Покинути все і оселитися на далекому острові. Історія одного подружжя

Деббі Джексон

BBC Scotland

33 хвилин(и) тому

Автор фото, House By The Stream Підпис до фото, Баффі Крекнел стала мешканкою острова Рум

Алекс Мамфорд виходить на вулицю, щоб почистити зуби. Він живе на прекрасному шотландському острові, то ж чому б і ні?

Над його головою ширяють два морських орли, які кричать, щоб повідомити про свою присутність.

Таке життя на острові, і Алекс та його партнерка Баффі Крекнел від нього у захваті.

Шість місяців тому подружжя з Бристоля кинуло все, щоб розпочати нове життя на острові Рум, за 30 миль (48 км) від материкової частини Шотландії.

Острів шукав нових мешканців - і вони відгукнулися. З 440 заявок обрали чотири сім'ї, які мали оселитися на маленькому хуторі у нових екобудинках та робити корисний внесок у життя громади.

У грудні вони переїхали на острів, який до того часу навіть не відвідували.

Тож як подружжя прожило ці пів року?

"Тепер ми можемо щось дати громаді"

Алекс і Баффі добре облаштувалися. Їм знадобилося кілька місяців, щоб зрозуміти правила місцевого життя та те, що вони можуть, а чого не можуть робити на острові.

"Ми вдвох зараз працюємо на острові і відчуваємо, що можемо щось дати громаді", - сказав Алекс.

"Це було рушійною силою переїзду у таке віддалене місце, як Рум", - додає він.

Автор фото, Instagram / House by The Stream

Подружжя має більше справ, ніж будь-коли, а також працює волонтерами у природоохоронній агенції Nature Scot.

"Нещодавно ми вирушили на облік птахів і побачили морських орлів, що ширяють над човном, багато інших морських птахів, дельфінів і малого смугача.

"У Бристолі важко навіть уявити щось подібне", - каже він.

Пара описує Рум, один з Малих островів на Внутрішніх Гебридах, як "близький до ідилії", але каже, що життя на острові пов'язане з логістичними проблемами.

Автор фото, Instagram / House by The Stream Підпис до фото, Схід сонця на острові

Скасовані пороми можуть створювати значні затримки - вони мали можливість переконатися у цьому на початку цього року, коли застрягли у портовому селищі Мелліг на західному узбережжі Шотландії. Їм довелося діставатися додому з місцевою туристичною компанією.

Навіть віддалений острів не оминув коронавірус, і вони досі не можуть відчути повноцінне острівне життя без будь-яких обмежень. Вони з нетерпінням чекають, коли на острів знову зможуть приїздити відвідувачі.

До життя на острові довелось звикати, але тепер Алекс і Баффі повністю у нього занурилися.

Вони створили блог про життя на острові під назвою "Дім біля джерела" (House By The Stream).

"Баффі працює у суспільному фонді острова, а я - в туристичному секторі", - каже Алекс.

"Коли ми не працюємо, ми досліджуємо острів або проводимо час на свіжому повітрі з друзями. Ми почали розуміти, що життя не має бути насиченим "справами", якщо ти задоволений своїм оточенням і компанією, тому деякі дні дуже повільні, і ми любимо ці дні, коли треба просто дійти до порома, щоб забрати газети", - додає він.

Автор фото, Instagram / House By The Stream

Він розповів, що Баффі в рамках своєї роботи у Nature Scot піднялася на деякі з найвищих вершин на острові, а він уже двічі брав участь в обліку морських птахів та плавав на каяку в океані. За його словами, доки вони жили у місті, то не мали можливості робити такі речі.

"Ви ніби живете разом з усіма іншими"

Перед переїздом до Шотландії Алексу та Баффі сказали, що вони можуть розраховувати на зближення з іншими сім'ями в їхньому новому домі. Такого досвіду раніше вони також не мали.

У їхньому ​​багатоквартирному будинку в Бристолі було більше людей, ніж на усьому острові Рум, але вони майже нічого про них не знали. Але на острові дружба та розмови "даються дуже легко", каже подружжя.

"Допомагає те, що ми усі в одному човні, і всі нові сім'ї якимось чином допомагали одне одному", - каже Баффі.

"Ви можете жити тут усамітненим життям, якщо захочете, або ж у вирі соціального життя - нам пасує варіант десь посередині", - додає вона.

Автор фото, Instagram / House by The Stream Підпис до фото, Острів може похвалитися чудовими пляжами

Природна краса Руму значно перевершила їхні очікування.

"Одного вечора минулого тижня я вийшов на вулицю почистити зуби, і двоє морських орлів ширяли над головою... Це було просто неймовірно", - згадує Алекс.

Північний бік острова може похвалитися майже карибськими пляжами, і подружжя із задоволенням спостерігало, як природа довкола них змінюється у різні пори року. Їх досі захоплює, коли вони бачать, як граються видри чи стрибають біля човна дельфіни.

Алекс з нетерпінням чекає на відвідувачів, щоб показати їм незвіданий ландшафт острова.

Автор фото, Instagram / House By The Stream Підпис до фото, Інші мешканці острова

Втім, перші шість місяців на острові мали й свої проблеми. Через заборону на поїздки через коронавірус вони не мали змоги бачитися з родиною, але вони планують це надолужити після скасування обмежень.

"Довга автомобільна подорож та пором - це невелика ціна за такий спосіб життя", - упевнені Алекс та Баффі.

"Зараз ми почуваємось острів'янами"

Подружжя навчилося сприймати життя таким, як воно є, і продовжує вчитися на ходу.

"Нам можуть надіслати бензин у каністрі, і хоча ми не завжди отримуємо правильну їжу в замовленнях з материка, на щастя, у нас є фантастичний магазин, який має прямі поставки", - каже Алекс.

Він додає, що після прибуття на острів люди зазвичай прагнуть брати участь у багатьох різних проєктах одразу, але згодом вони навчилися зосереджуватись на тому, що у них виходить найкраще.

Автор фото, Instagram / House By The Stream Підпис до фото, Alex loves taking his kayak out to see the sea birds and mammals

Через пів року Алекс і Баффі почуваються острів'янами, особливо коли вони вирушають на материк.

"Ми завжди порівнюємо речі і дивуємось, як колись могли жити в Лондоні чи Бристолі", - каже він.

"Коли ми вирішили зробити цей крок, нас вважали диваками, - згадує Алекс. - Але тут ми маємо більше свободи бути собою ... і чистити зуби на вулиці з орлами".