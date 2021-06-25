Ілон Маск і AppStore - чим відомий український стартап Reface
Ілон Маск, Джонні Депп і мільйони завантажень в AppStore - небагато українських компаній можуть похизуватися таким успіхом як Reface.
Цей стартап став відомим завдяки своїй розробці, яка дозволяє змінювати обличчя на зображеннях - приміром, із відомого київського муралу або української вченої на своє власне.
Як це працює, які соціальні проєкти веде компанія і яку відповідальність відчуває - розповів один з її керівників Діма Швець.
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