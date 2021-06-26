Нова Кріпосна. Чи повторить третій сезон успіх перших

1 година тому

Автор фото, SERHII YUSHKOV

Український серіал, що став хітом у Польщі, зібрав мільйонну аудиторію вдома і був проданий у десятки країн світу від Японії до Іспанії, - це "Кріпосна" телеканалу СТБ та компанії Film.ua.

Драматичну історію кріпачки Катерини з українського Ніжина дивляться у Латинській Америці та на Балканах, а сам серіал доступний на Amazon Prime.

У чому секрет успіху серіалу, скільки коштували зйомки та що чекає на глядачів у третьому сезоні, розповідає ВВС News Україна.

Обережно: стаття містить деякі подробиці сюжету другого сезону!

Автор фото, СТБ

Успішний проєкт

"Хіт", "феномен" і "шалений успіх" - так писала про перший сезон "Кріпосної" у 2019 році польська преса, називала українською "Рабинею Ізаурою" і пророкувала натовпи туристів на українських локаціях серіалу.

Другий сезон також був успішним і в Україні, і в Польщі. Кожну його серію в середньому дивилися понад 2,7 млн українців. Автори серіалу кажуть, що і в Польщі епізоди збирали мільйони глядачів.

Поляки розповідали у соцмережах, що український серіал їх просто "закріпачив".

Автор фото, VIKTORIIA FILIPENKO

У жовтні 2021 очікують прем'єру третього сезону. І він буде не останнім. Вже на повну йде підготовка до зйомок четвертого.

"Серіал підіймає важливі для багатьох теми - родина, любов, несправедливість. Він відносить нас до середини 19 століття і розповідає історію про "грязі в князі": будь-хто може стати будь-ким. Бразильські серіали у 80-90-х зробили на цьому собі ім'я, і "Рабиня Ізаура" - це найближче порівняння до "Кріпосної", - так пояснює успіх серіалу кінокритик Ярослав Підгора-Гвяздовський.

І додає, що в серіалі в усьому видно красу - у картинці, в костюмах, в обличчях.

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"Сюжет "Кріпосної" - це така наївна, але гарно зроблена історія. Події розгортаються у помпезних палацах, герої одягнуті у добре продуманий одяг. Це типове "мило", якого дуже багато на наших екранах і яке часто отримує великі рейтинги", - вважає культурна оглядачка Олена Чиченіна.

Ще одна причина популярності серіалу, на думку експертки, - ностальгія за костюмованими історичними драмами. В Україні їх було лише дві та давно - "Роксолана" у 1996 році та "Чорна рада" у 2000.

На тлі турецьких серіалів для українців і для поляків "Кріпосна" - це щось впізнаване та зрозуміле, каже пані Чиченіна. Події розгортаються у Ніжині, частина героїв говорить українською, лунають українські пісні.

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Що чекає на глядачів у новому сезоні?

Одним з найрейтинговіших епізодів серіалу став фінал другого сезону, де після всіх пригод головна героїня Катерина нарешті одружується з коханим - теж колись кріпосним, а тепер поміщиком Андрієм Жаданом.

Проте на останніх секундах серії у нареченого прямо у церкві підступно встромлюють ніж.

Вже два роки шоуранерка (авторка) серіалу Тала Пристаєцька відбивається від питань фанатів, чи вижив Жадан.

Автор фото, СТБ Підпис до фото, Це Андрій Жадан і фанатів серіалу "Кріпосна" дуже цікавить, чи дожив він до третього сезону

"Це поки що залишиться таємницею", - говорить, сміючись, Тала Пристаєцька і додає, що у третьому сезоні глядачі Жадана точно побачать.

Але невідомо, чи це будуть спогади, чи реальність.

Таємниці кохання та бюджету

"Головна тема третього сезону - не буває таємниць, які сховані назавжди. Все таємне колись стає явним. І навіть, коли здається, що всі померли, все зникло і ніхто нічого вже не знає, у якийсь момент правда виходить назовні. І такі таємниці є у кожного героя", - загадково описує третій сезон Тала Пристаєцька.

Автор фото, VIKTORIIA FILIPENKO

Ще однією з таємниць серіалу, яку не хочуть розкривати його автори, є його вартість.

"Знімати історичне кіно завжди дорого", - говорить Тала Пристаєцька, але не називає жодних сум.

Автор фото, VIKTORIIA FILIPENKO

Якщо виробництво серіалу в Україні в середньому коштує 40 тисяч доларів за серію, то такий проєкт, як "Кріпосна" може коштувати і 200 тисяч доларів за серію, вважає кінокритик Ярослав Підгора-Гвяздовський.

У перших двох сезонах для серіалу шукали локації, а не будували, але костюми героїв, ймовірно, коштували багато.

Автор фото, СТБ

Сім місяців зйомок, 120 знімальних змін, костюми - за оцінками оглядачів, це один з найдорожчих проєктів в українському кіно.

Автор фото, СТБ

Актори. Нова "Кріпосна"

До третього сезону залучили понад тисячу акторів. 30 з них - виконавці головних ролей.

Автор фото, СТБ

Глядачі побачать вже знайомих героїв: Петра Червінського та Ларису, Наталю та Миколу Дорошенків, коваля Назара й Орисю, кухарку Павлусю.

А також зовсім нові обличчя. Головний новий герой - це польський шляхтич, князь Стефан Яблонєвський та пара з київського бомонду ― Євген і Рогніда Безуси.

Автор фото, СТБ

Також у серіалі "Кріпосна" з'явиться зірка "Спіймати Кайдаша" актор Віктор Жданов.

Але найбільшою новиною третього сезону стала заміна головної героїні - замість Катерини Ковальчук кріпачку Катерину Вербицьку зіграє акторка Соня Прісс. Відбулося це не без скандалів.

Автор фото, СТБ Підпис до фото, Катерини Ковальчук у серіалі більше не буде

Катерина Ковальчук розповідала у соцмережах, що хотіла зніматися далі, але сталося певна "недомовленість сторін" і їй довелося піти.

Нова виконавиця головної ролі Соня Прісс, яку обрали з-поміж 400 претенденток, розповідає про переслідування у соцмережах - каже, що їй надсилають образи та погрози.

Автор фото, СТБ Підпис до фото, Нова Кіті Вербицька - Соня Прісс

Де знімали?

Третій сезон понад сімк місяців знімали у павільйонах кіностудії FILM.UA та у відомих місцях України - Києво-Печерській Лаврі, в особняку графині Уварової, садибі Зайцева, у Будинку письменників, музеї ім. Гончара.

У заповіднику Качанівка з його палацом Тарновських живуть основні герої серіалу - це маєток Червінка. Лавра у серіалі виконує важливу роль - тут знімали весь старий Київ.

Автор фото, СТБ

"На жаль, у Києві дуже мало збережено таких місць, де можна знімати історичне кіно, і Лавра - це наш порятунок. Ми там знімали і проїзд, і ще багато іншого. Бо там нічого, окрім жовтих газових труб, не видає, що ви не у ХІХ столітті", - розповідає Тала Пристаєцька.

Автор фото, СТБ

Сцени сільського життя знімали у музеї народної архітектури і побуту України Пирогово та у Переяславі.

Автор фото, СТБ

З нових місць - історико-культурний комплекс "Замок Радомисль" у Радомишлі і Маріїнський палац.

"Я щаслива, що Маріїнський палац побачать і глядачі Польщі, і багатьох європейських країн і глядачі Amazon Prime в Америці", - говорить авторка серіалу.

Автор фото, СТБ

Тисячі метрів тканини

Для трьох сезонів костюмованої драми пошили понад сто костюмів. Це тисячі метрів тканин - оксамиту, тафти, шовку й атласу.

Автор фото, СТБ

Вишиті вручну, оздоблені камінням і бісером, сукні вагою понад десять кілограмів, солдатські мундири та фраки - пошиття деяких коштувало 15 тисяч гривень і більше.

Автор фото, СТБ

Якщо в перших сезонах найкращі вбрання були у героїні Наталі Дорошенко, то в третьому сезоні - у київської дворянки Рогнеди Безус.

"Якщо дивитися від серії до серії, як змінюється вбрання Рогнеди, дуже легко буде здогадатися, чим закінчиться її історія", - розповідає Тала Пристаєцька.

Автор фото, Viktoria Filipenko Підпис до фото, Ольга Сумська також з'явиться у третьому сезоні "Кріпосної"

Ще одна цікава колекція серіалу - це зібрання борід та вусів. Хоча головні герої переважно не носили перук та накладних борід, а відрощували свої. Проте в гримерках "Кріпосний" зібрали 60 борід, 150 вусів, 100 пар бакенбардів різної форми та відтінків.

Автор фото, СТБ Підпис до фото, Актор Сергій Стреєльніков зіграв польського князя Яблоневського

"У чому секрет успіху "Кріпосної"? У любові та правді. Головне правило, за яким працювала наша знімальна група - кожна емоція на майданчику має бути правдивою", - говорить авторка "Кріпосної" Тала Пристаєцька.