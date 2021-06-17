Закохані з Харкова розірвали ланцюг і розійшлися

1 година тому

Автор фото, Віталій Зорін

Харків'яни Олександр Кудлай та Вікторія Пустовітова, які 14 лютого скували себе ланцюгом, зняли його у присутності представника "Книги рекордів України".

Церемонія розрізання відбулася поблизу скульптури єднання на Дніпровській набережній у Києві.

Напередодні пара також повідомила, що вирішила повністю розірвати стосунки, а в четвер ще раз підтвердила це бажання.

Вікторія заявила, що "таке кохання їй не підійшло", вона була ініціатором розриву.

"Я не хочу це приймати. Я хочу повернутися у повноцінне життя, хочу займатися своїми справами. Хочу реалізовувати себе. Думаю, що наша пара стане хорошим прикладом для всієї України й для пар за межами країни, що такого не варто повторювати", - заявила Пустовітова.

За її словами, сильних сварок між нею та Олександром не було, а бажання завершити стосунки "мало накопичувальний ефект".

Автор фото, Віталій Зорін

Автор фото, Віталій Зорін

Олександр Кудлай також поділився з журналістами, що розпочинаючи стосунки, вони з Вікторією погано знали одне одного.

"До того, як надягли ланцюги, ми погано знали одне одного, мало що обговорювали, не розмовляли, а зараз наша комунікація вже давно налагодилася, ми одне одного знаємо досконально, навиворіт. І здоровий глузд нам майже одночасно підказав, що у нас не буде здорових стосунків", - сказав Олександр.

Він розповів, що за час стосунків пропонував Вікторії одружитися, але "добре", що на такий крок закохані все ж вирішили не йти.

"Були налаштовані рішуче. Весілля і все таке. Але за цей тиждень зрозуміли й добре, що це зрозуміли раніше, ніж одружилися, що не підходимо", - сказав Олександр.

Закохані скували себе ланцюгом 14 лютого, щоб, за їхніми словами, перевірити міцність почуттів та встановити рекорд України.

Олександр каже, що спочатку хотів, щоб його з коханою скріпили хірургічними швами. Однак після консультації з лікарем пара відмовилася від такого варіанту і попросила скувати себе ланцюгом.

Вчинок викликав неоднозначні оцінки у соцмережах.

Одні підтримували рішення пари і їхні почуття, інші підозрювали у такому вчинку можливий тиск з боку партнера.