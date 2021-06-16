Вчені знайшли нові ліки проти коронавірусу. Рятують важкохворих

40 хвилин(и) тому

Автор фото, OXFORD UNIVERSITY Підпис до фото, Кімберлі Фезерстоун - одна з пацієнток, яка отримувала лікування під час випробування

Медики, фармацевти та вчені знайшли нові ліки для хворих на коронавірус у важкій формі. Цей коктейль з антитіл рятує не всіх, але багатьох.

Новий - і досить дорогий - засіб є сумішшю двох видів отриманих в лабораторії антитіл, яка допомагає організму нейтралізувати вірус. Її вводять внутрішньовенно.

Випробування в рамках британської програми пошуку ліків проти коронавірусу Recovery trial показали, що це допомагає кожному третьому госпіталізованому з важкою формою ковіду.

Експерти підрахували, що засіб рятує шість життів на кожну сотню хворих.

Ліки з моноклональних (клонованих з однієї клітини) антитіл, яке робить американська компанія Regenoron, коштують приблизно від 1400 до 2800 доларів. Лікувати ними можна тільки тих, чий організм сам не виробив антитіла, які борються з коронавірусом.

У Британії ці ліки як експеримент дали тисячі пацієнтів і з'ясували, що вони істотно зменшують:

ризик смерті;

час перебування в лікарні (у середньому на чотири дні);

необхідність в апараті ШВЛ.

"Мені дуже пощастило, що це випробування вже тривало, коли я потрапила в лікарню з ковідом, і що я отримала ці ліки, - каже 37-річна Кімберлі Фезерстоун. - І я рада, що взяла участь у випробуваннях і допомогла з'ясувати, що лікування працює".

Один з керівників дослідження, професор медицини та епідеміології в Оксфордському університеті сер Мартін Лендрі каже, що новий засіб скорочує ризик смерті серед важких пацієнтів приблизно на одну п'яту.

"Ми побачили, що застосовуючи антивірусне лікування, зокрема, ці антитіла, ми скорочуємо ризик для пацієнтів, у яких без лікування шанси померти були б один до трьох", - сказав професор Лендрі.

Комбінація з дексаметазоном

Новий засіб застосовували разом з дексаметазоном, антизапальним стероїдним препаратом. Лікарі ще рік тому виявили, що дексаметазон скорочує ризик смерті від ковіду серед важких пацієнтів приблизно на третину.

Інший керівник випробувань, теж оксфордський професор сер Пітер Хорнбі, каже, що досі медики та науковці сильно сумнівалися в ефективності лікування антитілами: інші дослідження не дали позитивних результатів.

Так, безуспішними виявилися спроби лікувати пацієнтів, вводячи їм плазму з антитілами тих, хто перехворів на ковід.

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Але новий засіб, що пройшов випробування у рамках програми Recovery trial, містить великі дози штучних, вирощених в лабораторії антитіл, які успішно зв'язують коронавірус і не дають йому вражати клітини.

"Це здорово - з'ясувати, що така прицільна атака на вірус може скоротити смертність серед тих пацієнтів, у яких не виробляються власні антитіла", - говорить Пітер Хорнбі.