НЛО і прибульці - що про них кажуть у Пентагоні?
НЛО та прибульці поки що напевне існують лише у науково-фантастичних фільмах, комп'ютерних іграх, книгах і конспірологічних теоріях.
Однак днями про це явище говорили і в американському конгресі.
Спеціальний підрозділ Пентагону презентує у парламенті США свій звіт про невідомі об'єкти, які помітили в небі впродовж останніх років.
Чи зможуть американські військові пояснити, що це було?
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