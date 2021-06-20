Битва за біткоїн. Хто є хто у світовому протистоянні через криптовалюти

Сесілія Барріа

BBC News Mundo

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На світовому рівні відбувається запекла боротьба між фінансовою системою і прихильниками криптовалют

"Це валюта з лайна", - сказав нещодавно економіст Нью-Йоркського університету Нуріель Рубіні, маючи на увазі біткоїн, найбільшу у світі криптовалюту.

Магнат Воррен Баффет, зі свого боку, запевнив, що криптовалюти - одна з найгірших бульбашок всіх часів.

А керівник Банку Англії Ендрю Бейлі кілька тижнів тому попередив: "Купуйте їх, якщо ви готові втратити всі свої гроші".

Серед криптоскептиків також є лауреати Нобелівської премії з економіки Джозеф Стігліц, Пол Кругман та Роберт Шиллер, хоча вони більше не прогнозують, що ці валюти раптом зникнуть.

І річ у тому, що за останній рік ринок криптовалют виріс і досяг загальної ринкової вартості, яку оцінюють приблизно у 2 трильйони доларів США. І він продовжує розширятися попри всі обмеження.

Ніхто не контролює криптовалюти. Ані уряди, ані центральні банки, ані компанії.

Оскільки вони працюють з децентралізованою технологією, блокчейном (ланцюжком блоків інформації), транзакції з криптовалютами не вимагають наявності посередників або органу для їхньої перевірки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Криптовалюти "майнять" на серверах

Через гігантську мережу комп'ютерів з вузлами, розкиданими по всьому світу, вони використовують криптографічні методи для захисту інформації, яка міститься в грошових переказах, і створення нових одиниць криптовалют.

Ця автономія в діяльності ускладнює контроль і нагляд за мільйонами доларів, які циркулюють через мережі, з боку урядів, центральних банків та регуляторів.

"Ми перебуваємо на роздоріжжі"

На іншому боці фронту перебувають ті, хто просуває використання криптовалют і переконаний, що цю експансію неможливо зупинити.

Вони не тільки бачать в них вигідну інвестиційну можливість в довгостроковій перспективі, а й зміну парадигми в міжнародній валютній системі.

Вони вірять, що ринок криптовалют влаштує справжній землетрус для світової політики, економіки та фінансів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джек Дорсі, генеральний директор Twitter і Square, є одним з найбільших прихильників криптовалют

"Ми перебуваємо на роздоріжжі", - каже Хав'єр Пастор, комерційний директор платформи для торгівлі криптовалютами Bit2Me, у розмові з BBC Mundo.

"Криптовалюти змінять світ, так само як і Інтернет", - додає він і запевняє, що ми є свідками народження нового етапу в історії еволюції грошей.

"Гроші, які центральні банки друкують до нескінченності, через кілька років абсолютно нічого не коштуватимуть. Вони помруть на тлі технологічних інновацій, якими і є криптовалюти", - переконаний він.

Одним з найвідоміших прихильників біткоїну і криптовалют є Джек Дорсі, генеральний директор Twitter і Square.

"Біткоїн змінює все ... на краще", - написав він у дописі в Twitter. А в іншому дописі він сказав, що "жодна людина або установа не зможе це змінити або зупинити".

Дорсі настільки переконаний у своїй правоті, що у 2018 році він стверджував, що, на його думку, біткоїн буде "єдиною валютою у світі через 10 років".

У січні цього року Мережа з боротьби з фінансовими злочинами (FinCen) запропонувала створити закон, який зобов'язує компанії повідомляти прізвища та адреси людей, які роблять операції з криптовалютою на суму понад 3 000 доларів. Щоб відстежувати незаконні транзакції.

Дорсі виступив проти цього у відкритому листі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Різні уряди досліджують питання запуску власних цифрових валют на противагу криптовалютам, які офіційно не контролюються

Чанпен "CZ" Чжао, генеральний директор Binance, найбільшої в світі платформи для торгівлі криптовалютами за обсягом транзакцій, кілька днів тому попередив, що жодна організація не може знищити біткоїн і його базову технологію - блокчейн.

"Я не думаю, що хтось може зараз його зупинити, враховуючи, що ця технологія, ця концепція є в головах 500 мільйонів людей", - заявив він на віртуальній конференції CoinDesk Consensus 2021.

Чжао додав, що уряди і регулятори мають використовувати технологію блокчейн і криптовалюти, і що боротьба з ними є аналогічною відмові від бізнес-моделі Amazon на початку 1990-х років.

На його думку, криптовалюта існує не для того, щоб вбити традиційні фінанси або підтримувані державою валюти, а для того, щоб принести більше "грошової свободи".

"Вони можуть загрожувати фінансовому суверенітету будь-якої країни"

"На ринку криптовалют мало грошей, і вони поки що не є загрозою для фінансової системи", - сказав BBC Mundo Джош Ліпскі, директор Геоекономічного центру міжнародної аналітичної організації Atlantic Council в США.

Однак він попереджає, що їхнє швидке зростання лише за кілька останніх місяців зробило їх більш важливими.

Автор фото, NICOLAS TUCAT/Getty Images Підпис до фото, "Всі країни мають бути стурбовані тим, щоб не втратити фінансовий суверенітет", - каже Джош Ліпскі

"Через рік ми можемо побачити більше розширення ринку криптовалют. Ось чому регулятори в усьому світі думають про те, які нові правила можуть стати в пригоді", - пояснює Ліпскі.

Найбільший ризик криптовалют полягає в тому, що "вони можуть загрожувати грошовому суверенітету будь-якої країни", - вважає цей експерт, який у 2017-2019 роках був радником директорки Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард.

"Якщо ви як центральний банк не знаєте, скільки грошей витратили і переказали у вашій країні, це має величезні наслідки для вашої грошово-кредитної політики і того, як ви вимірюєте інфляцію, процентні ставки. Навіть те, як законодавці і уряди визначають свою фіскальну політику", - додає він.

"Всі країни мають бути стурбовані втратою фінансового суверенітету. Вони не можуть втратити контроль над тим, скільки грошей друкують і витрачають".

Автор фото, Barcroft Media Підпис до фото, Поширення криптовалют може вплинути на монетарну політику центральних банків

Прогнозуючи майбутні сценарії, Ліпскі вважає, що уряди створять свої власні цифрові валюти, і вони будуть конкурувати на ринку з криптовалютами.

З цієї точки зору дослідник вважає, що ринок цифрових валют має бути регульованим, щоб захищати людей від шахрайства і гарантувати, що гроші використовують в належних цілях.

Атака урядів і центральних банків

У США обговорення відкрито.

"Це насправді засіб спекуляції", - заявив в середині квітня Джером Павелл, керівник Федеральної резервної системи США, де-факто американського центробанку.

"Ефективне функціонування нашої економіки вимагає, щоб люди вірили і довіряли не лише долару, але й платіжним мережам, банкам та іншим постачальникам платіжних послуг, які дозволяють грошам переміщатися щодня", - нагадав Павелл.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джером Павелл, голова Федерального резерву, заявив, що США вивчають можливість емісії цифрового долара

Ці коментарі доповнюють те, що раніше казала міністерка фінансів Джанет Єллен, коли вона назвала біткоїн "дуже спекулятивним активом" і "вкрай неефективним способом проведення транзакцій".

А кілька днів тому Гері Генслер, голова головного фінансового регулятора цієї країни SEC (Комісія з цінних паперів та бірж), попередив законодавців про те, що поширення цифрових валют підіймає важливі питання політики і захисту інвесторів, що дехто інтерпретував як можливість запровадження суворішого нагляду під час адміністрації Джо Байдена.

"Я з нетерпінням чекаю співпраці з іншими регуляторами і Конгресом, щоб заповнити прогалини в захисті інвесторів на цих криптовалютних ринках", - попередив Генслер.

На глобальному рівні центральні банки почали підвищувати свій голос.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джанет Єллен, міністерка фінансів США, вважає, що криптовалюти є "надзвичайно спекулятивним активом"

Базельський Банк міжнародних розрахунків (BIS), відомий як "банк центральних банків, дав зрозуміти, що перебуває в стані війни з криптовалютою.

"Інвестори повинні знати, що біткоїн цілком може повністю обвалитися", - заявив наприкінці січня генеральний менеджер BIS Агустін Карстенс.

Він додав, що біткоїн за своєю природою є ризикованим, і тільки центральні банки повинні випускати цифрові валюти.

Поворот на Волл-стріт

Хоча дехто ще вважає, що криптовалюти створили з єдиною метою - аби їх використовували злочинці, які незаконно продають зброю та наркотики, швидке прийняття фінансовим світом торік надало їм ширшого визнання як інвестиційного інструменту.

З кожним днем до гри приєднуються нові важковаговики, такі як гіганти інвестиційного бізнесу Goldman Sachs, JP Morgan або Morgan Stanley, які відкрили двері для криптовалют.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Goldman Sachs заявив, що біткоїн - це "актив, в який слід інвестувати". На фото Девід Саломон, генеральний директор фірми

Фактично, Morgan Stanley став першим з великих американських банків, який в середині березня запропонував своїм клієнтам доступ до біткоїн-фондів.

А наприкінці травня Метью Макдермотт, керівник відділу цифрових активів Goldman Sachs, заявив, що "біткоїн тепер вважається активом, в який можна інвестувати".

"Ми не часто можемо стати свідками появи нового класу активів", - додав він.

Серед тих, хто не в захваті від криптовалют, - Реймонд Даліо, засновник Bridgewater Associates, найбільшого в світі фонду венчурного капіталу.

Наприкінці травня він сказав на бізнес-конференції, що у нього є "трохи" біткоїнів, але попередив, що в урядів є "здатність контролювати" криптовалюти.

"Вони знають, де перебувають, і знають, що відбувається", - сказав він.

Натомість інші інвестори, такі як Кеті Вуд, засновниця Ark Investments, наполягають на тому, що владні структури "не можуть їх зупинити".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Реймонд Даліо, засновник найбільшого у світі фонду венчурного капіталу, попередив, що уряди мають "можливість контролювати" криптовалюти

Ще один криптоскептик - Ларрі Фінк, генеральний директор BlackRock, найбільшої в світі компанії з управління активами.

Він сказав, що його фірма стежить за розвитком ринку криптовалют, але ще занадто рано визначати, чи є криптовалюта "просто спекулятивним інструментом".

Також не є таємницею, що компанії, які переміщують більшу частину капіталу, створили команди, які займаються виключно аналізом поведінки цього ринку, який під час пандемії продемонстрував вибухове зростання.

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Надзвичайна волатильність

Реальність така, що ціна біткоїну може як зростати вибуховими темпами у ціні, так і стрімко падати. У квітні ця криптовалюта досягла рекордного рівня, коли ціна злетіла до 64 870 доларів.

Але протягом місяця біткоїн втратив половину своєї вартості внаслідок жорсткого обвалу, викликаного двома серйозними ударами.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дописи Ілона Маска у Twitter обвалили курс біткоїна

Першим було повідомлення від Ілона Маска, генерального директора Tesla. В середині травня він оголосив, що не прийматиме біткоїни як засіб оплати за свої автомобілі через забруднення довкілля, яке, на його думку, викликає майнінг криптовалют.

Цей аргумент заснований на тому факті, що генерація нових біткоїнів вимагає гігантського енергоспоживання для роботи потужних комп'ютерів, необхідних для отримання криптовалюти.

І проблема полягає в тому, що більша частина цієї енергії надходить з викопних джерел, що завдає шкоди довкіллю.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Курс біткоїну дуже сильно коливається

Другий удар біткоїну завдали кількома днями пізніше, коли уряд Китаю запровадив нові правила для транзакцій з криптовалютами.

Ціна впала приблизно до 30 000 доларів США, хоча в наступні дні вона частково повернула втрачені позиції (станом на 18 червня ціна 1 біткоїну становила приблизно 37 800 доларів. - Ред.)

Деякі експерти кажуть, що ці цикли підйомів та спадів триватимуть ще довго. І тому ті, хто фактично інвестує у віру в те, що вони можуть швидко розбагатіти, можуть багато втратити.

"Добре це чи погано, але наближається нова економічна ера"

Крім спекуляцій і надзвичайної волатильності криптовалют, багато хто ставить питання, наскільки глибокі зміни можуть відбутися внаслідок можливого схвалення цих валют.

Серед найстійкіших захисників біткоїнів, відомих як "криптоєвангелісти", є люди з різних політичних течій, від найбільш консервативних до найбільш бунтівних супротивників істеблішменту.

Стів Форбс, президент і головний редактор Forbes Media, який двічі намагався стати кандидатом від Республіканської партії на виборах президента США, був категоричним захисником.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Серед тих, хто вважає, що криптовалюти можуть змінити фінансову, економічну та політичну систему у світі, є люди будь-яких політичних течій. Один з них - Стів Форбс

"Назріває значно масштабніша історія, яка струсить світ політики, економіки та фінансів: спроба урядів і центральних банків розтрощити цифрові валюти за допомогою податків і правил", - сказав він в подкасті.

"Політики і центральні банки будуть люто боротися за збереження своєї грошової монополії. Врешті, грошові монополісти зазнають поразки. Добре це чи погано, але наближається нова економічна ера", - вважає Стів Форбс.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Велике питання полягає в тому, як чинна фінансова система буде розвиватися разом з новими технологіями та піднесенням Китаю

Ця нова ера, якщо вона колись стане реальністю, змусить змінитися грошові системи, які визначали нещодавню історію людства.

Йдеться про системи, що включають золотий стандарт (де гроші були забезпечені золотими резервами); модель, створена в Бреттон-Вудсі після Другої світової війни; і чинна система, створена в 1971 році, в якій вартість обмінних курсів визначається коливаннями на валютному ринку.

Водночас стверджувати, що криптовалюта змінить грошову систему, що керувала світом останні півстоліття... це гучна заява.

Хоча зміни можуть відбутися, експерти вважають, що досить імовірно, що нинішня грошова система буде еволюціонувати відповідно до нового балансу сил у світі (наприклад, запаморочливий підйом китайської економіки) та технологічних інновацій, пов'язаних з технологією блокчейн.