Чи замінить графиня Софі Меган Маркл?

Яна Літвінова

BBC, Лондон

47 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Графиня Уессекська Софі не ганяється за славою і просто робить свою роботу

Переїзд до США герцога і герцогині Сассекських Гаррі і Меган призвів до того, що у британській королівській сім'ї з'явилися вакансії.

Зрозуміло, що йдеться не про посаду молодшого сина спадкоємця престолу і його дружини. Мова про роботу у численних благодійних організаціях, патронами яких вони були. Не кажучи вже про відвідування великих і малих заходів, де членам королівської родини потрібно з'являтися для надання їм гламуру і легітимності.

Незабаром після добровільної відставки Сассексів у ЗМІ просочилися чутки, що Меган можна замінити графинею Уессекською Софі, дружиною четвертого сина королеви принца Едварда.

Минулого тижня графиня дала інтерв'ю ВВС, де емоційно розповіла, як на неї подіяла смерть принца Філіпа.

Раніше її слова про смерть принца обійшли всі британські ЗМІ: "Його смерть була ніжною. Неначе хтось просто взяв його за руку і повів за собою".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Похорони герцога Единбурзського. У Софі були чудові стосунки зі свекром

Попри те, що 56-річна графиня Софі входить до близького кола королеви Єлизавети II, широкому загалу про неї відомо не так вже й багато. А даремно, хоча б тому, що вона є першим успішним прикладом інтеграції аутсайдера у королівську сім'ю.

Непомітна і незамінна

Почнемо з того, що з чотирьох дітей Єлизавети II тільки молодший син, Едвард, перебуває у першому шлюбі.

Його сімейне життя не супроводжувалася скандалами, його не обговорювали ні таблоїди, ні солідна преса.

Вони з дружиною сумлінно виконують свої королівські обов'язки і не прагнуть привернути до себе особливої уваги.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Королева Єлизавета ІІ, її донька Анна і невістка Софі на святкуванні століття Жіночого інституту. Всім явно весело

Більш того, хоча Букінгемський палац не поширює інформацію про особисті стосунки в колі королівської сім'ї, люди, близькі до королеви, стверджують, що Софі стала головною опорою Єлизавети II.

"Королева довіряє їй і покладається на неї набагато більше, ніж на герцогиню Кембріджську (дружину принца Вільяма) або герцогиню Корнуолльскую (дружину спадкоємця престолу, принца Чарльза). Вони настільки близькі, ніби вона - дочка королеви, а не її невістка", - сказав один з придворних в інтерв'ю британському таблоїду Express.

А за словами ще однієї людини, близької до королівської сім'ї, Софі займає виняткове становище: "Якщо ви запитаєте мене, кого зі своїх дітей Її величність любить більше за всіх, то я відповім, що нікого. Її улюблена дитина - це її невістка".

Кажуть, що королева часто просить графиню Уессекська супроводжувати її до церкви, оскільки "Софі її заспокоює".

Зовсім з іншої опери

Майбутня графиня Уессекська стала "першою ластівкою", що залетіла до королівської родини з середнього класу. Хоча і сестра Єлизавети, принцеса Маргарет, і її дочка, принцеса Анна, вийшли заміж не за титулованих осіб, все-таки їхні чоловіки мали зв'язки з аристократією і були з одного кола.

Діана Спенсер, що стала принцесою Уельської, так само як і Сара Фергюсон, надалі герцогиня Йоркська, походили з таких самих шляхетних родин, і їхні заміжжя не викликали заперечень ні у публіки, ні у двору.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, До весілля Софі жила ось у цьому будинку. Будинок гарний, але зовсім не палац

Однак шлюб принца Едварда з Софі став класичним мезальянсом. Її батько, Крістофер Рис-Джонс, був директором з продажу в компанії, що займалася автомобільними шинами та іншими гумовими виробами. Її мати, Мері О'Салліван, походила з ірландської сім'ї, члени якої або займалися фермерством, або тримали невеликі магазини.

Правда, в її житті був один королівський момент: на одному з благодійних балів їй довелося танцювати з принцом Філіпом.

Дитинство Софі нічим принципово не відрізнялося від ранніх літ других дівчаток її класу і соціального статусу. Правда, в школі у неї з подружками була репутація дівчат відчайдушних, але тільки тому, що час від часу вони таємно викрадали спиртне з барів своїх батьків і тихо розпивали його в затишних місцях.

Кар'єра майбутньої графині теж була досить далека від того, чим займаються у високому товаристві.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Софі Ріс-Джонс, директор піар-агентства. Тут вона ще не знає, що на кар'єрі доведеться поставити хрест

Спочатку - секретарка в піар-компанії, потім співробітник відділу по роботі зі ЗМІ лондонського радіо Capital Radio, а потім менеджер турфірми, що займалася організацією відпусток для любителів гірських лиж.

Під час одного з відряджень до Швейцарії Софі познайомилася з інструктором Майком О'Нілом і переїхала з ним у його рідну Австралію.

Любов, однак, тривала недовго, але Софі, не дуже засмутившись, вирішила скористатися можливістю помандрувати і подивитися Австралію і країни Південно-Східної Азії.

У 1991 році вона повернулася додому, а ще через три роки познайомилася з молодшим сином королеви. Ось тут-то все і почалося ...

З чисто ділової зустрічі

Не можу гарантувати, але, за деякими повідомленнями, спочатку принца вразили ділові якості майбутньої дружини. Власне, вони і познайомилися на обговоренні організації благодійного заходу компанії Real Tennis.

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Принц зацікавився. Софі не заперечувала. Зав'язався роман. Однак офіційно про заручини було оголошено тільки в 1999 році. Ймовірно, з боку Едварда це було розумно - не виключено, що останній холостий принц хотів бути абсолютно впевненим у своєму виборі, оскільки, обидва його старших брати до цього часу вже розлучилися, а сестра була заміжня вже вдруге.

Від своїх попередниць, Діани і Сари, Софі відрізнялася, по-перше, тим, що виходила заміж у більш зрілому віці, ніж дружини старших синів королеви (їй було 34 роки).

По-друге, тим, що не будувала жодних ілюзій з приводу свого майбутнього. "Звичайно, я нервую, - сказала вона в одному з інтерв'ю після заручин. - Але я готова, і повністю усвідомлюю покладену на мене відповідальність".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вінчання Софі та принца Едварда

Пара вінчалася у каплиці Св. Георга у Віндзорському замку. Там пізніше одружилися Гаррі і Меган.

Це було перше "дивне" королівське весілля. З одного боку сиділи члени королівської сім'ї та наближені до них особи. З іншого - колеги і друзі нареченої, які із задоволенням розповідали журналістам, як вони вперше в житті підбирають до туалетів капелюшки.

Наречена поводилася бездоганно. Під час вінчання вона вимовила класичну формулу вступу в шлюб, що, мовляв, готова коритися своєму чоловікові, а після закінчення церемонії присіла перед королевою у шанобливому реверансі.

Невеликий скандал

Чесно кажучи, невеликий скандал, в якому опинилася графиня Уессекська, був не так уже й страшний, особливо з огляду на, що робили інші діти і невістки королеви.

Спочатку і Софі, і її чоловік мали намір продовжити свою професійну діяльність. Але лише через два роки після весілля до неї прийшов репортер, який видавав себе за арабського шейха, нібито зацікавленого у роботі з піар-компанією графині.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На цій фотографії Софі вже графиня, але ще директорка агенції. Вона тільки що проїхалася на новому автомобілі "Rover 75", виробники якого уклали з нею контракт

"Шейх" таємно записав розмову, під час якої Софі дозволила собі кілька необережних висловлювань. Зокрема, вона назвала дружину тодішнього прем'єра Тоні Блера "жахливою, жахливою, жахливою" жінкою.

З піар-компанією довелося попрощатися і повністю зосередитися на королівські обов'язки.

Але, мабуть, головне у графині - це її здатність вести відносно звичайне життя, не уникаючи при цьому від офіційної діяльності.

Вони з чоловіком відмовились від пропозиції надати їхнім дітям титули Королівських високостей. В інтерв'ю газеті Sunday Times графиня сказала, що "вони ходять до звичайної школи. Вони ходять у гості до друзів з ночівлею, у вихідні ми часто збираємося великими компаніями і вигулюємо собак. Так, звичайно, далеко не у всіх дідусь з бабусею живуть в замку, але це не найголовніше. Головне, що коли вони з королевою, то вони у неї в гостях, як у бабусі, а не у монарха".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Софі з принцом Філіпом на скачках у 2011 році. Немає жодних сумнівів, що свекру подобається його невістка

Консультант з сімейного життя з принцом

З приводу того, що насправді відбувалося між герцогинею Сассекською (Меган Маркл) і іншими членами королівської сім'ї, важко сказати щось певне.

Меган і Гаррі говорять одне, а королівська сім'я в основному мовчить.

Однак королівський кореспондент журналу Vanity Fair Кейті Ніколс якось написала, що королева відразу ж попросила Софі наставити Меган на королівський "шлях істинний".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Здається, що спочатку Софі та Меган гарно ладнали

Спочатку здавалося, що вони ніби непогано порозумілися. Це, теоретично, не дивно, тому що обом довелося пожертвувати успішною кар'єрою заради шлюбу з членом королівської родини.

Однак, з близькими стосунками якось не склалося, і незабаром після добровільної відставки Сассексів ще один королівський кореспондент, на цей раз з таблоїду Daily Mail, Ребекка Інгліш, опублікувала у Twitter таку заяву: "Мені сказали, що і Кейт (дружина принца Вільяма ), і графиня Уессекська намагалися допомогти герцогині (Меган), особливо після того, як та заявила про свої проблеми у телевізійному інтерв'ю. Але їм дали відсіч".

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Якщо бути більш точним в перекладі слова rebuffed, то, напевно, правильніше сказати, що їх обох відшили.

Можна ще додати, що і Софі, і Едвард були єдиними членами королівської сім'ї, які хоч якось публічно відреагували на гучне інтерв'ю втікачів Сассексів з Опрою Вінфрі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дуже показове фото: принц Вільям говорить зі своїм дядьком принцом Едвардом, їхні дружини Кейт і Софі теж щось обговорюють, а Гаррі і Меган сидять, хоча і поруч, але ніби і окремо. Це - остання поява Сассексів на публіці все ще у якості повноцінних членів королівської сім'ї

Правда, спочатку вони намагалися показати, де саме в табелі про королівські цінності розташовані ці одкровення Гаррі і Меган. На питання королівського кореспондента газети Telegraph Камілли Томіні, що він думає про інтерв'ю його племінника з Опрою Вінфрі, Едвард відповів питанням: "Опра? А хто це?". Софі відреагувала приблизно так само:"Про який саме інтерв'ю йдеться?"

Однак згодом в інтерв'ю CNN Едвард зазначив, що сімейна сварка - це, звичайно, "дуже сумно", але "ми всі там були, всім нам доводилося переживати зайве вторгнення у наше життя, і кожен з нас справлявся з цим по-своєму".

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Заміна Меган?

Якщо вважати, що Сассексам треба знайти заміну, то не виключено, що графиня Уессекська може бути ідеальним кандидатом. Як-не-як, а вона все-таки є професіоналом у спілкуванні з публікою, є улюбленою невісткою королеви.

Журнал Town And Country якось повідомив, що, за даними джерел з двору, після всіх відпусток чи сімейних свят Софі та Едвард завжди залишаються з королевою після того, як їдуть всі інші. Софі вже давно показала, що знає, як себе треба поводити.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Графиня під час візиту до Катару

Сама ж Софі поки що нічого конкретного не говорить, відзначаючи лише, що у неї і так повно справ.

Крім того, що вона є патроном більш ніж 70 благодійних організацій, графиня також займає почесні посади Королівського полковника 5-го батальйону фузилерів, полковника корпусу Армійських музикантів і корпусу Королівських армійських медсестер королеви Олександри.

І, на додаток до всього попереднього, вона часто супроводжує королеву в поїздках як по країні, так і за кордоном.

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