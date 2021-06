"Який же я був дурень". Як британець шукав кохання в Україні, а втратив $250 тисяч

Шерлок Холмс?

Заручини

За вісім місяців до весілля пара відсвяткувала заручини на тій же віллі "Отрада". На відео Джеймс та Ірина танцюють під пісню Вітні Г'юстон Could I Have This Kiss Forever. Він скуто рухається, вона махає рукою і посміхається на камеру.