Анти-ЛГБТ закон в Угорщині: чому може постраждати навіть "Гаррі Поттер"

Нік Торп

BBC News, Угорщина

1 година тому

Автор фото, Fotos International/Getty Images Підпис до фото, Закон може зокрема обмежити показ "Друзів", вважають угорські мовники

Міжнародна спільнота дедалі більше засуджує угорський закон, який забороняє показувати або пропагувати гомосексуальність особам до 18 років.

Такий спротив викликав єдиний абзац закону про педофілів, ухваленого угорським парламентом 16 червня.

Що означатиме закон?

Мовники, рекламодавці та шкільні вчителі намагаються зрозуміти, як закон діятиме на практиці.

Популярний комерційний телеканал RTL Klub заявляє, що, можливо, доведеться показувати деякі фільми про Гаррі Поттера, "Щоденник Бріджит Джонс" та епізоди "Друзів" після 22:00.

"Такі серіали як "Сучасна сім'я" будуть заборонені", - заявив RTL.

Телепередачі в країні поділені на шість категорій, і канал вважає, що ці програми потраплять у п'яту категорію, разом із такими фільмами, як "Біллі Елліот" та "Філадельфія", оскільки їх можна розглядати як зображення або пропаганду гомосексуальності.

В Угорщині зміст програм контролює призначене урядом Управляння з питань засобів масової інформації, воно визначає маркування та час виходу в ефір і має власні повноваження розслідувати або реагувати на скарги громадськості.

Хто висловився проти?

Чотирнадцять урядів ЄС, включно з Францією, Німеччиною, Іспанією та Ірландією, засудили новий закон як "грубу форму дискримінації на основі сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності та вираження поглядів".

Британія також висловилася проти нього. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн каже, що його розглядатимуть на предмет порушення законодавства ЄС.

Мер Мюнхена Дітер Райтер планував підсвітити стадіон Allianz Arena, де у середу ввечері угорські футболісти мають провести заключну групову гру Євро-2020 проти Німеччини, кольорами веселки на знак солідарності.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Стадіон Allianz Arena раніше вже сяяв кольорами веселки, але УЄФА не санкціонувала такий крок на Євро-2020

Однак керівний орган європейського футболу УЄФА поклав край цій ідеї.

"Слава Богу, серед європейських футбольних керівників запанував здоровий глузд", - відреагував міністр закордонних справ Пітер Сіярто.

Ультраконсервативний уряд Віктора Орбана відповів на міжнародний резонанс твердженням, що закон спрямований лише на захист дітей.

"Ліберальний каток знову давить Угорщину", - сказав прем'єр-міністр.

"Гаррі Поттер" під загрозою?

Автор фото, Alamy

Колишній представник Управління з питань ЗМІ припустив, що заяви про те, що закон заборонить молоді дивитися ​​фільми про Гаррі Поттера або Бріджит Джонс, є надуманими.

"Я не очікував би великих проблем для телерадіокомпаній. Для уряду було дуже важливим надіслати символічне повідомлення угорській громадськості, поряд з усіма його попередніми рішеннями про сім'ю", - сказав Андраш Колтай ВВС.

Новий закон може бути застосований лише за умови, що у фільмі "домінують" зміна статі або гомосексуальна тема, вважає він.

Чи популярний закон?

Уряд Фідес відстоює консервативні сімейні цінності, а новий закон є останньою ниткою у гобелені законів, що зміцнюють традиційну сім'ю та стигматизують одностатеві стосунки.

Наприкінці минулого року інший парламент фактично заборонив одностатевим парам усиновлення дітей, заявивши, що усиновлювати можуть лише сімейні пари, за деякими винятками.

Попри це, опитування громадської думки Ipsos на початку цього року показало, що 46% угорців приймають одностатеві шлюби - порівняно з 30% лише вісім років тому.

Воротар збірної Угорщини Петер Гулачі нещодавно висловився на підтримку більшої толерантності до "веселкових сімей".

Автор фото, EPA Підпис до фото, Воротар збірної Угорщини виступив за любов, прийняття та толерантність

Захисники громадянських прав також отримали підтримку, зокрема дві значні демонстрації проти закону.

Навіщо змінювати закон зараз?

Менш помітною мішенню закону є угорська опозиція.

До наступних парламентських виборів залишилося лише дев'ять місяців. Альянс шести опозиційних партій від лівих соціалістів до правої партії "Йоббік" обирає спільних кандидатів для участі у виборах проти "Фідесу".

Депутатка Агнес Вадай, яка є віцепрезиденткою партії "Демократична коаліція", каже, що це пастка для опозиції. Вона та її колеги вважають, що метою уряду було об'єднати своїх прихильників та розділити своїх опонентів.

Депутати від "Йоббіка" проголосували разом із "Фідесом" за затвердження закону.

"Як права партія, ми відчували обов'язок підтримати антипедофільський розділ закону, - заявив ВВС лідер "Йоббіка" Пітер Якаб. "Опозиційні партії, як і наші виборці, різнокольорові. Ми всі знаємо, що можемо позбутися цієї влади лише за умови збереження такої різноманітності".

Пані Вадай каже, що вони продовжать тісно співпрацювати: "І коли ми вступимо до уряду, сподіваємось, наступного року, ми всі погодимось щодо необхідності змінити закон та видалити гомофобні елементи".

Угорщина копіює Путіна?

Також проводили паралелі між угорським законом та ухваленим в Росії законом 2013 року, що також викликав міжнародний резонанс. Але юрист Андраш Рач вказав на кілька відмінностей, які роблять нове угорське законодавство жорсткішим.

У той час, як російський закон засуджував "нетрадиційні" сексуальні стосунки, в угорській версії конкретно згадується гомосексуальність. Російське законодавство не співставляло гомосексуальність та педофілію.

Примітно, що в законі, який спрямований проти педофілів, відсутнє будь-яке посилання на дітей як жертв або на проблему педофілії в Угорській римо-католицькій церкві. Церква отримує великі суми від уряду і часто функціонує як його близький союзник.

Розслідування журналіста Пітера Урфі у 2019 році розкрило 17 імовірних справ протягом 20 років, жодна з яких не привела до кримінального засудження. У більшості випадків священник чи церковний чиновник або переїжджав до іншої парафії, або тихо виходив на пенсію.