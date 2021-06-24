Британський есмінець HMS Defender біля Севастополя: що це було. Аналіз подій

В'ячеслав Шрамович, Павло Аксьонов

BBC

1 година тому

Автор фото, royalnavy.mod.uk

Військові оглядачі з України та Росії пояснюють, що насправді стоїть за інцидентом з британським есмінцем Defender та російським Чорноморським флотом біля анексованого Севастополя.

23 червня Міноборони Росії заявило про попереджувальні обстріли авіабомбами британського військового корабля HMS Defender (D36) неподалік анексованого Криму.

Міноборони Британії це заперечило - мовляв, їхній корабель мирно пройшов територіальними водами України у напрямку Грузії, а поруч тривали якісь навчання Росії.

Водночас кореспондент ВВС Джонатан Біл, який був на борту HMS Defender, розповів, що на британському судні справді чули "залпи на відстані", а моряки були на місцях у повній бойовий готовності та навіть у захисних масках на випадок обстрілів.

Що ж стоїть за цими подіями недалеко від Севастополя та чи можна цю подію порівнювати із захопленням української корабельної групи біля Керченської протоки у 2018 році?

"Кораблі, яких Україна хоче бачити більше у Чорному морі"

Микола Бєлєсков, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Автор фото, royalnavy.mod.uk Підпис до фото, HMS (Her Majesty's Ship - "Корабель Її Величності") Defender - збудований у 2009 році есмінець типу 45. Це один з нових та гарно озброєних кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії (фото з архівів)

HMS Defender - це есмінець протиповітряної оборони для захисту не лише себе, а й великих з'єднань кораблів від загроз з повітря - авіації та перехоплення ракет.

Це тип корабля якраз для нинішньої ситуації в Чорному морі після мілітаризації Криму, що був насичений різними засобами ураження, зокрема протикорабельними ракетами і авіацією.

Такі есмінці - це ті кораблі, яких би Україні хотілося б бачити більше у Чорному морі. Адже у випадку реальних бойових дій вони почуватимуться набагато впевненішими, ніж інші судна, які сюди надсилають, але які мають набагато менший потенціал.

Загалом же зараз це частина політики НАТО - систематично надсилати кораблі у Чорне море.

Зараз разом з "Дефендером" сюди зайшов голландський фрегат Evertsen (Ракетний фрегат Королівських Військово-морських сил Нідерландів HNLMS Evertsen (F805) 18 червня увійшов у порт Одеси. - Ред.) чи американський есмінець, що паралельно перебуває у Румунії (USS Laboon (DDG58). - Ред.).

Автор фото, navy.mil Підпис до фото, Американський ракетний есмінець USS Laboon (фото 2015 року)

Це частина загального плану НАТО, затвердженого в 2019 році після інциденту біля Керченської протоки: вони мають наростити присутність своїх кораблів у Чорному морі, щоб максимально зберігати свободу судноплавства і стримувати РФ.

Водночас прохід "Дефендера" - це і частина стратегії "Глобальної Британії", відповідно до всіх опублікованих у березні цього року документів.

Вона говорить про те, що Британія відіграватиме активну роль і буде присутня у регіонах, які по суті є фронтом боротьби між демократичними і авторитарними державами.

Тож тут сплелися і загальнонатівська політика і чисто британська політика.

Автор фото, royalnavy.mod.uk Підпис до фото, Британський авіаносець HMS Queen Elizabeth у супроводі есмінця під час недавніх навчань з італійськими F-35 у Сердземному морі

HMS Defender є кораблем супроводу британського авіаносця "Королева Єлизавета", який зараз у Середземному морі, але взагалі проводить євразійське турне, щоб продемонструвати, що Британія є європейською державою з глобальними підходами.

Але чи можна нинішню ситуацію порівнювати із захопленням українських МБАКів у 2018? Ситуація все ж інша, адже, наскільки можна зрозуміти, росіяни все ж не наважилися [відкрити вогонь на ураження].

Підпис до фото, Одне з російських прикордонних суден, яке переслідувало HMS Defender біля Криму. Скріншот з репортажу кореспондента BBC Джонатана Біла

Попри всі повідомлення про те, ніби вони обстрілювали і скинули чотири попереджувальні бомби, у підсумку ж не було ні обстрілу, ні захоплення судна - ніхто не намагався залізти на цей есмінець і взяти його під контроль.

Хоча з тих же повідомлень BBC відомо, що британські моряки готувалися до провокацій, вони всі були на своїх місцях.

Підпис до фото, Ці білі маски та рукавиці - захисне спорядження (так зване anti-flash gear) британських моряків на випадок пожежі. Скріншот з репортажу кореспондента BBC Джонатана Біла

Якщо надягли захисні маски, то це означає, що готувалися до ракетно-авіаційного удару. Але думаю, що були і люди, які стояли з кулеметами.

Однак у порівнянні з 2018 роком ситуація кардинально інша.

Росіяни розуміють, що мати справу з Україною, яка фактично не володіє потенціалом, щоб симетрично відповідати на морі, - це одне.

І зовсім інше - мати справу з кораблем НАТО, який сам по собі має великий потенціал, і за яким ще й стоїть вся могутність Британії.

Водночас треба розуміти, що хоча Росія і не наважилася на такі ж дії, як проти України, але все і не було так "лайтово", як про це йшлося у перших заявах британців - мовляв, росіяни собі десь тренувалися, а ми спокійно пройшли.

Спокійно не було.

Підпис до фото, Російський фронтовий бомбардувальник над "Дефендером". Таких Джонатан Біл нарахував більше десяти

Росіяни не наважилися на силові дії, але вони відреагували - були і кораблі Берегової охорони ФСБ, і до 20 одиниць авіації, яку можна побачити на реальному відео Міністерства оборони Росії.

Росіяни показують, що в них є потенціал.

А найпоказовішим буде те, чи наважиться Захід далі таке робити, як британці вчора. Американці ж також часто присутні в Чорному морі і роблять переходи з України в Грузію. То чи наважаться вони чи інші кораблі НАТО зробити те ж саме?

Якщо після цього схожа практика продовжиться, то можна буде сказати, що спроба була вдалою і стало зрозуміло, що росіяни показуватимуть зуби, але не будуть задіювати силу.

Але якщо НАТО надалі утримається від таких дій, то це означатиме, що Альянс не особливо хоче ризикувати.

Росіяни ж відпрацьовують на навчаннях тему прориву протиповітряної оборони сучасних кораблів - тобто комплексні авіаційно-ракетні удари. До речі, нещодавно у росіян були тренування берегових протикорабельних ракетних комплексів "Бал" і "Бастіон".

Автор фото, Міноборони Росії Підпис до фото, "Берегові ракетні комплекси Чорноморського флоту "Бал" і "Бастіон" знищили корабель умовного супротивника", - повідомили за кілька днів до інциденту у Міноборони РФ

І там же не суїцидники літали. Якщо у бойових умовах буде сама фронтова бомбардувальна авіація Су-24 прориватися, то їх, скоріше за все, розстріляють.

Але вони відпрацьовують дії спочатку наземних і авіаційних протикорабельних ракетних комплексів, а вже потім фронтової авіації. І 20 літаків - це вже серйозно і цілком реалістично.

Для України ж такі демонстрації [як прохід британців біля Криму] - це добре, але набагато важливіше, щоб НАТО і США були більше присутні у Чорному морі, майже постійно. Саме це може змінити ситуацію в регіоні.

Демонстрація - це більше про невизнання окупації Криму, що також потрібно.

Але для України головне - це свобода судноплавства у Чорному морі як така. І для цього потрібна присутність НАТО і США, а вона в минулому році зменшилася у порівнянні з 2019 роком.

Для Києва, наприклад, важливою була б якась домовленість з НАТО і США, щоб вони щомісяця заходили в Чорне море. Адже зараз це відбувається з перервами.

Росіяни ж загалом відчувають себе тут все більш упевнено, адже мілітаризація Криму триває, угруповання там вже створене. Воно володіє відповідним потенціалом.

Автор фото, Міноборони України Підпис до фото, До міжнародних навчань "Сі Бриз - 2021" планують залучити залучити більше 3 тисячі особового складу, 30 кораблів, 30 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних підрозділів, повідомили у ВМС ЗС України. Росія вже висловила протест проти їхнього проведення. Самі навчання почнуться за кілька днів

А це призводить до провокацій проти навчань "Сі Бриз", як у 2019 і 2020 роках. Скоріше за все, щось може бути з боку росіян і у цьому році.

Тому ситуація буде складною, особливо в таких регіонах, як Чорне море, Балтика, Баренцове море.

Зрозуміло, що баланс сил загалом на користь США і НАТО. Але Росія - вона тут і зараз, і має можливість у випадку чого піднімати ескалацію. Росіяни кілька років тому навіть відпрацювали сценарій реальної війни з НАТО в Чорному морі.

"Відкрили скриньку Пандори"

Максим Шеповаленко, заступник директора російського Центру аналізу стратегій і технологій, капітан 2-го рангу в запасі (Москва).

Автор фото, royalnavy.mod.uk Підпис до фото, У березна Британія представила нову воєнну доктрину, де флоту традиційно відводиться провідне місце

Все відбулося чітко в контексті нової воєнної доктрини Великої Британії "Оборона в епоху суперництва" (Defence in a Competitive Age), ухваленої три місяці тому.

Там ідеться про військово-морські сили як інструмент глобалізації військової присутності Британії, суперництво у "сірій зоні" на межі війни та миру та підтримку союзників у різних регіонах світу, зокрема й України.

Дивно, що це відбулося так швидко після представлення нової доктрини.

Загалом же, цей випадок - це те, що британці та американці називають FONOP - Freedom of Navigation Operations (Операції з забезпечення свободи навігації).

"Дефендер" входить до авіаносної групи, яка в рамках згаданої доктрини має "продемонструвати прапор" далеко на сході і дійти ледь не до Японії.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Південнокитайське море - ще один проблемний регіон на ряду з Кримом

І вчорашній інцидент ставить багато питань про те, як діятиме ця група у Південнокитайському морі.

А вона повз нього не пройде (Це море Китай та низка інших країни вважає частиною своїх територіальних вод, з чим не погоджується Захід. - Ред.).

До останнього часу китайські товариші, як і російські, ніколи не застосовували зброю при "з'ясуванні стосунків" з бойовим кораблем. Намагалися витісняти, зв'язувалися по каналах УКВ чи діяли іншим чином.

А зараз перейшли реально до справи і це дуже прецедентний момент.

І ситуація у Південно-Китайському морі буде розвиватися залежно від політичного контексту, який буде на час, коли британська авіаносна група там опиниться.

І от для китайців цей випадок може бути прецедентом - скриньку Пандори відкрили і невідомо, як хто захоче діяти. І скринька Пандори тут - збройне протистояння з бойовим кораблем.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Відео, опубліковане Міноборони Росії, на якому, як вказано, HMS Defender видно з борту російського літака

Загалом же вся ситуація у Чорному морі - це не про Королівський флот Британії і HMS Defender.

Це про участь України і Грузії в НАТО.

Не просто так Рябков (заступник голови російського МЗС. - Ред.) заявив, що "ми можемо бомбити не тільки по курсу, але і по цілі".

Думаю, що тут мова йде про значно ширший контекст у світлі заяв Столтенберга про Україну і Грузі в НАТО та масштабних навчань "Сі Бриз".

Це крутий меседж, що хлопці, не думайте влізати на пострадянський простір..., адже пострадянський простір, це зона життєвих інтересів Росії.

Підпис до фото, Скріншот з репортажу кореспондента BBC Джонатана Біла

Чи буде ця заява втілена під час найближчого зручного випадку і чи випустять бомбу конкретно на палубу - залишається тільки здогадуватися. Але дискурс зовсім інший.

Це очевидний сигнал, як казав Янукович: "Остановитесь".

"Під час "Сі Бриз" можливі провокації"

Андрій Клименко, керівник моніторингової групи Майдану закордонних справ, головний редактор порталу blackseanews.net.

Кораблі у подібних ситуаціях спілкуються на спеціальному каналі і його можуть чути звичайні любителі радіо.

Якщо прочитати розшифровку переговорів у відкритому ефірі між есмінцем "Дефендер" та російським патрульним корветом "Павел Державин" (це, до речі, перший військовий корабель, який повністю побудували на захопленому росіянами керченському заводі "Затока"), російський корабель навіть не казав про територіальні води.

Автор фото, Міноборони Росії Підпис до фото, Російський патрульний корабель "Павел Державин"

Він казав, що британський корабель зайшов у небезпечну зону, просив перевірити coastal warning - попередження про навчання, - і рекомендував змінити курс.

Британці відповіли, що вони діють у міжнародних водах, кінець зв'язку.

(Джонатан Біл у своєму репортажі повідомляв, що пізніше попередження від росіян ставали більш ворожими: "Ми відкриємо вогонь, якщо ви не зміните курс". - Ред.)

Це свідчить про те, що поруч є закритий район для навчань. Це справді так - цей район розташований за межами 12-мильної зони від Криму - трохи на південний захід.

Автор фото, Андрій Клименко Підпис до фото, Андрій Клименко опублікував власну карту - схематичний трек (маршрут) ракетного есмінця HMS Defender (D36).

Думаю, там не могло бути ніякої стрільби і застосування зброї. Тому що росіяни прекрасно розуміли, що це дуже гарно озброєний корабель, який належить ядерній державі.

Максимум, про що могло б теоретично йтися - щось схоже на ситуацію 1988 року, коли сторожовий корабель Чорноморського флоту СРСР "Беззаветный" витісняв корпусом з радянських територіальних вод американський ракетний крейсер Yorktown.

Можна прогнозувати, що під час навчань "Сі Бриз" вони можуть повторити цей досвід й спробувати витіснити якийсь з військових кораблів НАТО.

Але є й інший ризик - через накладання районів навчань. Адже координатор відповідної зони - іспанці - дивно себе поводять і не публікують в системі NAVAREA дані про ті райони, які ще 5 червня Україна забронювала для "Сі Бриз".

А райони, які закрила Росія для своїх навчань 11-13 червня, вже опубліковані. А це потенційно casus belli.

Автор фото, Андрій Клименко Підпис до фото, Група BlackSeaNews попереджає про небезпеку накладення навчань у Чорному морі. Схожий випадок вже був у 2020 році

Тому під час проведення "Сі Бриз" треба дуже обережно ставитися до можливості провокацій з боку Чорноморського флоту РФ.

Британці ж своїм проходом через цю ділянку територіальних вод біля Севастополя, по-перше, показали, що не визнають окупацію Криму не через "стурбованість", а через практичні дії.

По-друге, я знаю, що в експертних та військових колах цю подію сприйняли як повідомлення від британського флоту, що він поруч.

І по-третє, це стосується ситуації в Арктиці та на Балтиці, де Росія намагається проводити "повзучу окупацію", або ж дій Китаю у Південнокитайському морі. Британський есмінець своїм проходом показав, що для Британії свобода судноплавства і морські конвенції - не пустий звук.