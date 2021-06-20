"Нейчжуан": чому молоде покоління у Китаї бунтує проти гонитви за успіхом

Фань Ван та Іцинь Ван

BBC World Service

1 година тому

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У Китаї гонитва за успіхом починається чи не з народження - спочатку треба потрапити до хорошої школи, аби згодом отримати престижну роботу. Але мільйони людей тепер хочуть вирватися з цього замкненого кола, висловлюючи розчарування, яке відчуває молоде покоління.

Коли Сунь Ке у 2017 році закінчив коледж, він поїхав до Шанхая, щоб здійснити мрію, притаманну багатьом з його покоління - мати хорошу кар'єру, машину, можливо, навіть будинок.

27-річний юнак не очікував, що це буде так складно. Його батькам вдалося розпочати власну справу з нуля самостійно, і зараз вони володіють кількома помешканнями у своєму рідному маленькому містечку поблизу Шанхая.

Однак, коли він розпочав власний ресторанний бізнес у 2018 році, Сунь Ке незабаром зрозумів, що великі франшизи та платформи доставки вже домінують на ринку. Він запізнився на перегони.

"Щоб конкурувати з іншими в додатках для доставки, нам з діловим партнером довелося діставати гроші з власної кишені, щоб відмовитись від плати за доставку та дати знижки клієнтам. А справжні гроші досі заробляють великі франшизи".

Через два роки він зрештою втратив понад 1 мільйон юанів (близько 157 тис. доларів), а наприкінці минулого року він закрив свій бізнес назавжди.

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За його словами, його досвід - типова "інволюція" в сьогоденному Китаї.

Покоління інволюції

Антропологічний термін "інволюція", або "нейчжуан" китайською мовою - буквально перекладається внутрішнє згортання - стосується соціальної концепції, де зростання населення не призводить до покращення продуктивності чи інновацій.

Сьогодні цей термін широко використовують для вираження відчуття вигорання.

Тренд започаткували найелітніші університетські містечка країни, коли минулого року стали вірусними поширені в мережі фотографії студентів, які впадають у крайнощі задля академічних успіхів. На одній із фотографій студент Університету Цінхуа працював на ноутбуці під час їзди на велосипеді.

Студента охрестили "королем інволюції Цінхуа", а ідея інволюції почала поширюватися серед молодого покоління Китаю, особливо серед міленіалів, народжених у 1990-х, і покоління зумерів ( покоління Z, народжені наприкінці 90-х та у першій декаді XXI сторіччя).

У китайській соцмережі Weibo гештеги, пов'язані з інволюцією, мають понад мільярд переглядів. Це слово також увійшло до десятки найпопулярніших модних слів Китаю минулого року.

Автор фото, Weibo Підпис до фото, Студент з ноутбуком на велосипеді

"Молоді люди відчувають, що, якщо вони не будуть багато працювати або брати участь у змаганнях, їх витискатимуть із суспільства, але, попри свої величезні зусилля, вони не бачать для себе прориву", - каже професор Бяо Сян з Оксфордського університету.

"Покоління наших батьків мало свої [виклики], але також і свої можливості. Все було новим. Поки у вас були ідеї та сміливість, шанси на успіх були дуже великі", - каже Сунь Ке.

Така тенденція властива лише Китаю. У більшості розвинених країн світу, мабуть, було покоління, яке пережило цей період буму.

Але ключова відмінність полягає в тому, що в Китаї ці "золоті часи" минули так швидко, що вони досі живі у спогадах людей.

Це означає, що представники молодого покоління, такі як Сунь Ке, стали свідками успіху своїх батьків - бачили, як ті створюють власні статки з нуля.

"Їхні батьки або сусіди, які старші за них на 10 років, могли отримати шалені прибутки, просто розпочавши цей бізнес, але тепер, коли це вікно закрито, у них більше немає такої можливості", - каже докторка Фан Сю, викладачка в Каліфорнійському університеті, Берклі.

Роздратування щодо багатих

Зараз Китай посідає друге за кількістю мільярдерів у світі. Але тут також проживає близько 600 мільйонів людей, чий щомісячний дохід становить заледве 1000 юанів (154 долари).

Ця величезна прірва призвела до дедалі більшого невдоволення молоді своїми роботодавцями. І серед молоді зростає відчуття, що їхня боротьба не зрозуміла тим, хто перебуває нагорі.

Су Ман, бізнес-леді і колишня головна редакторка Harper's Bazaar China, зазнала жорсткої критики за слова, що інволюція є "прогалиною між бажанням і лінню".

Згодом вона вибачилася, але роздратування вже не можливо було зупинити.

"Якби начальство могло співвіднести себе з людьми, які працюють на них, поняття 996 не існувало б, як і інволюція", - прокоментував один користувач, маючи на увазі бізнес-культуру Китаю, яка передбачає роботу з 9:00 ранку до 9:00 вечора, шість днів на тиждень.

"Капіталісти мають просто замовкнути", - писали інші.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мільярдер Джек Ма підтримує культуру 996

Раніше мільярдер Джек Ма виступав за "культуру 996", яку називав "благословенням".

Це, а також розслідування щодо його компанії Alibaba, призвело до того, що він із взірця для наслідування перетворився на "капіталіста-кровопивцю", як дехто з користувачів соцмереж описує його в інтернеті.

"Лежання" - заборонено

Але зараз з'явилося інше поняття - "лежання" або "тан пінг" китайською.

Уся почалося після того, як користувач форуму заявив, що, хоча він не працював останні два роки, він не бачить у цьому проблеми - що дуже суперечить традиційному визначенню успіху в Китаї.

Він стверджував, що не потрібно слідувати ідеалам суспільства.

"Тільки лежачи людина може стати мірилом усіх речей", - писав він, і таким чином зародив поняття "лежання".

Ідея, що лежить в основі "тан пінг" - не перевтомлюватися, задовольнятися більш досяжними цілями і давати собі час розслабитися - отримала схвалення багатьох і надихнула численні меми. Її називали духовним рухом.

Професор Сян з Оксфорда припускає, що ці тенденції свідчать про прагнення молодого покоління "відмовитись від безглуздих змагань" та необхідність переосмислення старих моделей успіху.

Багато молодих китайців підтримують ідею відмови від гонитви за успіхом, але експерти кажуть, що цій концепції може бути важко набути значного поширення - оскільки влада може вирішити, що це суперечить комуністичним цінностям.

У своїй промові 2018 року президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що нова ера "належить тим, хто наполегливо працює", і "щастя можна досягти лише завдяки великим зусиллям".

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Державні ЗМІ також повстали проти концепції "лежання". В одній статті, опублікованій у газеті Guang Ming Daily, що спеціалізується на культурних питаннях, автор розкритикував "прихильників лежання" як шкідливих для економіки країни та суспільства в цілому.

В іншій статті у газеті Nanfang Daily автор назвав цей тренд "несправедливим і ганебним".

Однак докторка Сю вважає, що навряд чи ці тенденції зникнуть.

"На жаль, я думаю, що наступні п'ять-десять років все одно будуть такими, тому що в промисловому плані немає великих технологічних еволюцій, тому немає нових полів для дослідження та розвитку, - додає вона. - Як результат - інволюція триватиме".

На Заході молоде покоління може вирішити жити поза системою або вести мінімалістський спосіб життя, але в Китаї - це не варіанти, додає дослідниця.

"Існує лише один шлях, один встановлений зверху спосіб життя", - каже вона.