Британська школа, у якій померли десятки дітей, заразившись ВІЛ та гепатитом

Джим Рід

BBC News

11 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Ейд Гуд'єар був серед учнів, якого лікували зараженим препаратом

Цього тижня у рамках публічного розслідування заслухають свідчення студентів та батьків про найстрашнішу медичну катастрофу в історії Британської системи охорони здоров'я (NHS) - жертвами стали понад 120 учнів школи для дітей з інвалідністю.

З 1974 по 1987 рік цим дітям пропонували лікування гемофілії в коледжі Трелоара.

Щонайменше 72 з них померли після прийому препарату, зараженого ВІЛ та вірусним гепатитом.

"Ми втратили стільки друзів у Трелоарі, і це крає серце", - каже Річард Ворвік, учень цієї школи наприкінці 1970-х років, якому пізніше діагностували ВІЛ.

Колишній директор, Алек Макферсон, також має відповісти на запитання.

"Це завдало багато тривоги та страждань цим хлопцям, - сказав він BBC напередодні слухань. - Це викликало у них лють - чому я, чому це сталося зі мною, чому я захворів на цю жахливу хворобу?"

Коледж лорд-мера Трелоара - школа-інтернат для дітей з інвалідністю, на території якої розташований спеціалізований центр гемофілії NHS, яким керує спеціальна медична група.

У середині 1970-х років уперше стало доступним нове лікування гемофілії, відоме як фактор VIII/IX.

Це означало, що люди з серйозною формою захворювання крові можуть жити нормальним життям без ризику кровотечі.

У NHS не було достатньо плазми крові, яку використовували для виготовлення препарату, тому її завозили з-за кордону, переважно зі США.

Деякі партії були заражені гепатитами А, В, С та пізніше ВІЛ, внаслідок чого були заражені тисячі гемофіліків по всій Британії.

Ейд Гуд'єар прийшов до Трелоара у 1980 році у віці 10 років. Життя там він називав прекрасним, із підтримкою вчителів, медсестер та добрих друзів.

Як і десяткам інших хлопців у школі, йому дали фактор VIII, щоб допомогти контролювати кровотечу.

Автор фото, Ade Goodyear Підпис до фото, Ейд разом із двома старшими братами лікувався від гемофілії

"Після одного з перших уколів я захворів на гепатит і мене ізолювали на два тижні", - сказав він.

У 1985 році його відвели до невеликого кабінету з групою хлопців, де сказали, що він отримав позитивний результат тесту на ВІЛ - нещодавно виявлений вірус без відомого лікування, з яким довго не живуть.

"Лікар був засмучений, показував на нас і казав: у тебе він є, а у тебе немає. І я повернувся на урок точних наук. Мене навіть не звільнили від навчання на решту дня", - сказав він.

"Мій друг узяв горщик з рослиною і кинув його в стіну центру гемофілії. Це був прекрасний літній день, і я пам'ятаю, що подумав - скільки ще таких сходів сонця я побачу?" - згадує чоловік.

Два старші брати Ейда померли після лікування фактором VIII - Джейсон від СНІДу в 1997 році та Гері від проблем зі здоров'ям, пов'язаних з гепатитом С у 2015 році.

Таким учням, як Ейд та Річард, довелось жити з клеймом маловідомої на той час хвороби.

За учнями за шкільними дверима стежили репортери газет і вигукували питання про їхній ВІЛ-статус.

Лише 32 із 122 гемофіліків, які відвідували школу з 1974 по 1987 рік, досі живі. Більшість людей померли після зараження ВІЛ або вірусним гепатитом.

Наразі сподіваються, що громадське розслідування зможе відповісти на запитання про те, що трапилось у Трелоарі та гемофільному центрі NHS, який там працює.

Підпис до фото, Колишні учні Стівен Ніколс та Річард Ворвік носять краватки з кольорами, якими вони підтримують померлих - червоний символізує ВІЛ, жовтий - гепатит, чорний - смерть

Сім'ї хочуть знати, чому їм раніше не повідомляли про потенційні ризики фактору VIII і чому минуло багато років, поки препарат не був термічно оброблений для знищення вірусів та інших забруднень.

"Те, що трапилося в школі, переслідує нас щодня", - каже Стівен Ніколс, колишній учень, інфікований гепатитом С внаслідок лікування.

"Ми ніколи не забудемо історію Трелоара та спогади про те, що тут сталося", - додає він.

Що таке гемофілія?

Це рідкісне генетичне захворювання, при якому кров не згортається належним чином. Переважно воно вражає чоловіків.

Люди з цим захворюванням виробляють меншу кількість життєво необхідного білка, що згортає кров, відомого як фактор VIII та IX.

Цього тижня колишні учні даватимуть свідчення - деякі анонімно - разом із батьками дітей, які померли внаслідок зараження.

Центром гемофілії керували лікарі та медсестри NHS, а не персонал школи, яка й досі опікується дітьми з фізичними вадами.

"Хоча ніколи ніхто не припускав, що винен Трелоар, це трагічна частина нашого минулого", - йдеться у повідомленні школи.

"Це був і досі є дуже складний час для наших постраждалих випускників, їхніх сімей та персоналу, які були тут на той момент".