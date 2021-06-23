Справа Брітні Спірс: у чому її суть та чого хоче співачка

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Брітні Спірс має виступити в суді 23 червня

Американська попзірка Брітні Спірс має виступити у суді в Лос-Анджелесі у справі про управління її діловими та особистими справами.

Кар'єра співачки перебуває в руках законних опікунів з 2008 року, коли вона стикнулася з психологічною кризою.

Угода, призначена судом, надала її батькові Джеймі Спірсу контроль над її майном та іншими аспектами її життя.

Але пізніше співачка прагнула усунути батька з цієї ролі.

Рух шанувальників, відомий як кампанія #FreeBritney, хоче, щоб співачка відновила контроль за власними справами.

Тривалий юридичний конфлікт привернув увагу багатьох 2021 року після виходу Framing Britney Spears - документального фільму, присвяченого конфлікту щодо опіки над співачкою.

Що таке опіка?

Суд призначає опіку особам, які не можуть самостійно ухвалювати рішення, наприклад, людям з деменцією чи іншими психічними захворюваннями.

Опіка Брітні Спірс розділена на дві частини - одна стосується її майна та фінансових справ, інша - її як людини. Згідно з цією юридичною угодою Спірс не контролює свої фінанси з 2008 року.

Джеймі Спірс спочатку відповідав за обидві частини опіки, але в 2019 році відмовився від ролі особистого опікуна своєї дочки за станом здоров'я. Його тимчасово замінила спеціалістка з догляду Джоді Монтгомері, але Брітні Спірс просила зробити таку заміну постійною.

Співачка також повідомила через адвокатів, що більше не хоче, щоб її батько брав участь у її кар'єрі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Опіка дає батькові право контролю над особистими справами Брітні Спірс

Адвокат заявив, що Спірс "боїться свого батька" і не повернеться на сцену, поки він зберігатиме контроль.

У листопаді 2020 року суддя відмовився усунути пана Спірс, натомість назвав фінансову компанію Bessemer Trust співопікуном її майна.

Через місяць суддя продовжив опікунство пана Спірса до вересня 2021 року.

На початку цього року адвокат співачки просив про слухання щодо справи, де вона могла б звернутися безпосередньо до суду з приводу її опіки - дату слухання призначили на 23 червня.

Наразі невідомо, що саме вона скаже, але згідно з повідомленням, вона, як очікують, виступить по відеозв'язку.

Чому призначили опіку?

Спірс почала поводитися хаотично в 2007 році - після розлучення з Кевіном Федерлайном, коли вона втратила опіку над двома їхніми дітьми.

Низка публічних інцидентів викликала занепокоєння щодо її психічного здоров'я, коли зірка потрапляла у заголовки через те, що поголила голову чи била парасолькою машину фотографа.

У 2008 році вона двічі потрапляла до лікарні за рішенням тимчасової психіатричної експертизи, зокрема після інциденту, коли вона нібито відмовилася віддати своїх синів під час конфлікту із залученням поліції.

Приблизно в цей час запровадили її тимчасову опіку, і відтоді її поступово продовжували протягом десяти років - хоча деталі угоди ніколи не оприлюднювали.

За роки перебування під опікою Брітні Спірс не бракувало роботи: вона випустила три альбоми, мала успішну концертну резиденцію в Лас-Вегасі та неодноразово з'являлась на ТБ, зокрема в ролі судді на американському X Factor.

Автор фото, Getty Images

Станом на 2018 рік чистий капітал Брітні Спірс становив 59 млн доларів, повідомляє Business Insider із посиланням на фінансові документи. Того ж року Спірс витратила 1,1 мільйона доларів на оплату юридичних та опікунських зборів, згідно з документами суду, які отримав вебсайт Entertainment Tonight.

Що таке кампанія #FreeBritney?

Гасло #FreeBritney започаткували у 2009 році на фан-сайті, який не погоджувався з угодою про опікунство, повідомляє New York Times.

Після того, як Брітні Спірс раптово скасувала концертну резиденцію в Лас-Вегасі та стала на облік у центрі психічного здоров'я в 2019 році, посилаючись на емоційні переживання через хворобу батька, кампанія здобула нову популярність.

Автор фото, Reuters

Деякі шанувальники Спірс вважають, що її змушували дотримуватися цієї угоди, і навіть просили Білий дім припинити її опіку, подаючи петиції з десятками тисяч підписів.

Учасники руху #FreeBritney регулярно влаштовують демонстрації під судом під час слухань.

Низка знаменитостей також висловили підтримку кампанії, зокрема Періс Гілтон, Бетт Міддлер та Майлі Сайрус.

Що про все це каже Брітні Спірс?

Сама співачка безпосередньо не коментувала рух #FreeBritney або боротьбу за скасування опіки - її образ в інтернеті зазвичай бадьорий і не пов'язаний із заголовками, що оточують її справу.

Деякі прихильники вважають, що вона використовує соцмережі, щоб надсилати секретні повідомлення. Вони вказують на випадки, коли вона, ймовірно, реагувала на коментарі з проханням зробити певні речі - наприклад, мати жовтий одяг у наступному дописі, якщо їй потрібна допомога.

Джерела, наближені до зірки, зокрема її батько, неодноразово відкидали теорії змови та критику навколо опіки.

Прем'єра фільму Framing Britney Spears у лютому 2021 року відновила інтерес до її юридичної битви та викликала звинувачення в тому, що співачку експлуатують.

Пізніше вона опублікувала відео, на якому танцює, і сказала, що плакала "два тижні" через фільм, хоча зазначила, що сама його не дивилася.

Після того, як ВВС випустила другий документальний фільм на цю тему, Спірс опублікувала ще одне відео, на якому вона танцює.

"Вони критикують ЗМІ, а потім роблять те саме, - написала співачка в Instagram. - Навіщо висвітлювати найбільш негативні та травматичні моменти в моєму житті, які були бозна-коли????"