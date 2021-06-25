Хто такий Сергій Никифоров, новий прессекретар Зеленського

50 хвилин(и) тому

Автор фото, Instagram Сергія Никифорова

В Офісі президента заявили, що новим речником президента Володимира Зеленського стане телеведучий Сергій Никифоров.

Спершу про це повідомили ЗМІ з посиланням на свої джерела, а потім радник Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив це у коментарі Радіо Свобода.

Подоляк уточнив, що зараз тривають "деякі юридичні формальності", а після цього нового прессекретаря представлять громадськості.

Хто такий Сергій Никифоров?

Відповідно до інформації зі сторінок Никифорова у соцмережах, він закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка в 2008 році.

Никифоров - професійний тележурналіст, у якого близько 15 років досвіду роботи на різних телеканалах.

Профільне видання Детектор Медіа, повідомляє, що на початку своєї кар'єри він працював на К1, 24 каналі та на криворізькому телебаченні.

У 2007 році він перейшов на роботу на Перший національний і пропрацював там тележурналістом чотири роки, доки в 2011-му не перейшов на ‎міжнародний канал Euronews та не переїхав у французький Ліон.

Свою роботу на Euronews Никифоров закінчив у 2017 році.

Останнє місце роботи Никифорова - інформаційний телеканал "Україна 24". Тут він працює телеведучим, зокрема веде ранкову передачу "Ранок чемпіонів".

"Почалася моя робота на телебаченні з цікавості. Я хотів дізнатися, як побудований цей магічний світ TV. І, звісно, хотів побачити, як побудований звичайний світ. Саме телебачення дало таку можливість. Завдяки роботі побував у найцікавіших куточках світу", - розповів Никифоров в інтерв'ю колегам у червні 2020 року.

Про телеканал "Україна 24" Никифоров казав, що "ми прийшли на медіаринок серйозно і надовго".

"Ми не женемося за "кров'ю" та "сенсаціями", а даємо глядачеві тільки перевірену інформацію", - заявляв він.

Впродовж останніх кількох місяців Никифоров не писав публічних постів у своєму Facebook чи Instagram.

Як раз протягом останніх двох місяців тривав конкурс на посаду нового прессекретаря президента.

За даними Детектор Медіа, після відставки Юлії Мендель на цю посаду претендували близько 70 людей.

На першому етапі майбутній спікер президента повинен був записати відеозвернення. Після чого список претендентів скоротили до 10 осіб.

Вони пройшли кілька співбесід у голови Офісу президента Андрія Єрмака і відповідального за медіанапрямок Михайла Подоляка.

Потім кілька фіналістів повинні були виконати завдання, зокрема, відповідати на критичні запитання журналістів.

Фінальну співбесіду з двома кандидатами проводив сам Зеленський.

Скандали Мендель

У червні 2019 року після великого конкурсу прессекретарем Зеленського стала журналістка Юлія Мендель. У минулому вона працювала на ICTV, "Інтері" та "Еспресо". Також співпрацювала як журналіст з The New York Times. Писала для українського Forbes і американського Politico.

Але у квітні 2021-го Мендель зняли з посади прессекретаря. Формально Михайло Подоляк пояснив це тим, що вона "перейшла на новий професійний рівень" і тепер буде займатися комунікацією з іноземними ЗМІ.

Автор фото, УНІАН

Також він поскаржився на "шалений хейт" на адресу речниці.

"Її хейтили з будь-якого приводу, абсолютно незаслужено, як правило, - казав він в інтерв'ю Kp.ua. - Вона потрапила під феєричну атаку і ботів, і ломів, і політично ангажованих суб'єктів, і якихось ревнивих журналістів. Природно, це сильно демотивує".

За два роки роботи Мендель кілька разів фігурувала в скандалах, її піддавали критиці у ЗМІ за неоднозначні висловлювання та зовнішній вигляд чи поведінку.

Так, у вересні 2019 року, коли журналіст Сергій Андрушко хотів поставити Зеленському запитання про розслідування щодо тодішнього очільника Офісу президента Андрія Богдана, Мендель його відштовхнула.

Пізніше вона пояснила, що журналісти не мають порушувати безпеку першої особи і повинні "бути цивілізованими".

Автор фото, УНІАН

Згодом схожий інцидент трапився ще з одним журналістом "Радіо Свобода" Крістофером Міллером.

Спільнота незалежних журналістів "Ініціатива 34" вже тоді закликала до її звільнення - через "непрофесійну поведінку" щодо журналістів.

У жовтні 2019 року в мережі оприлюднили її архівне фото, де вона позує зі стрічкою з написом Russia Today - це викликало чергову хвилю критики на адресу Мендель.

Сама вона згодом пояснювала, що резонансний знімок нібито був зроблений на Гелловін.

У квітні 2021 року галасу в ЗМІ та соцмережах наробила заява Мендель про "українську російську мову".

"Російська, а вірніше українська російська (мова - Ред.) - це частина культурного розмаїття нашої країни, - заявила речниця Зеленського. - Росія не є монополістом на російську мову. І нам давно час самим демонополізувати російську мову. І голосно заявити, що в Україні є українська російська".

Багато кому така позиція пані Мендель не сподобалася - у соцмережах її активно звинувачували у свідомому чи несвідомому просуванні інтересів "русского мира".