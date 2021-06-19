Нова українська зброя - 2021. "Стелс-дрон", БТР-4 для морпіхів і "роботоносець"

В'ячеслав Шрамович

BBC News Україна

6 годин(и) тому

Розповідаємо про нові розробки української оборонної промисловості, представлені на виставці "Зброя та безпека - 2021".

Серед новинок: модернізовані бронетранспортери, всюдиходи, мобільні міномети і протитанкові комплекси, крупнокаліберні гвинтівки. А також макет надшвидкого ударного дрону та "роботоносці" - безпілотні платформи, що перевозять роботів.

Показали також і найкращий український танк БМ "Оплот", зрештою нагадав про себе "КрАЗ", який останніми роками переживає кризу.

Ударний стелс-безпілотник Ace One (в проєкті)

Автор фото, aircombatevolution.com Підпис до фото, Український надшвидкісний ударний дрон Ace One нагадує американський винищувач F-117 Nighthawk - обидва створені на основі технології "стелс", яка дозволяє апаратам бути менш видимими для розвідки супротивника

Однією з головних зірок цьогорічної виставки "Зброя та безпека-2021" став проєкт ударного безпілотника Ace One.

Одним з його розробників є колишній голова Держкосмосу, а нині засновник компанії ACE (Air Combat Evolution) Володимир Усов.

За його словами, цей дрон матиме надвисоку швидкість - 0.95 маху або майже 1000 км на годину залежно від умов - та низьку видимість на радарах завдяки технології "стелс".

Підпис до фото, Так виглядає Ace One у реальності

"Разом це робить безпілотник дуже ефективним для знешкодження як повітряних об'єктів, перш за все ворожих дронів-розвідників, так і наземних цілей і інфраструктури", - каже Володимир Усов.

За задумом, Ace One зможе нести до 1 тонни корисного навантаження: ракет класу "повітря-повітря" і "повітря-земля" та керованих авіаційних бомб.

Створюють машину на базі кооперації українських підприємств: "Це і двигун від "Івченко Прогрес" та "Мотор Січ", і українська авіоніка. Все найкраще, що можна отримати від українських партнерів у авіакосмічній галузі".

Використовують і комплектуючі від американських та європейських компаній, тож проєкт міжнародний.

Водночас треба розуміти, що все це на даний момент лише проєкт, а на самій виставці презентували макет майбутнього дрону та його комп'ютерну графіку.

Підпис до фото, Модель Ace One допомагали представляти інші моделі. Що трохи нагадувало презентацію нового авто у автосалоні, а не виставку озброєнь

"Зараз йде стадія проєктної документації та тестування критичних компонентів системи", - пояснює Володимир Усов.

На питання BBC News Україна, коли ж буде якесь практичне втілення Ace One, Володимир Усов відповів: "За 30 місяців ми плануємо мати льотну модель для випробувань. Тому десь три роки для реалізації".

Утім, каже Володимир Усов, до розробки вже проявили інтерес Індія та країни Близького Сходу.

"Може бути цікавим і для США, адже це ніша дронів середнього класу, де у американців немає багато машин", - припускає Володимир Усов.

Безпілотний ударний комплекс RZ-500

Інший ударний дрон - RZ-500 - більше нагадує вертоліт.

Він може підніматися на 4 км та нести 100 кг боєприпасів проти бронетехніки, включно з танками і БМП.

Також цей дрон може вести розвідку і робити цілевказування, зокрема і лазером, для артилерії чи ракет авіації.

Автор фото, ramzay.com Підпис до фото, Це перший в Україні ударний дрон гелікоптерного типу

Дальність польоту RZ-500 - 300 км, а бути у повітрі він може 3 години.

Це перший в Україні безпілотник гелікоптерного типу, який розробила фірма "Рамзай".

"Скорпіон-3": "Роботоносець" для "гномів"

Підпис до фото, "Роботоносець" під назвою "Скорпіон-3" з двома меншими роботами

Ще один український дрон - наземна безпілотна роботизована платформа "Скорпіон-3", яка може перевозити два менші дрони ("гноми-сателіти") або ж бути "дронометом" - точкою базування повітряних безпілотників.

Самий же "Скорпіон" можна обладнати туреллю для кулемета.

"Його можна використовувати для прикриття, розвідки, доставки боєприпасів чи перевезення поранених з поля бою. А маленькі роботи можуть проводити розвідку автономно чи під управлінням операторів", - пояснює інженер-програміст Єгор із запорізької компанії "Темерланд", яка розробила "роботоносця".

Підпис до фото, "Гном" - менший дрон

Розробники додають, що "Скорпіон" може бути і цілком мирним роботом - вони пропонують використовувати його як "тягач" для плуга у сільському господарстві: "Завдяки своїй маневровості та невеликим габаритам буде незамінний для обробки невеликих полів і важкодоступних ділянок".

Всюдихід Nomad ("Кочівник")

Інша мирна розробка - всюдихід "Кочівник", який з цього року вже серійно виробляє фірма Mad Nomad з Київщини.

Розробники запевняють, що "це не Шерп" - візуально схожий українсько-російський всюдихід, який свого часу зробив революцію на ринку. Українську адаптацію "Шерпа" під назвою "Богун" тепер використовує ДСНС.

У Mad Nomad кажуть, що їхній "Кочівник" - повністю українська розробка.

Але при цьому у ній американський двигун та французька механічна шестиступенева коробка передач.

Особливу увагу творці "Кочівника" звертають на його трансмісію - він має два центральні редуктори і редуктори для кожного колеса. А це означає, що кожним колесом можна керувати окремо, що підвищує прохідність у важких умовах.

У базовій моделі чотири пасажирських місця, за бажання можна додати ще одне. Або ж замість задніх сидінь можна зробити спальний відсік для чотирьох людей.

Загалом же у Mad Nomad кажуть, що можуть робити комплектацію залежно від бажань замовників.

"Нещодавно зробили машину, де попросили встановити ехолот (Гідролокатор, який дозволяє виявляти підводні об'єкти - Ред.). Люди будуть ловити рибу з нього, адже він плаває. У нас було випробування, коли ми пройшли на ньому 50 км по фарватеру Дніпра", - розповідає представник Mad Nomad Олег Грицак.

Утім, на відміну від "Шерпа", Nomad ще не використовують у ДСНС, хоча, за словами розробників, ним цікавляться і рятувальники, і інші силові структури.

Поки що ж серед замовників - приватні любителі екстриму.

Однак цей всюдихід все ж не для доріг загального користування, адже на дорожньому покритті у нього швидко зношуються шини. Тому "Кочівнику" все ж краще пересуватися по бездоріжжю, куди його підвозять на спеціальних платформах.

Гвинтівка "Мономах" (Monomakh) і кулемет "Ласка" (Laska K-2)

Підпис до фото, "Мономах" - такі гвинтівки називають "антиматеріальними", вони не так проти солдатів супротивника, як проти його матеріальної бази: техніки, складів, укріплень

Харківський виробник снайперських гвинтівок Snipex представив дві свої новинки.

Перша - 14,5-міліметрова гвинтівка "Мономах" з дульним гальмом, яке пом'якшує віддачу.

Підпис до фото, Боєпрпас для "Мономаха"

За рахунок того, що це напівавтоматична зброя, темп стрільби з неї може бути набагато швидшим, ніж у гвинтівок з ручним перезаряджанням.

Підпис до фото, Кулемет "Ласка К-2"

Інша нова розробка - великокаліберний кулемет "Ласка К-2" з калібром 12,7 на 108 мм.

Цей кулемет можна як встановлювати на бронетехніці, так і використовувати піхотний варіант на станку.

Якщо ці кулемети приймуть на озброєння, вони зможуть замінити старі радянські великокаліберні кулемети ДШК, НСВТ чи "Утес".

БТР-4E для морпіхів

Підпис до фото, БТР-4 та його модифікації вважаються однією з найбільш перспективних розробок українського оборонпрому

Найновіша модифікація українського БТР-4, розроблена спеціально для морської піхоти.

"Від серійного БТР-4 ця машина відрізняється вагою - вона легша на дві тонни. А по всьому периметру корпусу зроблені так звані "поплавки" для покращення плавучості. Тобто машина має меншу осадку у воді і краще придатна для морського десанту", - розповідає інженер Ігор Пясецький з Харківського конструкторського бюро з машинобудування (ХКБМ).

"Буквально тиждень тому ця машина пройшла успішні випробування в Очакові на базі морської піхоти, де показала гарні бойові якості", - додає він.

Підпис до фото, По периметру видно металеві "поплавки", а також круглий гвинт позаду

БТР-4Е озброєний бойовим модулем "Парус", у який входить: 30-мм гармата, 30-мм гранатомет і 7,62-мм кулемет ПКТ.

Додатково є дві пускові установки для протитанкових ракет "Бар'єр" і система установки димової завіси.

Машина може перевозити ціле механізоване відділення - екіпаж, який складається з водія, командира й оператора, та сімох бійців у десантному відсіку.

Підпис до фото, Десантний відсік

Загалом же БТР-4, на основі якого створили машину для морпіхів, вже використовується у Нацгвардії та у ЗСУ - ним комплектують 92-у механізовану бригаду.

"За 30 років незалежності БТР-4 - чи не єдиний вид бронетехніки, що є чисто українською розробкою, а не глибокою модернізацію старих БТРів чи танків. БТР-4 розроблений конструкторським бюро з нуля", - каже Ігор Пясецький.

Підпис до фото, У кабіні

"Для мене показник, що під час обстрілів на Донбасі люди у неї ховалися. Тобто, вони довіряють броні цієї машини", - додає інженер.

"Штурм-СМ" проти танків

Модернізована протитанкова самохідна система "Штурм-СМ" може діяти не лише проти танків, а й низьколітаючих цілей.

Підпис до фото, "Штурм-СМ" з новою ракетою та оптичною системою

"Штурм-СМ" отримав нову ракету РК-2П, яка має дальність пострілу 7 км, а також оптико-прицільну станцію наведення, що може виявляти і розпізнавати цілі на такій відстані.

Тепловізор дозволяє діяти і вночі.

У самій машині є пульт, на якому спостерігають за цілями і полем бою, та боєкомплект на 12 ракет, що заряджаються автоматично.

Екіпаж - дві людини.

Зараз "Штурм-С" ще на стадії випробувань, але є шанси, що наступного року будуть вже на озброєнні, кажуть розробники з корпорації "Укріннмаш".

Мобільний мінометний комплекс Long Bow на бронемашині "Варта"

Підпис до фото, Міномет на машині "Варта"

Абсолютно нова розробка компанії "Українська бронетехніка" - мобільний міномет на базі машини "Варта".

Комплекс дозволяє мінометному розрахунку розкластися за дві хвилини, відстрілятися (міномет робить 15 пострілів за хвилину без корекції траєкторії) та за дві хвилині зібратися і поїхати.

Машина несе міномет і близько ста мін до нього.

Екіпаж - дві людини (командир і пілот), плюс троє бійців з мінометного розрахунку.

"У даному випадку встановили 120-мм міномет, але це взаємозамінні стволи і ми можемо змінити на міномет 82-го калібру", - розповідає про новинку Роман Шелін, керівник управління маркетингу "Національної асоціації підприємств оборонної промисловості", куди входить "Українська бронетехніка".

Підпис до фото, 120-мм міномет на машині можна замінити на 80-мм

Сама машина відповідає натівським вимогам бронювання STANAG 4569 другого класу - це означає захист від куль калібру 7,62, зокрема і бронебійних, а також від частини мін.

Загалом же такий мобільний міномет - розробка на замовлення Міністерства оборони України.

За словами Романа Шеліна, щоб показати комплекс на цьогорічній виставці, розробникам довелося отримувати дозвіл від міністерства.

Зараз Long Bow вже на стадії фінальних державних випробувань, після чого комплекс мають взяти на озброєння ЗСУ.

Бронемашина "Онцилла" (Oncilla)

Підпис до фото, Виробники Oncilla-M наполягають, що це українська машина

Багато хто вважає, що названа на честь хижої плямистої кішки бронемашина "Онцилла" - це перероблений польською компанією Mista український броньовик "Дозор-Б". Адже свого часу проєкт "Дозору" офіційно продали в Польщу, після чого там почали виробляти "Онциллу".

"Насправді це дві абсолютно різні машини", - запевняють BBC News Україна на стенді "Онцилли" і додають, що початковий "Дозор-Б" суттєво переробили.

Більше того, зараз "Онциллу" виробляють в Україні - на підприємстві "ВК Система" у Василькові.

"Це машина українська і вона буде постачатися на експорт виключно як український продукт. Польська компанія "Mista" - розробник машини. А виробник - Україна", - наполягає представник компанії.

Підпис до фото, В кабіні "Онцилли"

Тож зараз "Онцилла" - це багатофункціональна броньована машина, яку можна використовувати як для перевезення бійців (тобто, у ролі класичного бронетранспортера), так і для спеціальних задач - переробляти її у командно-штабну машину (КШМ), машину для розвідки чи евакуації.

Завдяки тому, що її корпус полегшили, вона має кращу прохідність і може перевозити від 9 до 11 людей.

Рівень захисту відповідає згаданому стандарту STANAG 4569 - броня "Онцилли" захищає своїх пасажирів від бронебійних і запалювальних патронів та мін в еквіваленті 6 кг вибухівки.

З минулого року ЗСУ закупили кілька десятків "Онцилл", що сприйняли як відмову української армії від "Дозорів-Б".

Підпис до фото, Для порівняння: "Дозор-Б" на форумі "Україна 30". На цій виставці "Дозорів" не було. Як кажуть розробники - вони на випробуваннях

Водночас представник харківського виробника "Дозорів" на "Зброї та безпеці - 2021" розповів BBC News Україна, що і ці українські броньовики зараз проходять випробування після удосконалення - саме тому їх не привезли на виставку.

Але виробники "Дозорів" вірять, що вони ще мають шанс на те, щоб їх продовжила закуповувати армія.

"В "Онцилли" більше тюнінг, але тюнінг не головне. Головне, щоб був навчений екіпаж і машина виконувала своє завдання", - розповіло джерело.

МТЛБу-С для медиків

Автор фото, Міжнародний виставковий центр Підпис до фото, Броньований тягач для медиків модернізували - зробили його вищим

Згадана "ВК Система" представила новинку для медиків - призначену для евакуації бійців з лінії фронту машину МТЛБу-С.

Вона може перевозити 10 сидячих поранених бійців або ж чотирьох лежачих.

Підпис до фото, Завдяки підвішеним ношам ця МТЛБ може перевозити більше лежачих поранених

Це модернізація попередньої версії МТЛБ-С - 70 тих машин свого часу передали ЗСУ.

Нову ж версію зробили вищою за габаритами і випробовують для армії.

Що ще цікавого

Автор фото, Міжанродний виставковий центр Підпис до фото, Танк "Оплот"

Публіці знову показали БМ "Оплот" - танк, який вважають найкращою українською зброєю.

49 таких машин купив Таїланд, ними цікавиться Пакистан, Єгипет та інші арабські країни, але з постачанням "Оплотів" у ЗСУ є труднощі через надто високу вартість цих танків.

Підпис до фото, Ракета "Корал" від конструкторського бюро "Луч"

Конструкторське бюро "Луч" вперше показало макет зенітної ракети "Корал", яка буде призначена для того, щоб збивати сучасні винищувачі, вертольоти, крилаті і балістичні ракети та безпілотники.

А також несподівано про себе нагадав "КрАЗ", який останні кілька років практично не працював. Хоча завод нещодавно виграв тендер на постачання техніки армії США.

Підпис до фото, "Халк" від "КрАЗ"

Дві її машини "Халк" і "КрАЗ 7634НЕ" (останню використовували як шасі "Нептуна") на виставці показали, що підприємство все ще живе і сподівається пережити важкі часи.