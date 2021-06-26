9 днів на лінії розмежування задля похорону. Як "ЛНР" і "ДНР" ізолюють українців

9 хвилин(и) тому

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З початку пандемії й без того непростий перетин лінії зіткнення з ОРДЛО став практично неможливим. Хоча Україна відкрила всі КПВВ ще восени минулого року, влада самопроголошених "республік" продовжує блокувати майже всі пропускні пункти, посилаючись на ситуацію з коронавірусом.

При цьому за проїзд з "республік" на підконтрольні уряду України території через Росію загрожує великий штраф. Чи зміниться ситуація найближчим часом?

У березні цього року переселенка і пенсіонерка Світлана, яка мешкає у Києві, була змушена поїхати у Донецьк, щоб поховати чоловіка. Він виїхав на непідконтрольну територію ще рік тому й трагічно загинув.

Жінку пропустили на українському КПВВ, але попри наявність всіх необхідних документів розвернули на блокпосту "ДНР", змусивши її 9 днів чекати на лінії розмежування на "особистий дозвіл Пушиліна".

Світлана згадує, як йшла пішки через порожню "сіру" зону між двома пунктами пропуску. Дощ зі снігом били в обличчя, але жінка розповідає, що не звертала на це уваги, в її голові крутилася лише одна думка, а раптом це - помилка, раптом її чоловік живий.

"Ви не зрозуміли, - пояснювала вона прикордонникам так званої "Донецької республіки". - Я не квартиру продавати їду, в мене чоловік згорів, я маю його поховати". Але відповідь була: "без дозволу оперативного штабу не можна".

Світлана з чоловіком, обоє пенсіонери, переїхали до Києва у січні 2016 року.

Перші роки не переїздили, бо сподівалися, що українська влада повернеться. Хвилювалися також, що їхній 19-річний кіт не витримає переїзду.

Хоча їхні діти переїхали до столиці одразу у 2014-му і потім допомагали батькам орендувати квартиру.

У березні минулого року чоловіку Світлани довелося терміново виїхати до Донецька. Подзвонили сусіди, сказали, що квартира тече і будуть ламати замки, якщо не відкриють.

А повернутися за пару днів, як обіцяв, не зміг - його не випустили. Як з'ясувалося пізніше, під час паспортного контролю на блокпосту "ДНР" пошкодили паспорт, а чоловік цього одразу не помітив. Жінка пояснює, що під час перетину КПВВ паспорти збирають у всіх пасажирів автобусу, а потім разом повертають.

Щоб виїхати з непідконтрольної території, чоловіку Світлани сказали оформити новий, "днрівський" паспорт. Але через закриття блокпостів з початком карантину й брак усіх необхідних документів паперова тяганина тривала майже рік.

А 12 березня цього року Світлані зателефонував сусід і повідомив, що в її квартирі пожежа й її чоловік, схоже, залишився всередині.

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Того ж вечора Світлана виїхала потягом до Волновахи, на українському КПВВ у Новотроїцькому жінку пропустили, а на блокпосту "ДНР" - ні. Світлана каже, що мала на руках усі документи: висновок "МЧС ДНР" про пожежу і про смерть чоловіка, виклик на упізнання тіла, але цього було недостатньо.

Дозвіл на проїзд вона отримала лише на 10-ий день, весь цей час вона чекала у Волновасі. Чоловіка змогла поховати лише на 11-ий день.

Парадоксально, але й назад виїхати жінка також не могла. Дозвіл на виїзд у штабі "ДНР" можна отримати лише за наявності прописки на підконтрольній Україні території, а Світлана - переселенка і має донецьку реєстрацію.

Лише через місяць листування з органами так званої "Донецької народної республіки", в якому Світлана пояснювала, що залишилась без засобів існування й житла, вона змогла повернутися до Києва.

Жінка додає, що не розглядала можливість поїздки через Росію, адже "нашого кордону там немає", це - порушення.

"Мріємо проїхати як раніше"

На початку першого карантину через пандемію коронавірусу в березні 2020 року Україна припинила пропуск через лінію розмежування.

Винятком були лише міжнародні місії та "наявність критично важливих життєвих обставин", повідомляли у штабі Операції Об'єднаних Сил, який наразі відповідає за режим роботи КПВВ.

Водночас пункти пропуску закрили й так звані "Л/ДНР".

Закриття блокпостів з обох боків практично без попередження заскочило зненацька багатьох людей, як на підконтрольній Україні території, так і в ОРДЛО, які не змогли повернутися додому. Люди мешкали в наметах біля пунктів пропуску, очікуючи на можливість проїхати.

З червня 2020 року Україна в односторонньому порядку відновила роботу двох КПВВ, а з листопада - всіх пропускних пунктів за умови дотримання самоізоляції та тестів.

Однак з боку бойовиків "Л/ДНР" рух гуманітарними коридорами залишається дотепер практично заблокованим. За повідомленнями пресслужби ООС, із семи КПВВ повноцінно працює лише "Станиця Луганська".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Україна оновила пропускні пункти на лінії розмежування, але п'ять із семи з них наразі пустують, адже проїзд з боку непідконтрольної уряду території закритий

Два рази на тиждень, у понеділок і п'ятницю, відкривається блокпост біля Новотроїцького. Скористатися ним можуть лише громадяни, які мають прописку на підконтрольній урядові території або спеціальний дозвіл так званого "штабу з протидії поширенню коронавірусної інфекції ДНР".

За даними Державної прикордонної служби, з початку пандемії число людей, які щомісяця перетинали лінію розмежування в обох напрямках, зменшилося з майже 1 мільйона у лютому минулого року до 52 тисяч у квітні цього.

При цьому 50 тисяч із них - це ті, хто виїхав або потрапив на непідконтрольну територію Луганської області через КПВВ "Станиця Луганська", і лише 2 тисячі - до так званої "ДНР".

Важливо розуміти, що "кордон" між двома "республіками" вже понад рік залишається повністю заблокованим. А тому заїхати в "ЛНР" й напряму поїхати до Донецька не вийде.

Якщо раніше люди скаржилися на багатогодинні черги на блокпостах у спеку та холод, виснажливі піші переходи та ризик обстрілів, тепер багато хто просто мріє про можливість проїхати так, як це було раніше.

Відвідати батьків або дітей, які опинилися по різні боки лінії розмежування, оформити документи в Україні, отримати лікування - такими були основні причини виїзду з непідконтрольної території. Тепер зробити це стало вкрай складно.

"Мамі 80 років, хочу забрати її з Донецька, але дозволу в штабі "ДНР" не дали, через Росію їхати 30 годин, вона просто не витримає", - розповідає Олена, учасниця групи в Telegram "Ситуація на блокпостах Донбасу".

"Мама інвалід першої групи, три роки не отримувала пенсію, у січні 2020-го її не стало, а вступити у спадщину ми не встигли, проїзд закрили", - розповідає інша учасниця групи Наталя.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Черги на проїзд через лінію розмежування до закриття КПВВ

У доповіді Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової за 2020 рік йдеться про численні порушення невід'ємних прав людини мешканців непідконтрольних територій, зокрема права на свободу пересування, освіту й визнання правосуб'єктності.

Останнє насамперед стосується права отримати свідоцтво про народження та паспорт, без яких неможливий доступ до базових соціальних послуг, як-от медицина й освіта.

Омбудсман зазначає, що "документи, видані окупаційною владою, у виняткових випадках повинні визнаватися, якщо їх невизнання призводить до серйозних порушень або обмеження прав громадян".

Вона також додає, що "визнання цих актів ніяким чином не легітимізує таку владу".

"У заручниках діти"

Найбільше правозахисників тривожить те, що влада так званих "ЛНР" і "ДНР" блокує виїзд дітей на підконтрольну Києву територію.

Раніше діти віком 14-16 років могли виїхати з ОРДЛО разом з одним із батьків на підставі свідоцтва про народження.

Тепер органи "республік" вимагають оформлення незаконних документів (паспорту "ДНР" або Російської Федерації) для проїзду як через лінію розмежування, так і через неконтрольовані ділянки українсько-російського кордону.

"Йдеться про захоплення заручників у чистому вигляді", - вважає Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На його думку, така практика є відповіддю Росії на програму реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій, яку розширює Мінреінтеграції.

Минулого року Україна спростила умови вступу абітурієнтів з ОРДЛО до українських вишів, а цього року відкрила центри підготовки.

Діти впродовж двох місяців зможуть безкоштовно жити у гуртожитках, отримувати стипендію, проходити адаптацію і готуватися до навчання, пояснює Резніков.

Омбудсман Людмила Денісова звернулася до уряду з проханням скасувати для абітурієнтів з ОРДЛО штрафи за незаконний перетин неконтрольованої ділянки кордону з Росією.

1500 км замість 38 зі штрафом

Втім, переїзд через контрольовані бойовиками пункти пропуску, а потім через Росію в Україну залишається наразі єдиним варіантом для багатьох мешканців окупованих територій, насамперед жителів Донецької області.

В Україну вони в'їжджають переважно через два прикордонних пункти, Гоптівку в Харківській області та Мілове в Луганській.

За незаконний перетин кордону вони повинні сплатити штраф від 1700 до 5100 грн.

Скільки людей перетинає кордон з непідконтрольних територій таким чином сказати важко, але, приміром, у Міловому штрафи виписують близько 200 особам щодня, розповідає пресофіцер Державної прикордонної служби Ігор Лизогуб.

Він також зазначає, що якщо людина їде на навчання або лікування, прикордонники можуть пом'якшити адміністративне покарання.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Для багатьох мешканців ОРДЛО єдиний варіант потрапити в Україну - це проїзд через неконтрольовані ділянки українського кордону з Росією

Крім штрафів є ще одна незручність - дорога, яка стала набагато довшою.

До свого будинку у Новотроїцькому Наталя з чоловіком добиралися з Донецька 31 годину, проїхали 1500 км замість 38-ми.

"Після добової подорожі простояли ще на кордоні з другої ночі до 11 ранку з незрозумілих причин. У чоловіка стався інфаркт", - розповідає жінка.

Інша учасниця телеграм-групи "Ситуація на блокпостах", яка просить не називати її ім'я, каже, що добиралася з чотирирічною дитиною з Херсона у Донецьк 42 години на авто. Понад 20 з них - це очікування в чергах на кордоні.

Водночас тематичні телеграм-канали, як-от "Пошук попутників і перевізників у Донбасі" та інші, рясніють оголошеннями, які пропонують проїзд із Донецька та інших міст на непідконтрольній території в Україну через Росію.

Перевізники обіцяють "супровід на митницях та допомогу в рішенні штрафів", а ціна таких "послуг" починається від 2500 грн, приміром, за проїзд від Донецька до Харкова.

Чи відкриють КПВВ?

За показниками захворювання на коронавірус два тижні тому вся Україна перейшла у так звану "зелену" зону.

Українцям, які повертаються з-за кордону, тепер не потрібно робити тест на коронавірус або дотримуватися самоізоляції. Раніше це правило стосувалося й тих, хто в'їжджає в Україну з непідконтрольних територій.

Але чи вплине значне послаблення карантинних обмежень на рішення відкрити КПВВ з боку так званих "Л/ДНР"?

На думку правозахисника і засновника "Східної правозахисної групи" Павла Лисянського, ознак того, що це станеться найближчим часом, немає.

"Нам повідомляють, що влада "Л/ДНР" наразі відбудовує й модернізує пропускні пункти з Росією і не вкладає кошти у КПВВ на лінії розмежування", - пояснює Лисянський.

"З цього можна зробити висновок, що Кремль не надав команду окупаційним адміністраціям запускати в роботу КПВВ".

На думку правозахисника, є кілька причин, чому російська влада незацікавлена у відкритті пунктів пропуску.

Це насамперед - посилення трудової міграції з окупованих територій у Росію, вигідне збільшення пасажиропотоку через Росію, вступна компанія у виші в Україні.

"Поки вона не завершиться у вересні 2021 року, КПВВ точно не відкриють", - стверджує Павло Лисянський.

Важливою причиною є також агресивна паспортизація мешканців ОРДЛО.

"Це тиск на людей усіма важелями впливу, щоб вони припинили їздити в Україну, не розмовляли українською мовою, оформляли російський паспорт і стали повністю ментально російськими", - вважає правозахисник.

А в цей час в Росії стався спалах нового штаму коронавірусу "Дельта", й Україна вже відновила вимогу надавати тест на коронавірус при в'їзді з РФ до України.