цвинтарі не ставив.

"Він висока людина, а я проста селянка. Бачила його дуже давно, ще при СРСР. Тоді він ще приїздив, як жив у Ленінграді. Потім вже потрапив у Москву, й на тому всі контакти закінчились", - каже Віра Шматківська.

Хочемо поспілкуватись більше, але виходить - лише поспіхом до паркану.

І про політику воліє не говорити.

"Я лише чую по телебаченню, що він війною займається. Більше нічого не можу сказати", - додала вона. І сховалася у себе в дворі.

Просто через паркан живе родичка ще однієї однокласниці Дмитра Козака.

"Багато хто тут погано про нього думає", - каже жінка й передає часом нецензурну думку частини селян щодо нинішньої ролі Дмитра Козака.

Вона наполягає, що він би мав щось робити, "щоб Україні було добре", адже тут виріс.

Трохи стишила голос і додала:

"Одна тітка розповідала, яка вже померла, працювала в сільраді, - "Я його кормила, він грався з моєю дочкою, а тепер таке робить - я б його своїми руками задавила за те, що він зрадив нас. І з Путіним це робить".

Автор фото, ВВС

А на місцевому цвинтарі справді є чотири нові пам'ятники родичам Дмитра Козака, які дуже вирізняються на тлі інших.

Саме вони, як вірять місцеві, досі зв'язують Дмитра Козака з рідним селом. Тут упевнені: він про них все ж не забуває.