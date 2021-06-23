Чому слони-мандрівники з Китаю приголомшили вчених

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Слони за своєю природою надзвичайно розумні звірі. Експерти, які постійно їх вивчають, вже багато знають про них. Все ж унікальне стадо слонів в Китаї цілковито заскочило вчених у всьому світі та викликало захват у цілої нації.

Немає нічого дивного в тому, що слони пересуваються на невеликі відстані. Але це стадо мандрує Китаєм вже понад рік. Вони пройшли понад 500 км зі свого початкового місця проживання.

Вважається, що слони розпочали свою подорож минулої весни з національного природного заповідника Сішуанбаньна на кордоні з М'янмою та Лаосом.

Вони вирушили на північ та заходили дорогою в міста і села. Вони вибивали двері, здійснювали набіги на магазини, "крали" їжу, бавились у багнюці, купались в каналі та дрімали посеред лісу.

Вважається, що вони знову почали рухатись на південь, але досі незрозуміло, чи прямують вони назад та чому вони взагалі почали цю подорож.

Вчені спантеличені

"Це майже напевно пов'язано з потребою в ресурсах - їжі, воді, притулку - і це мало б сенс, враховуючи той факт, що в більшості місць, де азійські слони живуть у дикій природі, зростає присутність людини", - каже ВВС Джошуа Плотнік, спеціаліст з психології слонів у Гантерському коледжі Міського університету Нью-Йорка.

Плотник додав, що такі переміщення можуть бути пов'язані із соціальною динамікою групи.

Слони матріархальні: найстарша і наймудріша самка очолює групу бабусь, матерів і тіток разом з їхніми синами та дочками.

Після статевого дозрівання самці йдуть та подорожують поодинці або на короткий час об'єднуються в групи з іншими самцями. Вони збираються з самками тимчасово для того, щоб спаритися, перш ніж знову піти.

Автор фото, Getty Images

Однак це стадо виявилося групою з 16 або 17 слонів, у тому числі трьох самців.

Два самці пішли місяць тому, ще один самець покинув групу на початку червня.

"В цьому немає нічого надзвичайного, але я здивований, що він так довго пробув з ними. Мабуть, через незнайому територію. Коли я побачив, як вони йшли в місто чи село, вони рухалися впритул один до одного - це ознака стресу", - сказав Ахімса Кампос-Aрсеїз, професор та головний дослідник заповідника Сішуанбаньна.

Слони ближчі за поведінкою до людей, ніж інші ссавці. Вони здатні переживати різноманітні емоції, такі як радість від народження, горе через смерть та тривогу на незнайомій території.

Дослідники також були здивовані, коли дві з самок народили у подорожі.

"Слони дуже рутинні, їм незвично перебиратись в нові райони, коли вони збираються народжувати, тож вони намагаються знайти найбезпечніше місце, яке тільки можуть", - пояснює ВВС Ліза Олів'є з організації Game Rangers International, яка займається охороною дикої природи та базується в Замбії.

Олів'є каже, що фотографії слонів, що сплять разом, які прославили стадо на весь світ, також незвичні.

"Зазвичай немовлята сплять на землі, а великі тварини прихиляються до дерева. Адже вони настільки великі, що, якщо виникає якась загроза, їм потрібно занадто довго вставати. Крім того, коли вони лежать, це викликає сильний тиск на їхнє серце та легені", - пояснює вона.

Автор фото, Reuters

"Той факт, що вони лежали, свідчить про те, що всі вони були виснажені - повністю - все це повинно бути для них настільки новим. Великою частиною їхньої комунікації є інфразвук - вібрація їхніх ніг, - але в містах і селищах вони відчувають ще й звуки транспортних засобів".

Чому вони йдуть?

Вчені вважають, що це не міграція, адже тварини не йдуть фіксованим маршрутом.

Китай - одне з небагатьох місць у світі, де популяція слонів зростає завдяки жорстким заходам з охорони.

Китай жорстоко розправлявся з браконьєрством, і, як наслідок, популяція диких слонів у провінції Юньнань зросла зі 193 в 1990-х до приблизно 300 зараз.

Але урбанізація та вирубка лісів зменшили місця проживання слонів, і, за словами експертів, вони могли шукати нове місце для життя з кращим доступом до їжі.

Ці гіганти джунглів - раби своїх шлунків. Значну частину свого життя вони проводять у пошуках 150-200 кілограмів їжі на день.

Група слонів, які подорожують Китаєм, стала надзвичайно популярною у ЗМІ та інтернеті. Вона також дозволила зібрати безцінну інформацію, кажуть дослідники.

За їхнім рухом спостерігали безпілотники, місцева влада вжила серйозних заходів для того, щоб стадо було в безпеці - залишали приманки з їжі та перекривали дороги, щоб перенаправити слонів безпечним маршрутом.

Увага до слонів підвищила обізнаність та увагу до проблеми збереження слонів у світі, переконана Олів'є.