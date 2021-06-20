Кінець епохи бензоколонок? Не поспішайте

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Dorien Monnens Підпис до фото, АЗС вимруть як динозаври, кажуть оптимісти. Не всі і не зразу, відповідають реалісти

Бензоколонок (АЗС) у звичному розумінні незабаром не буде. Зовсім. На їх місці розквітнуть сади, виросте пшениця або з'являться парки та дитячі майданчики.

Принаймні саме так вважають апологети електричного транспорту. Варто сказати, не зовсім безпідставно: Велика Британія, наприклад, збирається заборонити продаж автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ) вже у 2030 році.

Схожі настрої домінують і в Європі: Норвегія збирається заборонити продаж автомобілів з ДВЗ з 2025 року, аналогічні плани виношують в Нідерландах, Данії, Швеції, Ісландії, Ірландії, Словенії та Франції.

Найбільші європейські концерни Renault-Nissan і Volkswagen оголосили, що після 2026 року не будуть виробляти нові покоління автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння. Volvo не виробляє їх вже кілька років.

Здавалося б, господарям АЗС і справді настав час задуматися про нову кар'єру. Але чи дійсно АЗС загрожує неминуча смерть?

Скільки їх загалом?

Оцінювання кількості автомобілів на дорогах планети проводять досить регулярно, хоча зрозуміло, що всі перерахувати не вдасться. Останнє велике дослідження провела Міжнародна асоціація автовиробників (OICA) у 2015 році.

Вона нарахувала 947 млн легкових і 335 млн комерційних автомобілів, переважна кількість з них - бензинові або дизельні.

Роком раніше аналітики фірми Navigant Research нарахували 1,2 млрд автомобілів - в своїх підрахунках вони не враховували важку будівельну техніку та позашляховики.

Торік свої прогнози опублікували аналітики ОПЕК: за їхніми оцінками, до 2045 року в світі буде 2,6 млрд автомобілів (430 млн з яких - електрокари).

Аналітиків ОПЕК, напевно, можна запідозрити в якійсь упередженості, однак і так зрозуміло, що півтора-два мільярди машин з ДВЗ відразу не зникнуть, як би того не бажали екологи.

Всі ці автомобілі треба десь заправляти, і вже сама ця обставина відсуває зникнення АЗС в порівняно далеке майбутнє.

А як же водень?

Автомобілі на водневому паливі поки перебувають в тіні своїх електричних побратимів. Причин кілька.

По-перше, водень, хоч і є найпоширенішим хімічним елементом у Всесвіті, все ще коштує досить дорого. Він приблизно у 8-10 разів дорожчий за бензин.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Водень - зручне паливо для важкого транспорту. Тому в Нідерландах придумали і випробують трактор на водневих паливних елементах

По-друге, його виробництво дуже енерговитратне - на виробництво одного кубометра водню за допомогою електролізу, наприклад, потрібно 4-5 кіловат електроенергії, і далеко не завжди вона надходить з "зелених" джерел. За оцінкою Міжнародного агентства з енергетики, заміщення воднем всього транспортного палива, яке використовують наразі у Франції, вимагало б виробництва вчетверо більшої кількості електроенергії. Для електролізу потрібно, зокрема, платина, видобуток якої теж дуже затратний і енергомісткий і теж не відповідає зростаючим вимогам екологів.

По-третє, відсутність інфраструктури: наразі в світі працює лише приблизно 450 водневих заправних станцій, чверть з яких припадає на Японію і третина - на країни Європи. Згідно з оцінками американської Національної лабораторії з вивчення відновлюваної енергії, вартість будівництва однієї водневої заправної станції варіюється від 1 до 4 млн доларів, в той час як обладнання для звичайної АЗС коштує приблизно 100 тисяч доларів.

По-четверте, зберігання і транспортування водню аж ніяк не безпечні і поки теж вимагають значних витрат.

Однак, якщо придивитися, зі схожими проблемами стикалися і електромобілі лише 10-15 років тому - вони коштували чималих грошей, для їх виробництва (в основному для акумуляторів) потрібні рідкісні метали, видобуток яких завдає чималої шкоди довкіллю. За межами великих міст зарядити їх було практично ніде, хіба що вдома з розетки, електроенергію для якої постачала сусідня електростанція на викопному паливі. І все це коштувало чимало грошей щасливому власнику.

Не можна сказати, що всі ці проблеми чудово розв'язали, однак прогреc є помітним. Можна припустити, що і водневі автомобілі зазнають аналогічних метаморфоз в порівняно короткий час.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Эта только что открывшаяся заправочная станция в Антверпене может заправлять водородным топливом не только автомобили, но и автобусы, грузовики и даже суда

Пристосувати вже наявну вуглеводневу інфраструктуру для заправки воднем буде дешевше, ніж створювати її з нуля, вважають експерти.

"Водень набагато більш сумісний з наявною мережею АЗС і може вироблятися або на місці в великих торгових пунктах шляхом електролізу води і зберігатися в спеціальному резервуарі високого тиску, або його можуть доставляти і закачувати прямо в резервуари виробники газу", - стверджує Джефф Олдем, очільник Suresite, британської компанії, яка займається постачанням систем платежів і обробки даних, а також моніторингом вимог охорони праці та техніки безпеки на автозаправних станціях.

Що ж стосується енерговитрат на виробництво водню, цю проблему планують вирішити переведенням його на вітряну енергію. Таким чином великі АЗС зможуть самі виробляти водневе паливо.

До слова, заправку машини воднем за часом можна порівняти з заправкою бензином або дизелем.

Очікуємо

Дві головні претензії до електромобілів - це запас ходу і час зарядки. Для жителів великих міст і те, і те проблемою, як правило, не є: середня поїздка по місту зазвичай не перевищує 20-30 км, які сучасний електромобіль долає без проблем.

Зарядитися теж не проблема. Кількість зарядних станцій у великих містах зростає як на дріжджах, до того ж завжди можна підключити електрокар до розетки у себе вдома - якщо, звичайно, ви мешкаєте не в багатоповерхівці.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У великому місті такий пейзаж нікого не здивує. Але не в селі

Проєктують зарядні пристрої, які можна вбудувати в бордюр, в ліхтарний стовп, в будь-яке місце, де проходить електрокабель, окремі оптимісти взагалі міркують про системи індукційної зарядки, які прокладуть під дорогами і будуть заряджати електромобіль прямо під час руху.

Для сільських жителів ці нововведення проблеми поки не вирішують. У грудні 2019 року Єврокомісія затвердила "Зелений пакт для Європи", за яким до 2025 року на континенті має з'явитися мільйон зарядних пунктів для електротранспорту, хоча в 2020 році їх було лише 140 тисяч.

Це дуже багато: в усій Європі сьогодні працює близько 92 тисяч звичайних АЗС. Однак кожна з них може заправляти одночасно кілька автомобілів (деякі - до 20 штук за раз, не рахуючи окремих колонок для вантажівок), і процес заправки займає кілька хвилин.

А зарядка електромобіля - куди більш тривала процедура. На 50 км пробігу потрібно приблизно годину заряджатися від джерела живлення. Хоча системи швидкої підзарядки існують, вони скорочують термін служби акумуляторів електрокара. І навіть з їх використанням час повної зарядки електромобіля все одно на порядок поступається звичайному з ДВЗ.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, АЗС в цьому селі у Норвегії відіграє важливу роль

Обидві проблеми - дальності пробігу і часу зарядки - вирішують за допомогою АЗС. Велика шосейна заправна станція - це зазвичай ще і невеликий торговий центр, і ресторанчик, і незмінний набір закусочних, а заодно ще й туалети і душові кабіни, а часто ще й дитячий майданчик і місце для вигулу домашніх улюбленців. Тут цілком можна провести годину-дві, поки ваша машина заряджається, діти бігають та їдять морозиво, а самі ви відпочиваєте і, можливо, навіть обідаєте.

Рішення недосконале (що робити, якщо ви поспішаєте, а дітей і собаку в дорогу взяти забули?), Але все ж краще, ніж ніякого.

У деяких невеликих містах і селах автозаправки - це єдине місце, де залишилися торгові заклади, до того ж цілодобові. Для багатьох людей це справжній рятувальний круг. Їм напевно доведеться адаптуватися до нових реалій, але говорити про їх зникнення в найближче десятиліття, як вважають невиправні оптимісти, теж не доводиться.

Спіритичні сеанси

Дещо несподіване застосування для АЗС? Мабуть. Проте зауважимо, що стара заправна станція в англійському місті Лідс, яку підприємливий господар на ім'я Джек Сімпсон перетворив на квіткову крамницю, і водночас бар, концертний зал, ресторан і художню галерею під назвою "Книжковий клуб Гайд-парку", не є постійним місцем для спілкування з потойбічними силами. Однак, за його словами, спіритичні сеанси тут проводили.

Автор фото, Hyde Park Book Club Підпис до фото, На місці "Книжкового клубу Гайд-парку" 80 років працювала АЗС

Насправді "Книжковий клуб Гайд-парку" вже не є заправною станцією. Однак загальний вектор розвитку малих АЗС в його метаморфозі розгледіти можна. Багато малих АЗС починають адаптуватися до нових тенденцій і приділяти більше уваги і площі супутнього бізнесу - автомийкам, торгівлі високоякісними продуктами на виніс, перетворюючи заправки в цілодобові магазини предметів першої необхідності і не тільки.

Очевидно, з часом на них з'являться і точки зарядки електромобілів, і водневі резервуари - якщо ці плани не знищить чергова пандемія або економічна криза.

Третій світ

Метаморфози, які відбуваються з АЗС найбільш чітко помітні в західному світі і в Китаї, де тільки в травні цього року продали понад два мільйони машин всіх типів, і аналітики пророкують, що приблизно стільки ж електромобілів продадуть за весь 2021 рік.

Електрокар (та й будь-який інший автомобіль на альтернативному паливі) поки що є досить дорогим задоволенням. У США, де загалом на сім'ю припадає 1,9 автомобіля, лише близько 2% сімей мають електрокар. В Європі - близько 11%.

У бідніших країнах про електромобілі майже не чули, а говорити про інфраструктуру або навіть про її появу в найближчі роки, а то й десятиліття, не доводиться. Відповідно, і АЗС тут теж нікуди не подінуться.

Схожа ситуація і в країнах Перської затоки, хоча і з інших причин: бензин коштує копійки, і електромобілям тут непросто. Хоча електрокари проникають і сюди, а в липні 2017 свій перший в регіоні салон відкрила в Дубаї Tesla.

Ще один твіт Ілона Маска

У відносно короткий термін Tesla стала настільки популярним автомобілем, що аналітики часто виділяють її в окремий клас електрокарів, окремо від усіх інших електромобілів на батареях і гібридів (автомобілів, що мають і ДВЗ, і електропривод).

"Tesla зробила електромобілі модними і бажаними. Перетворивши свої електрокари в планшети на колесах, Tesla стала схожа на ще одну компанію, чиї товари настільки популярні, що люди шикуються в чергу за декілька днів до їх надходження в продаж", - пише Ендрю Гокінс, автор технологічного видання The Verge, натякаючи на продукцію Apple.

Паралелі з "яблучною" продукцією напрошуються самі собою. Faraday Future, Lucid Motors, NextEV та інші компанії намагаються імітувати стратегію Ілона Маска, створюючи розкішні (або, в разі FF, суперрозкішні) електромобілі, намагаючись створити стійкий контингент шанувальників, а вторговані гроші вкласти у виробництво масового електромобіля для всіх нас.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ось воно, майбутнє! Бензин і електрика на заправці десь в Ісландії

Тепер уявіть, що Apple з тих чи інших причин розорилася. Це, зрозуміло, не означає смерті мобільних телефонів, планшетів і комп'ютерів, але вектор, по якому технології продовжать розвиватися, очевидно, зміниться.

Те ж саме може статися і в разі, якщо щось трапиться з дітищем Ілона Маска, яке, зауважимо, аж ніяк не приносить прибутків, хоча б віддалено зіставних з доходами Apple, - Tesla стала прибутковою лише торік, але конкуренти наступають на п'яти . (Тільки в квітні-травні цього року частка Tesla на ринку електромобілів скоротилася з 29% до 11%).

А маючи на увазі схильність Маска до спонтанного використання Twitter і нервової реакції, яку це викликає в інвесторів і американської Федеральної комісії з цінних паперів, такий сценарій не можна вважати зовсім вже неможливим.

Якщо підбити підсумок, можна стверджувати, що в найближчі роки і десятиліття смерть АЗС не загрожує. А яким саме шляхом вони розвиватимуться - водневим, електричним, торговим - мабуть, не так вже й важливо.