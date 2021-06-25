Ілон Маск і AppStore - чим відомий український стартап Reface

20 хвилин(и) тому

Ілон Маск, Джонні Депп і мільйони завантажень в AppStore - небагато українських компаній можуть похизуватися таким успіхом як Reface.

Цей стартап став відомим завдяки своїй розробці, яка дозволяє змінювати обличчя на зображеннях - приміром, із відомого київського муралу або української вченої на своє власне.

Як це працює, які соціальні проєкти веде компанія і яку відповідальність відчуває - розповів один з її керівників Діма Швець.