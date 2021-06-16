Пелікани щастя - як живе дельта Дунаю

1 година тому

Кучеряві пелікани - одні з найбільших птахів на планеті. Але їхня популяція опинилася перед загрозою.

Екологи наголошують, що для захисту цього виду важливо відновити середовище його проживання. Абдуджаліл Абдурасулов з ВВС приєднався до вчених під час їхньої експедиції для підрахунку кучерявих пеліканів в одному з найбільших водно-болотних угідь Європи - дельті річки Дунай.