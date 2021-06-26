Нова Кріпосна. Чи повторить третій сезон успіх перших
Український серіал, що став хітом у Польщі, зібрав мільйонну аудиторію вдома і був проданий у десятки країн світу від Японії до Іспанії, - це "Кріпосна" телеканалу СТБ та компанії Film.ua.
Драматичну історію кріпачки Катерини з українського Ніжина дивляться у Латинській Америці та на Балканах, а сам серіал доступний на Amazon Prime.
У чому секрет успіху серіалу, скільки коштували зйомки та що чекає на глядачів у третьому сезоні, розповідає ВВС News Україна.
Обережно: стаття містить деякі подробиці сюжету другого сезону!
Успішний проєкт
"Хіт", "феномен" і "шалений успіх" - так писала про перший сезон "Кріпосної" у 2019 році польська преса, називала українською "Рабинею Ізаурою" і пророкувала натовпи туристів на українських локаціях серіалу.
Другий сезон також був успішним і в Україні, і в Польщі. Кожну його серію в середньому дивилися понад 2,7 млн українців. Автори серіалу кажуть, що і в Польщі епізоди збирали мільйони глядачів.
Поляки розповідали у соцмережах, що український серіал їх просто "закріпачив".
У жовтні 2021 очікують прем'єру третього сезону. І він буде не останнім. Вже на повну йде підготовка до зйомок четвертого.
"Серіал підіймає важливі для багатьох теми - родина, любов, несправедливість. Він відносить нас до середини 19 століття і розповідає історію про "грязі в князі": будь-хто може стати будь-ким. Бразильські серіали у 80-90-х зробили на цьому собі ім'я, і "Рабиня Ізаура" - це найближче порівняння до "Кріпосної", - так пояснює успіх серіалу кінокритик Ярослав Підгора-Гвяздовський.
І додає, що в серіалі в усьому видно красу - у картинці, в костюмах, в обличчях.
"Сюжет "Кріпосної" - це така наївна, але гарно зроблена історія. Події розгортаються у помпезних палацах, герої одягнуті у добре продуманий одяг. Це типове "мило", якого дуже багато на наших екранах і яке часто отримує великі рейтинги", - вважає культурна оглядачка Олена Чиченіна.
Ще одна причина популярності серіалу, на думку експертки, - ностальгія за костюмованими історичними драмами. В Україні їх було лише дві та давно - "Роксолана" у 1996 році та "Чорна рада" у 2000.
На тлі турецьких серіалів для українців і для поляків "Кріпосна" - це щось впізнаване та зрозуміле, каже пані Чиченіна. Події розгортаються у Ніжині, частина героїв говорить українською, лунають українські пісні.
Що чекає на глядачів у новому сезоні?
Одним з найрейтинговіших епізодів серіалу став фінал другого сезону, де після всіх пригод головна героїня Катерина нарешті одружується з коханим - теж колись кріпосним, а тепер поміщиком Андрієм Жаданом.
Проте на останніх секундах серії у нареченого прямо у церкві підступно встромлюють ніж.
Вже два роки шоуранерка (авторка) серіалу Тала Пристаєцька відбивається від питань фанатів, чи вижив Жадан.
"Це поки що залишиться таємницею", - говорить, сміючись, Тала Пристаєцька і додає, що у третьому сезоні глядачі Жадана точно побачать.
Але невідомо, чи це будуть спогади, чи реальність.
Таємниці кохання та бюджету
"Головна тема третього сезону - не буває таємниць, які сховані назавжди. Все таємне колись стає явним. І навіть, коли здається, що всі померли, все зникло і ніхто нічого вже не знає, у якийсь момент правда виходить назовні. І такі таємниці є у кожного героя", - загадково описує третій сезон Тала Пристаєцька.
Ще однією з таємниць серіалу, яку не хочуть розкривати його автори, є його вартість.
"Знімати історичне кіно завжди дорого", - говорить Тала Пристаєцька, але не називає жодних сум.
Якщо виробництво серіалу в Україні в середньому коштує 40 тисяч доларів за серію, то такий проєкт, як "Кріпосна" може коштувати і 200 тисяч доларів за серію, вважає кінокритик Ярослав Підгора-Гвяздовський.
У перших двох сезонах для серіалу шукали локації, а не будували, але костюми героїв, ймовірно, коштували багато.
Сім місяців зйомок, 120 знімальних змін, костюми - за оцінками оглядачів, це один з найдорожчих проєктів в українському кіно.
Актори. Нова "Кріпосна"
До третього сезону залучили понад тисячу акторів. 30 з них - виконавці головних ролей.
Глядачі побачать вже знайомих героїв: Петра Червінського та Ларису, Наталю та Миколу Дорошенків, коваля Назара й Орисю, кухарку Павлусю.
А також зовсім нові обличчя. Головний новий герой - це польський шляхтич, князь Стефан Яблонєвський та пара з київського бомонду ― Євген і Рогніда Безуси.
Також у серіалі "Кріпосна" з'явиться зірка "Спіймати Кайдаша" актор Віктор Жданов.
Але найбільшою новиною третього сезону стала заміна головної героїні - замість Катерини Ковальчук кріпачку Катерину Вербицьку зіграє акторка Соня Прісс. Відбулося це не без скандалів.
Катерина Ковальчук розповідала у соцмережах, що хотіла зніматися далі, але сталося певна "недомовленість сторін" і їй довелося піти.
Нова виконавиця головної ролі Соня Прісс, яку обрали з-поміж 400 претенденток, розповідає про переслідування у соцмережах - каже, що їй надсилають образи та погрози.
Де знімали?
Третій сезон понад сімк місяців знімали у павільйонах кіностудії FILM.UA та у відомих місцях України - Києво-Печерській Лаврі, в особняку графині Уварової, садибі Зайцева, у Будинку письменників, музеї ім. Гончара.
У заповіднику Качанівка з його палацом Тарновських живуть основні герої серіалу - це маєток Червінка. Лавра у серіалі виконує важливу роль - тут знімали весь старий Київ.
"На жаль, у Києві дуже мало збережено таких місць, де можна знімати історичне кіно, і Лавра - це наш порятунок. Ми там знімали і проїзд, і ще багато іншого. Бо там нічого, окрім жовтих газових труб, не видає, що ви не у ХІХ столітті", - розповідає Тала Пристаєцька.
Сцени сільського життя знімали у музеї народної архітектури і побуту України Пирогово та у Переяславі.
З нових місць - історико-культурний комплекс "Замок Радомисль" у Радомишлі і Маріїнський палац.
"Я щаслива, що Маріїнський палац побачать і глядачі Польщі, і багатьох європейських країн і глядачі Amazon Prime в Америці", - говорить авторка серіалу.
Тисячі метрів тканини
Для трьох сезонів костюмованої драми пошили понад сто костюмів. Це тисячі метрів тканин - оксамиту, тафти, шовку й атласу.
Вишиті вручну, оздоблені камінням і бісером, сукні вагою понад десять кілограмів, солдатські мундири та фраки - пошиття деяких коштувало 15 тисяч гривень і більше.
Якщо в перших сезонах найкращі вбрання були у героїні Наталі Дорошенко, то в третьому сезоні - у київської дворянки Рогнеди Безус.
"Якщо дивитися від серії до серії, як змінюється вбрання Рогнеди, дуже легко буде здогадатися, чим закінчиться її історія", - розповідає Тала Пристаєцька.
Ще одна цікава колекція серіалу - це зібрання борід та вусів. Хоча головні герої переважно не носили перук та накладних борід, а відрощували свої. Проте в гримерках "Кріпосний" зібрали 60 борід, 150 вусів, 100 пар бакенбардів різної форми та відтінків.
"У чому секрет успіху "Кріпосної"? У любові та правді. Головне правило, за яким працювала наша знімальна група - кожна емоція на майданчику має бути правдивою", - говорить авторка "Кріпосної" Тала Пристаєцька.