"Книжковий Арсенал"-2021. Головні книжки, які не можна пропустити

Анастасія Герасимова

Для BBC Україна

1 година тому

Автор фото, УНІАН

З 23 по 27 червня відбуватиметься Х Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" - одна з найголовніших культурних подій країни. Про видання, на які варто звернути увагу серед усього розмаїття новинок, розповідаємо далі.

Український нон-фікшн

В'ячеслав Агеєв "Релігія має померти"

"Віхола"

Автор фото, "Віхола"

"Релігія здає позиції в заможних країнах, де майже немає проблем, наприклад на Півночі Європи. Справді, багато суспільних явищ та процесів, які раніше без релігії не могли функціонувати, тепер значно краще виконує секулярне суспільство, озброєне наукою, по клаптю забираючи в релігії щоразу нові сфери", - пише український релігієзнавець В'ячеслав Агеєв, з'ясовуючи у своїй книжці причини цієї живучості.

"Але помирати релігія і в думці не має, хай як скептикам цього хочеться", - наголошує автор.

Починаючи з того, як працює релігія як механізм задоволення тих чи інших потреб людини, завершуючи прогнозами щодо "розчаклування таїн буття", Агеєв подає надзвичайно цікаву оповідь про, по суті, трансформацію самого людства.

І жодних образ почуттів вірян, тільки факти та логічні висновки.

Oleksandr Palii "A history of Ukraine. A short course"

А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА

Автор фото, А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА

Українською книжка історика та політичного консультанта Олександра Палія вийшла 2017 року, відтоді отримавши чимало схвальних відгуків читачів.

Змістовна, виважена, написана дуже тактовно щодо минулого, без бажання переписати ті чи інші його сторінки, але така, що наголошує на важливих моментах, подіях чи діячах, вона призначена для широкого кола читачів.

Той, хто вже глибоко обізнаний в предметі, навряд знайде для себе щось нове, але переклад англійською так і проситься на подарунок друзям-іноземцям.

До того ж, до книжки увійшли надзвичайно важливі в контексті перманентної інформаційної війни розділи про Революцію Гідності, анексію Криму та війну на Донбасі.

Дарка Озерна "Книжка для дорослих"

Yakaboo Publishing

Автор фото, Yakaboo Publishing

Біологиня та популяризаторка здорового способу життя пропонує читачам "не посібник із самолікування і не вичерпний підручник з внутрішніх хвороб".

"Це non-fiction, нехудожня книга про те, як жити у своєму тілі та в Україні XXI століття, почуваючись при цьому досить добре в будь-якому віці".

Дарка Озерна розкладає по поличках механізм старіння організму людини, звертаючи увагу читачів на те, наскільки наше національне сприйняття цього природного явища не відповідає реальності сьогодення.

Далі - про зловживання алкоголем, хронічний стрес, лікування "фуфломіцинами", неправильне харчування - тобто все те, що викликає серцево-судинні захворювання, на долю яких за статистикою припадає понад 60% смертей в Україні.

Авторка згадує і про психічне здоров'я, пише про вакцинацію та інші важливі речі, зважаючи на які кожен з нас може турбуватися про власне здоров'я, поліпшуючи якість життя.

Перекладний нон-фікшн

Ліббі Селлерс "Жінки у дизайні"

ArtHuss

Переклад з англ. В. Пушиної, В. Колодій

Автор фото, ArtHuss

Як зазначає авторка у вступі до видання, "книга "Жінки у дизайні" відновлює втрачений баланс, надаючи жінкам провідні, а не вторинні позиції в процесах", пов'язаних з дизайном.

Йдеться, звісно, про те, що роками здобутки справжніх професіоналок цієї сфери нівелювались через панування "євроцентричного наративу білих чоловіків".

На сторінках цього дуже якісного видання, що містить архівні фото та ілюстрації, подано дивовижні історії сили духу та цілеспрямованості, досвіди, які конкретними прикладами підтверджують тезу про те, що справжній талант не спинити навіть соціальним стереотипам.

Рей Імз, Алтея Макніш, Маріанна Брандт, Мюріел Купер, Майя Ісола, Заха Хадід та інші геніальні жінки змінювали світ. Знати про це - означає віддати належне їхньому таланту та зусиллям.

Стівен Новелла "Путівник Усесвітом для скептиків"

"Жорж"

Переклад з англ. К. Дудки, О. Українця

Автор фото, Жорж

Якщо вам здається, що світ остаточно втратив здоровий глузд, ця книжка стане чудовим співрозмовником, який не лише підтвердить ваші підозри, але й запропонує безліч відповідей на питання, що бентежать і не дають спокою.

Чи існує насправді синдром хибної пам'яті? Чим з наукової точки зору є те, що заведено називати паранормальними явищами? Чи мав рацію постмодернізм у своєму твердженні, що наука не може мати жодних стосунків з істиною?

Так-так, Новела не спростовує фокуси чи фейки, хоча про останні теж пише у книжці. Підхід автора, засновника Інституту науки в медицині, популяризатора науки та критичного мислення, більш ґрунтовний і часом несподіваний. А це означає, що подорож Усесвітом буде дійсно цікавою, навіть для скептиків.

Рід Гастінгс "Netflix і культура інновацій"

Vivat

Переклад з англ. В. Галичиної

Автор фото, Vivat

З тим, що Netflix - феноменальна компанія, яка досягла неймовірного успіху й заробила купу грошей, навряд чи хтось буде сперечатись.

Пройти шлях від онлайн продажу DVD дисків до продукування власного кінопродукту, який потрапляє в номінації престижних кінопремій чи підкорює мільйони глядачів, - рукотворне диво, в секретах якого дуже хочеться розібратись не лише конкурентам стрімінгового сервісу, але й тим, хто на нього підписаний.

Книжка Ріда Гастінгса дає відповіді. Інколи вони здаватимуться читачеві надто ідеальними, але частини книжки про скорочення чи внутрішні кризи додадуть реалістичності.

"Ми мали культуру, яка цінувала людей більше, ніж приписи, віддавала перевагу інноваціям над продуктивністю й уможливлювала велику свободу", - згадує Рід Гастінгс, співзасновник та генеральний директор Netflix перші роки існування компанії. Тож принцип працює.

Можна по-доброму заздрити та сподіватись відчути такий підхід і на власній роботі.

Українська художня література

Євгенія Кузнєцова "Спитайте Мієчку"

Видавництво Старого Лева

Автор фото, Видавництво Старого Лева

Якби ця книжка вийшла, скажімо, в США, вона б неодмінно стала бестселером за версію одного престижного видання чи всесвітньо відомої онлайн крамниці.

У глобальному літературному світі, де владу захопили жінки, твори про них, а ще й побудовані за принципом родинної саги, приречені на успіх. Книжка Євгенії Кузнєцової буде пахнути читачу малиною та яблуками, а її героїні - представниці кількох поколінь однієї сім'ї - уявлятимуться з кінематографічною точністю.

У сільському будинку, який колись мав стати раєм для бабусі Теодори Устимівни, збираються її онучки Лілічка та Мієчка, щоб перепочити кожна від своїх турбот. Потім людей у хаті стає більше, як і проблем, розмов і рішень щодо того, як і з ким жити далі.

Легка і водночас мудра книжка про різні прояви любові.

Артем Чапай "Вивітрювання"

Книги-ХХІ

Автор фото, Книги-ХХІ

Постапокаліпсис по-українськи - це коли люди, які вціліли під час загадкового "вивітрювання", намагаються виживати у межах одного зі спальних районів Києва. Непередбачувані обставини й інстинкти роблять все, щоб випробувати їхню цивілізованість на міцність.

Головний герой книжки та його дружина, вагітна дитиною, якій доведеться жити в геть іншому світі, намагатимуться зберегти людську подобу, допомагаючи іншим, проходячи випробування страхом, а інколи навіть приниженням.

По суті на київській Русанівці у романі Артема Чапая читач побачить суспільство без гриму комфорту та здобутків прогресу, таке, яким було завжди - жорстоким, з лідерами, що вміють маніпулювати й залякувати.

Але поки десь на дорозі стоїть стара автівка, а у тебе є трохи бензину і розуміння того, що власний вибір ніхто не скасовував, можна вирушати у дорогу на пошуки чогось кращого.

Фоззі "Чорний хліб"

Клуб Сімейного Дозвілля

Пригодницький роман Олександра Сидоренка, написаний з розповіді його батька про перебування у стройотряді на Чукотці на початку 1980-х. Там і тоді ширилась легенда про жінку-чукчу, заслужену мисливицю, єдиний син якої загинув під час морського промислу.

За віруваннями місцевих, морські духи зліші за решту. Їхню здобич не можна чіпати. Тому, якщо чоловік падав у воду під час полювання, його не рятували, адже духи мають забрати своє.

Так Лилєкей втратила єдиного сина і вирішила помститися тим, хто був із хлопцем на одному човні, але не допоміг. На пів шляху до мети месницю зупинить підступ знайомого і п'ятнадцять років в'язниці.

Але Лилєкей, яка втратила майже всіх рідних людей, не зупинити. Вона опиниться навіть в Україні, щоб поставити крапку у своїй сумній історії й, можливо, нарешті розпочати нове життя.

Цікава ідея, динамічний сюжет, головна героїня, яка б могла прикрасити собою будь-яким вестерн. Замало розкриваються персонажі, але в цілому достойне жанрове читво.

Перекладна художня література

Дон Делілло "Художниця тіла"

"Темпора"

Переклад з англ. Я. Стріхи

Автор фото, "Темпора"

Дон Делілло - метр великого американського роману, один з тих авторів, хто продовжує розширювати межі оповіді, не втомлюючись експериментувати й бути різним.

Кожна книжка цього письменника - інтелектуальне задоволення, пожива для роздумів і матеріал для рефлексій.

Роман "Художниця тіла" можна назвати своєрідним дослідженням перетворення особистості під впливом втрати, кохання, самотності та мистецтва.

За сюжетом чоловік перформерки Лорен Гартке скоює самогубство. Жінка залишається сама в орендованому старому будинку недалеко від Нью-Йорка.

Вона наново вчиться дивитися на світ, випробовуючи себе ізоляцією, готується до свого нового перформансу, аж доки не зауважує, що в будинку є ще хтось…

Книжка Делілло - елегантний літературний твір, мудрість якого підкреслює виваженість кожного слова.

Роберт Ґалбрейт (Джоан Ролінґ) "Бентежна кров"

"КМ-Букс"

Переклад з англ. Н. Ференс

Автор фото, "КМ-Букс"

П'ятий детективний роман Джоан Ролінґ із циклу про Корморана Страйка та його незмінну помічницю Робін Еллакотт.

Якщо порівнювати цю книжку з попередніми, то неважко помітити, що авторка, як і у поттеріані, у кожному наступному творі серії поглиблює емоційні зв'язки своїх персонажів, людські стосунки навіть у детективах для Ролінґ є набагато цікавішими, ніж злочини. Але жанр вимагає і їх.

Тому Страйк буде розслідувати зникнення жінки, що сталось сорок років тому. Разом з Робін детектив вийде на серію вбивств, знайде того, хто їх скоїв і здобуде нову порцію заслуженої слави.

Паралельно врятує колишню кохану від самогубства, мужньо витримає намагання своїх зведених братів і сестер затягнути його на вечірку на честь спільного батька й, що не виключно, серйозно замислиться над стосунками із Робін.

Тим, хто любить цей цикл романів, буде як завжди цікаво.

Малкольм Лаурі "Під вулканом"

"Фабула"

Переклад з англ. А. Кулінської

Автор фото, "Фабула"

Малкольм Лаурі - автор, який не здобув всесвітньої слави, але точно був її вартий. Людина неймовірної долі й такого ж прагнення самознищення.

Дитина заможних батьків, Лаурі пішов служити матросом, щоб побачити світ. Він жив у Лондоні, Нью-Йорку, Ванкувері, був сексуальним магнітом для чоловіків і жінок, майже безупинно споживаючи алкоголь.

Роман "Під вулканом", що вийшов 1947 року, став другим завершеним і прижиттєво виданим твором автора. Він складається з дванадцяти глав, кожна має свого оповідача.

Центральним персонажем є Консул, Джеффрі Фірмін, алкоголік, який страждає на галюцинації та інші побічні ефекти свого способу життя. У далекій Мексиці, під двома вулканами, у День Мертвих він отримає шанс на порятунок, але чи захоче ним скористатись?

Насичений символами та літературними алюзіями, складний емоційно, роман створений за канонами модернізму Джойса та Конрада.