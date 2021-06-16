Путін про обговорення України з Байденом: "Торкнулись вступу до НАТО мазком"

18 хвилин(и) тому

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Президент Росії Володимир Путін розповів, що українське питання зачіпалося під час перемовин з президентом США Джо Байденом.

Про це він заявив за підсумками чотиригодинних перемовин з американським колегою.

"Ця тема зачіпалась, не можу сказати, що дуже детально", - відповів Путін на запитання про те, чи обговорювали тему України та конфлікту на Донбасі.

Він додав, що теми можливого вступу України в НАТО "торкнулись мазком".

"Тут немає що обговорювати", - заявив він.

Автор фото, Reuters

Він додав, що теми можливого вступу України в НАТО "торкнулись мазком".

"Тут немає що обговорювати", - заявив він.

Путін заявив, що, "як він зрозумів", Байден вважає, що врегулювання конфлікту має відбуватися відповідно до мінських угод.

Водночас президент РФ заявив, що нинішні пропозиції України щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, зокрема проведення виборів після повернення під контроль України так званих ДНР та ЛНР, "не мають нічого спільного з мінськими угодами".

"Тому які ж тут зобов'язання може взяти на себе Росія", - заявив Путін.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Перемовини в розширеному форматі

Стягування російських військ до українських кордонів під час військових навчань президент РФ не вважає загрозливим.

"Ми проводимо навчання на своїй території, але ми не проводимо навчання, підтягуючи свою техніку і війська до території США. Тому занепокоєність має бути не в американської сторони, а у російської", - заявив Путін.

"Не було ворожості"

Путін зазначив, що розмова була "досить конструктивною".

"Не було ніякої ворожості, зустріч була в принциповому ключі. На мій погляд, з обох сторін було бажання зрозуміти одне одного", - сказав президент РФ.

Він додав, що сторони домовилися, що посли обох країн, яких раніше відкликали з Москви та Вашингтону, скоро повернуться до своєї роботи.

Автор фото, Reuters

Довгоочікувана зустріч

Джо Байден та Володимир Путін зустрілися у віллі Ла Гранж в Женеві 16 червня. Перемовини тривали близько чотирьох годин - це на годину менше, ніж очікувалось. Президенти говорили у вузькому та розширеному форматі.

Відносини Росії та США переживають не найкращі часи. Лише навесні США запровадили проти Росії новий пакет санкцій, країни взаємно відкликали послів. Крім того, Байден публічно назвав Путіна "вбивцею", а Путін у відповідь порівняв такі звинувачення з розладом шлунку.

Напередодні саміту в Женеві сторони наголошували, що зацікавлені в стабілізації і нормалізації відносин.

Кремль та Білий дім анонсували, що головними темами зустрічі стануть контроль над озброєнням, боротьба з кіберзлочинністю, інформаційна безпека та зміни клімату.

Окремо адміністрація Байдена підкреслювала, що має намір підняти питання військового втручання Росії в Україні, переслідування російського опозиціонера Олексія Навального та діяльність російських хакерів у США.

За тиждень до зустрічі Байден мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, у якій обіцяв, що позиція України "обов'язково буде врахована", та "підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України".