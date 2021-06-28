Два голих австралійці злякалися оленя і загубилися в заростях. Їх врятували і оштрафували

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чоловіків злякав олень і вони загубилися у кущах без одягу. На щастя, ніхто не постраждав

Двох любителів прийняти сонячні ванни голяка довелося рятувати поліції через те, що вони загубилися в кущах в Австралії.

А потім їх оштрафували за порушення карантину.

Що сталося?

Два чоловіки засмагали на віддаленому пляжі на південь від Сіднея.

Згодом вони пояснили, що там їх налякав олень, після чого вони змушені були втікати у зарості кущів.

У підсумку голі втікачі загубилися й змушені були кликати по допомогу.

На щастя, в одного з них був з собою телефон.

Їх шукала поліція та рятувальники з застосуванням гелікоптера.

У підсумку вони виявили одного 30-річного голого чоловіка, який прямував з наплічником по стежці у місцевому національному парку.

Згодом знайшли й іншого 49-річного зниклого, який, за словами поліції, вже був частково одягнений.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Важко запроваджувати якісь норми проти ідіотів", - заявили у поліції

Обох оштрафували на 1 тис. австралійських доларів (750 доларів США) за те, що вони порушили заборону виїжджати з району Сіднея - у місті запровадили локдаун, щоб запобігти поширенню коронавірусу штаму "Дельта".

"Важко запроваджувати якісь норми проти ідіотів", - оцінив ситуацію керівник місцевої поліції Мік Фуллер.

Він поскаржився на те, що інцидент змусив рятувальників самим ризикувати в умовах локдауну та відволікати ресурси від інших потреб.

"Думаю, їм має бути соромно", - додав поліцейський.