Зміни з 1 липня. Хто купуватиме землю, у кого більша пенсія і що з ковідними паспортами

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Найпомітнішою подією липня в Україні стане запровадження ринку землі після 20-річного мораторію на продаж сільськогосподарських угідь. Окрім того, у липні зростуть мінімальні пенсії, у випускників розпочнеться вступна кампанія, а Кабмін обіцяє появу ковід-паспортів.

Купити землю може не кожен

З 1 липня в Україні землю сільськогосподарського призначення можна буде продати чи купити.

Історичне рішення про скасування мораторію на продаж землі Верховна Рада ухвалила у березні минулого року. З того часу уряд готувався до запровадження ринку.

Наразі ідеться про перший етап впровадження ринку, тому купити землю зможуть лише фізичні особи - громадяни України, а переважне право на придбання землі матимуть ті, хто орендує землю із 2010 року.

Іноземці, а також юридичні особи не матимуть права купити землю. Але із січня 2024 року українські компанії, установчі документи яких передбачають ведення аграрного бізнесу, таку можливість отримають.

Змінюються соціальні стандарти

З 1 липня на 105 гривень зросте прожитковий мінімум. Він становитиме 2 294 грн.

Через це виплати, які до нього прив'язані, також збільшуються. Це пенсії, допомога по безробіттю, допомога на дітей, аліменти тощо.

У той самий час, уряд не збільшує у липні розмір мінімальної зарплати, яка зараз становить 6 000 грн. Кабінет міністрів обіцяє підвищити її у грудні - до 6 500 грн.

Пенсії підвищать, але не всім

З 1 липня зросте мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормовий стаж у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму.

Мінімальна пенсія становитиме 1 854 грн. Жінкам, які працювали понад 30 років, та чоловікам, котрі працювали понад 35 років, за кожен додатковий рік платитимуть 1% від мінімальної пенсії, тобто 18 грн 54 коп надбавки до щомісячної пенсії.

Відповідно, максимальна пенсія в Україні із липня становитиме 18 540 гривень.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Підвищення пенсій буде незначним, а деякі раніше плановані виплати уряд переніс на осінь

Окрім того, одному мільйону пенсіонерів у липні проіндексують пенсії.

Вони отримають доплату у розмірі близько 100 грн. Ідеться про тих пенсіонерів, яким призначили пенсію у 2018-2020 роках і які не отримали доплат у березні 2021 року. Тоді на 11% проіндексували пенсію вісьмом мільйонам пенсіонерів.

Натомість не одержать у липні доплату 400 грн пенсіонери віком від 75 до 80 років. Раніше планувалося, що таку доплату запровадять саме з 1 липня, однак уряд нещодавно повідомив, що виплати переносяться на 1 жовтня через нестачу коштів.

Пенсіонери, яким 80 і більше років, і далі одержуватимуть щомісячну доплату 500 грн.

До вас може прийти інспектор

З 1 липня Податкова служба разом із Держслужбою з питань праці перевірятимуть роботодавців, аби виявити незадекларованих працівників.

Інспектор праці може прийти до будь-якого роботодавця, в будь-який день та час, аби встановити, чи всі працівники оформлені належним чином. Інспекторам надане право знайомитися з документами, спілкуватися з працівниками.

Якщо інспектор встановить неоформлених належним чином працівників, роботодавець може заплати штраф 60 000 гривень, за повторне порушення трудового законодавства - 180 000 гривень.

Хоча міністр економіки України Олексій Любченко запевняє, що ці заходи спрямовані передусім на захист інтересів працівників, експерти наголошують на можливій корупційній складовій.

За даними Мінекономіки, в Україні неофіційно працює щонайменше три мільйони людей.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Громадяни ЄС із "ковідними паспортами" зможуть вільно пересуватися країнами спільноти

"Ковідні паспорти" в ЄС. В Україні - тестовий режим

З 1 липня країни Євросоюзу запроваджують "ковідні паспорти", які міститимуть інформацію про щеплення, негативний ПЛР-тест або нещодавно перенесену хворобу.

Український уряд заявляв, що планує синхронізувати появу таких паспортів і в Україні. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що Україна вийшла на фінішну пряму до запуску ковід-сертифікатів, які повністю відповідатимуть вимогам Єврокомісії. Проте керівник уряду уточнив, що 1 липня розпочнеться їх "бета-тестування".

За словами Дениса Шмигаля, українці зможуть згенерувати цей документ у державному застосунку "Дія", а невдовзі його можна буде також отримувати у сімейного лікаря.

Разом із запровадженням сертифікатів, які даватимуть право на вільне пересування територією Євросоюзу, ЄС з 1 липня відкриває кордони для вакцинованих від коронавірусу громадян 11-ти країн.

Серед них України немає, але рішення переглядатимуться що два тижні.

Стартує вступна кампанія до вишів

З 1 липня в Україні розпочинається вступна кампанія до вищих навчальних закладів. З цього дня абітурієнти можуть реєструватися в електронних кабінетах.

Автор фото, UNIAN

З 14 липня почнуть приймати заяви і документи за результатами ЗНО, а не пізніше 28 липня мають бути сформовані рейтингові списки вступників.

МОН нагадує, що на бюджетні місця у вишах абітурієнт може подати не більше п'яти заяв на будь-які спеціальності, а на контрактну форму навчання - документи до 30 вищих навчальних закладів.

Бейбі-бокс або гроші

З 1 липня батьки новонароджених можуть отримати замість "пакунка малюка" із найнеобхіднішими речами гроші - еквівалент вартості цього пакунка.

Автор фото, UNIAN

До цього часу грошову компенсацію виплачували лише тим батькам, котрі через незалежні від них обставини не змогли отримати "бейбі-бокси" протягом 30 днів з дня народження дитини. Однією із таких причин була нестача пакунків для новонароджених.

Тепер батьки, які від­дають пе­ре­ва­гу коштам, з 1 липня можуть одержувати їх на банківську картку замість натуральної допомоги.

Вартість пакунка малюка, а значить і розмір грошової виплати - це не менш як три прожиткових мінімуми для дітей віком до шести років. З 1 липня це 6 039 грн.