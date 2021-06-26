Рідкісні кучеряві пелікани - як і де вони живуть в Україні. Дивовижні кадри ВВС

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Рідкісні кучеряві пелікани - як і де вони живуть в Україні. Дивовижні кадри ВВС

30 хвилин(и) тому

Кучеряві пелікани - одні з найбільших птахів на планеті. Але їхня популяція опинилася перед загрозою.

Екологи наголошують, що для захисту цього виду важливо відновити середовище його проживання. Абдуджаліл Абдурасулов з ВВС приєднався до вчених під час їхньої експедиції для підрахунку кучерявих пеліканів в одному з найбільших водно-болотних угідь Європи - дельті річки Дунай.

Над матеріалом працювали Абдуджаліл Абдурасулов, Анастасія Грібанова, Роман Лебедь.

Редакція висловлює вдячність Дунайському біосферному заповіднику та Rewilding Ukraine.