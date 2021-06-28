Поліандрія: як пропозиція жінці мати кількох чоловіків збурила ПАР

Пумза Фіхлані

BBC News, Йоганнесбург

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Пропозиція уряду Південної Африки узаконити поліандрію - коли жінка має більше одного чоловіка одночасно - спричинила різку критику консервативних кіл.

Це не дивує професора Колліса Мачоко, відомого академіка, який спеціалізується на цій темі.

"Африканські суспільства не готові до справжньої рівності. Ми не знаємо, що робити з жінками, яких ми не можемо контролювати", - сказав він ВВС.

Південна Африка має одну з найбільш ліберальних конституцій у світі, яка дозволяє одностатеві шлюби для всіх і багатоженство для чоловіків.

Бізнесмен і телевізійник Муса Мселеку - який має чотири дружини - серед тих, хто проти поліандрії.

"Це зруйнує африканську культуру. А як бути з дітьми цих людей? Як вони знатимуть свою ідентичність?" - запитує пан Мселеку, який брав участь у південноафриканському реаліті-шоу про свою полігамну сім'ю.

"Жінка зараз не може взяти на себе роль чоловіка. Це нечувано. Чи платитиме жінка тепер лоболу (ціну за наречену. - Ред.) за чоловіка? Чи очікуватиме, що чоловік візьме її прізвище?" - додає він.

Таємні союзи

Професор Мачоко досліджував поліандрію у своїй рідній країні - сусідньому Зімбабве. Він поспілкувався з 20 жінками та 45 чоловіками, які практикували такі стосунки, хоча такі шлюби є соціальним табу і не визнаються законодавством.

"Поліандрія, оскільки її уникають у суспільстві, була вимушена піти в підпілля. Така секретність схожа на масонів", - каже він.

"Коли вони стикаються з кимось, кому вони не довіряють або не знають, вони заперечують, що такий шлюб існує. Усе це - через страх репресій і переслідувань", - пояснює дослідник.

Автор фото, Musa Mseleku Підпис до фото, Багатоженство, на відміну від поліандрії, у країні дозволене і не викликає такого спротиву

Учасники дослідження професора Мачоко жили окремо, але мали поліандричний союз і були відкритими щодо цього між собою.

"Одна дружина зацікавилася ідеєю бути поліандричною жінкою, коли вона була в шостому класі (у віці близько 12 років. - Ред.) і дізналась про те, як бджола-матка у вулику має багатьох чоловіків-бджіл", - каже професор.

Коли вона стала дорослою, вона почала займатися сексом з кількома партнерами, всі з яких знали один про одного.

"Четверо з її теперішніх дев'яти чоловіків були в цій першій групі хлопців", - каже проф. Мачоко.

У поліандрії жінка часто ініціює стосунки і запрошує чоловіків приєднатися до їхнього союзу. Одні платять ціну за наречену, інші роблять внески до її бюджету. Вона може відмовитися від чоловіка, якщо вважає, що він дестабілізує інші її стосунки.

Професор Мачоко каже, що основною причиною того, що чоловіки, з якими він спілкувався, погоджувалися на такі стосунки, було кохання. Вони не хотіли ризикувати втратити дружину.

Деякі чоловіки також посилалися на той факт, що вони не задовольняли своїх дружин в сексуальному плані, тому погоджувались на поліандрію, щоб уникнути розлучення чи зрад.

Ще однією причиною було безпліддя - деякі чоловіки дали згоду дружині взяти іншого чоловіка, щоб вона могла мати дітей. Таким чином, чоловіки публічно "рятували обличчя" та уникали клейма "неспроможного".

Клірики засмучені

Професор Мачоко каже, що йому не відомі випадки поліандричних шлюбів у Південній Африці. Однак захисники гендерних прав просять уряд легалізувати такі союзи в інтересах рівності та вибору, оскільки закон наразі дозволяє чоловікові мати більше однієї дружини.

Їхню пропозицію включили в документ - офіційно відомий як Зелений документ - який уряд оприлюднив для публічного обговорення, в рамках найбільшого перегляду законів про шлюб з моменту припинення правління білої меншини в 1994 році.

"Важливо пам'ятати, що цей Зелений документ має на меті обстоювати права людини, і ми не можемо цим нехтувати, - каже Шарлін Мей, адвокатка Жіночого юридичного центру, юридичної фірми, яка бореться за права жінок.

"Ми не можемо відкинути законодавчу реформу, оскільки вона кидає виклик певним патріархальним поглядам у нашому суспільстві", - додає вона.

Документ також пропонує юридично визнати шлюби мусульман, індусів, євреїв та растафарі.

Хоча зацікавлені громади його переважно сприйняли, пропозицію легалізувати поліандрію засудили клірики, які мають місця в парламенті.

Лідер опозиційної Африканської християнсько-демократичної партії преподобний Кеннет Мешо заявив, що це "знищить суспільство".

"Прийде час, коли хтось із чоловіків скаже: "Ти проводиш більшу частину часу з цим чоловіком, а не зі мною" - і між двома чоловіками буде конфлікт", - додав він.

Зі свого боку, лідер ісламської партії "Аль-Джама" Ганіф Гендрікс сказав: "Ви розумієте, що коли народиться дитина, буде потрібно більше тестів ДНК, щоб з'ясувати, хто її батько".

"Діти сім'ї"

Що стосується пана Мселеку, то він закликав південноафриканців не заходити у рівності "занадто далеко".

"Просто тому, що щось є в конституції, це не означає, що це буде добре для нас", - вважає він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Як визначати батька дитини, народженої у поліандричному союзі?

На запитання, чому він має чотири дружини, а жінки такого права мають бути позбавлені, він відповів: "Мене називали лицеміром через мої шлюби, але я волів би зараз говорити, аніж мовчати. Все, що я можу сказати - що це не по-африканськи. Ми не можемо змінити те, хто ми є".

Але професор Мачоко каже, що поліандрію колись практикували в Кенії, Демократичній Республіці Конго та Нігерії, і її досі практикують у Габоні, де це дозволяє закон.

"З приходом християнства та колонізації роль жінки зменшилася. Вони вже не були рівними. Шлюб став одним із інструментів, що використовуються для встановлення ієрархії", - каже науковець.

Він додає, що занепокоєння щодо дітей, народжених у поліандричному союзі, походить із патріархату.

"Питання про дітей є простим. Які б діти не народились від цього союзу, вони є дітьми сім'ї", - підсумовує він.