Відпустка за кордоном. Куди і з якими вакцинами та тестами можна їхати українцям

Діана Куришко

BBC News Україна

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Італія для українців поки закрита. Навіть для вакцинованих

Вже майже два мільйони людей в Україні отримали першу дозу щеплення від Covid-19, з них понад 300 тисяч повністю вакцинувались та отримують сертифікати.

На цьому фоні ЄС, з яким в України діє безвізовий режим, поступово відкриває кордони.

Куди ж пускають або ще не пускають з тими вакцинами, якими колють в Україні, розбиралась ВВС News Україна.

Відкриті кордони, але не для всіх

Європейський Союз з 1 липня запроваджує єдиний ковідний паспорт, який вже назвали символом відновлення Шенгену.

У Євросоюзі розробили документ, з яким переміщення всередині ЄС знову стануть вільними для громадян з країн-членів.

Наступним кроком буде напрацювання вимог до документів для в'їзду громадян з третіх країн, наприклад, українців.

Але для того, щоб двері до Євросоюзу для українців знову повністю відкрилися, мають бути виконані принаймні дві умови - ЄС має визнати українські ковідні сертифікати (паспорти), які все ще у розробці. І вакцини, якими щеплюють українців, мають бути визнані у ЄС.

Наразі, за винятком кількох країн, які розробили власні правила перетину кордону, в'їзд українців до ЄС з туристичною метою закритий.

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Якщо я вакцинувався, я зможу поїхати до ЄС?

Поки що переважно ні.

З усіх вакцин, якими нині щеплюють українців, у ЄС зареєстрована лише одна - Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

Список всіх зареєстрованих у ЄС вакцин можна побачити на сайті ЕМА - Європейської агенції лікарських засобів.

У цьому списку значиться вакцина Vaxzevria, попередня назва якої AstraZeneca. Але немає згадок про її індійські та корейські аналоги, якими зараз щеплюють українців.

Автор фото, Reuters

Річ у тім, що дозволи вакцин у ЄС прив'язані до конкретних місць виробництва вакцин.

ВВС News Україна направила запит до ЕМА і отримала відповідь, що ні Covishield (Індія), ні AstraZeneca-SKBio (Південна Корея) не мають дозволу на використання у ЄС.

Також у списку ЕМА немає китайської вакцини Coronavac.

Що це значить для українців? Найбільші шанси у недалекому майбутньому, коли ЄС домовиться про доступ туристів з третіх країн з сертифікатами вакцинації, поїхати до союзу мають ті, хто вакцинувався Pfizer.

Але є сподівання, що незабаром ЄС дозволить в'їзд з вакцинами, які зареєстровані у ВООЗ. А там зареєстровані всі вакцини, якими щеплюють зараз українців.

Коли в Україні будуть ковідні паспорти?

Так званий "ковідний сертифікат" або "імунний паспорт" в Україні ще на стадії розробки.

Його запровадять тільки після того, як у ВООЗ та ЄС затвердять вимоги до цих документів.

Автор фото, unian Підпис до фото, Ковідні сертифікати мають перевіряти на кордонах

"Орієнтовно плануємо запуск на липень", - розповідав нещодавно прем'єр Денис Шмигаль.

Такий сертифікат можна буде отримати як у паперовій формі у Центрах надання адміністративних послуг, так і в електронній — через додаток Дія.

У документі буде інформація не лише про вакцинацію, але й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після COVID-19 та наявність антитіл. Він міститиме QR-код.

Раніше називали 1 липня датою можливої появи ковідних паспортів в Україні. Втім, в уряді заявили, що з 1 липня зможуть запустити лише внутрішні ковідні сертифікати, але не зовнішні.

Тим часом в Україні вже почали видавати паперові міжнародні свідоцтва про вакцинацію. Документ видається після проходження повного циклу вакцинації - отримання двох доз вакцин.

Автор фото, ЕРА Підпис до фото, Деякі європейські країни вже запускають ковідні паспорти

Але це не ковідний паспорт. Це документ, в якому є інформація лише про вакцини. Видають його у будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я.

Документ можна буде використовувати для перетину кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво.

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Куди можна поїхати вже зараз?

Попри те, що ще немає остаточного рішення ЄС щодо правил в'їзду для людей з третіх країн, деякі країни-члени розробляють свої власні правила і стають відкритими.

Серед таких європейських країн, наприклад, є Болгарія.

Як повідомляє посольство України у Болгарії з посиланням на рішення місцевої влади, з 01 червня по 31 липня 2021 українці можуть в'їжджати до країни за наявності одного з таких документів:

✔ документ про повну вакцинацію від Covid-19, від якої пройшло не менше 14 днів. І країна визнає вакцини, які роблять в Україні;

✔ негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до перетину кордону або негативний результат швидкого антигенного тесту, проведеного за 48 годин до в'їзду в країну;

✔ документ, що засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 не менше ніж за 14 днів та не більше, ніж за 6 місяців до дати в'їзду в країну.

Схожі правила для українців запровадила Туреччина, Греція і Хорватія. Утім, крім перерахованих документів, грецька влада просить туристів заповнити спеціальну Форму сповіщення про місцеперебування пасажира.

Документ слід заповнити не пізніше, ніж за 24 години до перетину кордону. На електронну адресу туриста приходить QR-код, який перевірятимуть на кордоні.

Хорватія вимагає також документального підтвердження про сплату готелю/апартаментів, приватних садиб/найму яхти, або підтвердження про власність житла чи яхти у Хорватії.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, До Туреччини можна лише з негативним ПЛР тестом

З 11 червня українці, які мають свідоцтво про повну вакцинацію, зможуть подорожувати до Угорщини без карантину. Як розповідав очільник МОЗ Дмитро Кулеба, Угорщина визнала міжнародні сертифікати про вакцинацію, які видають в Україні.

Для поїздки на Кіпр також потрібно мати негативний ПЛР-тест, здати ще один тест по прильоту, а також зареєструватися на платформі CyprusFlightPass. Всі правила описані на сайті посольства.

Без обмежень можна їхати до Чорногорії, а з ПЛР-тестом до Єгипту.

Інформація про умови перетину кордону і ситуація з коронавірусом у світі може змінюватися дуже швидко. Перевіряти її можна на спеціальному сайті МЗС, присвяченому подорожам.