НЛО і прибульці - що про них кажуть у Пентагоні?

29 хвилин(и) тому

НЛО та прибульці поки що напевне існують лише у науково-фантастичних фільмах, комп'ютерних іграх, книгах і конспірологічних теоріях.

Однак днями про це явище говорили і в американському конгресі.

Спеціальний підрозділ Пентагону презентує у парламенті США свій звіт про невідомі об'єкти, які помітили в небі впродовж останніх років.

Чи зможуть американські військові пояснити, що це було?