Пелікани щастя - як живе дельта Дунаю
Кучеряві пелікани - одні з найбільших птахів на планеті. Але їхня популяція опинилася перед загрозою.
Екологи наголошують, що для захисту цього виду важливо відновити середовище його проживання. Абдуджаліл Абдурасулов з ВВС приєднався до вчених під час їхньої експедиції для підрахунку кучерявих пеліканів в одному з найбільших водно-болотних угідь Європи - дельті річки Дунай.
Над матеріалом працювали Абдуджаліл Абдурасулов, Анастасія Грібанова, Роман Лебедь.
Редакція висловлює вдячність Дунайському біосферному заповіднику та Rewilding Ukraine.
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