Життя на Венері існувати не може. В чому причина

1 година тому

Автор фото, Akatsuki/ISAS-Japan/M.Thévenot

Існування життя у хмарах Венери є неможливим - для цього там просто занадто сухо. Такого висновку дійшла міжнародна дослідницька група під керівництвом Королівського університету Белфаста, Британія.

Минулого року були сподівання на те, що атмосферу Венери можуть населяти мікроби, враховуючи присутність там газу фосфіну.

Припускали, що його концентрацію не можна пояснити лише геологічною активністю. Але нове дослідження в Белфасті заперечило цю ідею.

Команда оцінила наявні відомості про умови в хмарах, зібрані космічними зондами, а потім переглянула каталог життєвих форм на Землі, щоб перевірити, чи можуть існувати відомі організми в такому непростому середовищі. Хмари - це переважно сірчана кислота з незначною часткою води.

Аналіз дійшов висновку, що найекстремальніший "екстремофіл" - назва для мікробів, які живуть у дуже складних умовах, - там вижити не зможе.

"Ми виявили, що ефективна концентрація молекул води не просто трохи нижча за необхідну для найбільш стійкого мікроорганізму на Землі - вона нижча у 100 разів. Це нездоланна відстань для будь-якого активного життя", - каже Джон Голлсворт зі Школи біологічних наук Белфаста.

Чи це відкриття повністю "вбиває" це ідею виявлення життя на Венері?

Безумовно, було дуже захопливо, коли у вересні минулого року команда науковців повідомила про свої спостереження щодо фосфіну на другій планеті від Сонця.

На Землі фосфін асоціюють із життям - з мікробами, які живуть у кишках тварин на кшталт пінгвінів, або у бідних на кисень середовищах - наприклад, у болотах.

Виробляти газ можна промисловим способом, але на Венері немає заводів; тому його наявність у хмарах планети вимагала пояснення.

Команда на чолі з професоркою Джейн Грівз з Кардіффського університету припустила можливість життя Венери і запросила інших науковців спростувати цю гіпотезу.

Деякі астрономи спочатку сумнівалися в правильності спостережень фосфіну, які проводили за допомогою двох різних телескопічних систем. Але цей останній виклик прийшов зовсім з іншого боку - від експертів з біохімії. Доктор Голлсворт - мікробіолог, в центрі уваги якого - реакція живих організмів на стрес.

Професорка Грівз високо оцінила його роботу в понеділок і назвала нове дослідження чудовою роботою. Але вона все ще вважає, що існує можливість прочинити вікно життя у венеріанських хмарах.

"Ми говорили про це минулого року; ми знаємо, що атмосфера Венери надзвичайно засушлива, але ми не знаємо, наскільки добре вона змішана, - сказала вчена ВВС. - У колеги Пола Ріммера вийшов документ, який показує, що деякі краплі у хмарах можуть мати дуже високий вміст води".

Професорка Грівз виділила темні смуги, які іноді спостерігають в атмосфері в ультрафіолетовому світлі. Припускали, що це можуть бути мікробні колонії, які еволюціонують, відмирають, а потім з'являються знову.

Автор фото, NASA/SwRI/MSSS/G.Eichstädt/H.Becker/K.Kuramura Підпис до фото, Необхідні водні та температурні умови наявні у хмарах Юпітера

Доктор Кріс Маккей - провідна фігура в астробіології, він вивчає можливості для життя за межами Землі.

Дослідник американського космічного агентства (NASA) та співавтор нового дослідження Голлсворта заявив, що хотів би думати, що Венера була заселена, але прямі вимірювання атмосфери, зроблені минулими зондами, показують, що це малоймовірно.

Більш перспективним - хоча його й дуже важко довести - є уявлення про те, що життя може існувати в хмарних шарах Юпітера.

Нове дослідження вказує, що придатні для цього температури та наявність води можуть бути на глибині, де тиск приблизно в п'ять разів перевищує тиск на рівні моря на Землі. Звичайно, це нічого не говорить також і про інші вимоги до життя, такі як запас поживних речовин.

"Набагато важче сказати, що місце є придатним для життя, ніж сказати, що воно є для нього непридатним", - пояснив доктор Маккей.

"Усе, що потрібно зробити, щоб сказати, що місце не є придатним для життя - це показати, що певні умови виходять за межі тих, у яких життя може існувати. На жаль, саме це ми зробили щодо Венери", - заявив учений.

"Ми також показали, що один параметр - активність води - є в допустимих межах у певному шарі на Юпітері. Але, щоб показати, що цей шар є придатним для життя, нам доведеться перевірити усі вимоги до життя і показати, що всі вони виконані. Тож набагато важче сказати, що атмосфера Юпітера є придатною для життя, аніж засвідчити, хмари Венери непридатні для нього".

Автор фото, Rocket Lab Підпис до фото, Місія "Фотон": зонд мають опустити через атмосферу Венери

Венера наразі перебуває у центрі уваги.

NASA та Європейське космічне агентство щойно затвердили три нові місії для дослідження планети, які мають розпочатися наприкінці цього десятиліття. А приватна компанія Rocket Lab має намір надіслати космічний апарат для входу в атмосферу вже в 2023 році. У цій місії братимуть участь члени команди професорки Грівз - з метою взяти пробу газу фосфіну, коли зонд спускається через хмари.

Крім того, команда збирається офіційно опублікувати відповіді іншим ученим, які сумніваються в надійності їхніх телескопічних спостережень.

"Ми ще раз переглянули дані, були здійснені значні покращення, і я справді задоволена тим, що ми побачили на Венері", - сказала професорка Грівз.

Нове дослідження Джона Голлсворта опубліковане в журналі Nature Astronomy.