Латимерія: риба, яка пережила динозаврів і може жити до 100 років

Редакція

BBC News Mundo

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Целакант або латимерія живе на великій глибині і може прожити до 100 років

Целакант або латимерія - риба, яка вважається "живим викопним".

Нове дослідження встановило, що вона може жити до 100 років.

Французькі вчені вивчили сліди лусочок латимерії, знайдені в музеях. Для цього вони використали техніку, аналогічну методиці вивчення річних кілець, які вказують на вік дерев.

Вони визначили, що самки латимерії можуть розмножуватися в похилому віці і бути вагітними до п'яти років.

Це вид, який повільно розвивається та набуває статевої зрілості, а також має невелику кількість молодняку. Він особливо вразливий для таких чинників вимирання, як зміна клімату і надмірний вилов риби.

За словами доктора Бруно Ернанда з Університету Монпельє у Франції, варто застосовувати більш суворі заходи захисту та збереження латимерій.

"Дуже важлива основа для заходів зі збереження - це можливість оцінити демографію виду", - сказав він BBC.

"З цією новою інформацією ми зможемо краще її оцінити", - каже експерт, чиє дослідження опублікував журнал Current Biology.

"Живе викопне"

Довгий час латимерію вважали вимерлою, поки в 1938 році вона не потрапила до невода рибаків в Південній Африці.

Пізніше виявили два види: один живе біля східного узбережжя Африки, інший - біля узбережжя острову Сулавесі в Індонезії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Целаканти живуть в Індійському океані та біля узбережжя Індонезії

Африканська популяція вважається такою, що перебуває під загрозою зникнення, і, можливо, залишилося лише кілька сотень особин.

"Схоже, що латимерія має одне з найбільш тривалих, якщо не найтриваліше, життя серед морських риб, близьке до тривалості життя глибоководних акул та великоголова атлантичного", - каже Келіг Мае з Дослідницького відділу рибальства в Північному морі, що працює у французькому місті Булонь-сюр-мер.

"Наші результати показують, що вони можуть виявитися під ще більшою загрозою, ніж очікувалося, через їхню унікальну історію життя. Отже, нові дані про біологію та історію життя латимерії мають важливе значення для збереження та управління цим видом", - зазначає вчений.

Предки латимерії існували ще 420 мільйонів років тому, пережили рух континентів і падіння на Землю астероїда, який, ймовірно, знищив динозаврів.

Мешкаючи в печерах на дні океану, латимерія може вирости до 1,8 метра і мати вагу понад 90 кг.

У майбутніх дослідженнях вчені планують з'ясувати, чи пов'язана повільна швидкість розвитку латимерії з температурою океану.

Відповідь дасть уявлення про наслідки зміни клімату для цього вразливого виду.

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