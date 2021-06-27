На зупинці у Британії знайшли секретні документи. До чого тут Україна?

22 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media

Секретні документи британського міністерства оборони, що містять інформацію про HMS Defender та британських військових, знайшли на автобусній зупинці в графстві Кент.

В одних документах обговорюється ймовірна реакція Росії на прохід корабля через українські води біля узбережжя Криму в середу, розповідає кореспондент ВВС Пол Адамс.

Інші деталізують плани можливої ​​військової присутності Британії в Афганістані після закінчення там операції НАТО під керівництвом США.

Уряд заявив, що розпочав розслідування.

Представник Міністерства оборони розповів, що конфіденційні документи втратив їхній працівник. У міністерстві відмовились від подальших коментарів.

Документи, які загалом містять майже 50 сторінок, лежали намоклою купою позаду автобусної зупинки в Кенті. У такому вигляді їх знайшли рано вранці у вівторок.

Представник громадськості, який захотів залишитися анонімним, зв'язався з ВВС, коли зрозумів що це за знахідка.

ВВС вважає, що документи, зокрема електронні листи та презентації PowerPoint, вийшл з офісу топ-чиновника міністерства оборони.

Документи, що стосуються есмінця Королівського флоту типу 45, HMS Defender, показують, що місію, описану Міністерством оборони як "невинний прохід через українські територіальні води", з прикритими гарматами та вертольотом у ангарі корабля, проводили з розрахунком, що Росія може відреагувати агресивно.

У середу понад 20 російських літаків та два кораблі берегової охорони слідували за військовим кораблем, коли він проходив біля узбережжя Криму.

Міністерство оборони РФ заявило, що патрульний корабель здійснив попереджувальні постріли, а реактивний літак скинув бомби на шляху есмінця, але уряд Британії це заперечив.

Документи свідчать, що місія, яка отримала назву "Op Ditroite", була предметом обговорень на високому рівні ще в понеділок, і чиновники обговорювали реакцію Росії, якщо HMS Defender підійде близько до Криму.

Нещодавня взаємодія у східному Середземномор'ї між російськими силами та авіаносною ударною групою на чолі з HMS Queen Elizabeth була нічим не примітною та "відповідала очікуванням", йдеться в документі.

Але чиновники знали, що це має змінитися.

"Після переходу від оборонної діяльності до оперативної, дуже ймовірно, що дії ВМС і ВКС Росії стануть частішими і більш напористими", - йдеться в одній презентації.

Серія слайдів, підготовлених у Постійному об'єднаному пункті управління (PJHQ), демонструє два варіанти маршруту, один із яких описують як "безпечний та професійний прямий транзит з Одеси до Батумі", який включає невелику ділянку через "Схему розділення руху" (СРР) поблизу південно-західного краю Крим.

Цей маршрут, йдеться у слайді, "дасть можливість взаємодіяти з українським урядом ... у водах, які Британія визнає українськими територіальними водами".

Було викладено три потенційні реакції Росії: від "безпечної та професійної" до "ані безпечної, ані професійної".

У цьому випадку Росія відреагувала б агресивно, з попереджувальними радіосигналами, підходом судів берегової охорони на 100 метрів, і використанням військових літаків.

Розглядався альтернативний шлях поза суперечливими водами, який би дозволив уникнути конфронтації. Однак у такому випадку Росія могла б представити це як доказ того, що Британія із запізненням прийняла претензії Москви на територіальні води Криму.

На тлі суперечок, викликаних місією HMS Defender, виявлені в Кенті документи підтверджують, що проходження через СРР було продуманим рішенням британського уряду для демонстрації підтримки Україні, попри можливі ризики.

Чи була це силова дипломатія?

Це, безумовно, було використання військового корабля для досягнення дипломатичних цілей. Але його основною метою було не "дражнити російського ведмедя" (фраза, якої, примітно, немає в документах). Ідеться про свободу судноплавства та чітке підтвердження суверенітету України після анексії Криму Росією у 2014 році.

Згідно з Конвенцією ООН про морське право 1982 року, прохід іноземного судна розглядають як "невинний", коли "це не шкодить миру, доброму порядку або безпеці прибережної держави".

В очах більшості світу цією державою є Україна, а не Росія.

Про що ще йдеться у документах

Пакет документів також містив інформацію про британські кампанії з експорту зброї, зокрема про те, що у певних сферах Британія може опинитися в конкуренції з європейськими союзниками.

Також у документах є нотатки до сесії британсько-американського діалогу з питань оборони минулого понеділка, зокрема спостереження за першими місяцями перебування на посаді президента Джо Байдена.

Увага адміністрації Байдена до Китаю та Індо-Тихоокеанського регіону показує, що "досі існує велика спадкоємність від попередньої адміністрації".

Більшість документів мають порівняно низький рівень секретності.

Але в одному документі, адресованому приватному секретарю Бена Воллеса, стоїть напис "Secret UK Eyes Only" і викладаються надзвичайно чутливі рекомендації щодо військового сліду Британії в Афганістані після закінчення операції НАТО "Рішуча підтримка".

У документі обговорюють американський запит про допомогу Британії у кількох конкретних областях, а також розглядають питання, чи залишатиметься якийсь британський спецназ в Афганістані після завершення виведення військ.

За повідомленнями ЗМІ, Великобританія вже розглядає можливість залишити деякі сили.

Через чутливий вміст документа BBC вирішила не розкривати подробиць, які можуть загрожувати безпеці британського та іншого особистого складу в Афганістані.