Україна в 1/4 Євро-2020 - радість вболівальників і гравців після перемоги

1 година тому

Збірна України з футболу напередодні ввечері вперше в історії вийшла до 1/4 чемпіонату Європи.

Вирішальний м'яч на останніх хвилинах додаткового часу у матчі проти Шведів забив молодий нападник Артем Довбик.

Гра завершилася із втішним для України рахунком 2:1.

Таким чином українська збірна опинилася серед восьми найсильніших команд Євро-2020.

Радості від того не приховували ні вболівальники, що прийшли на стадіон у Глазго, ані підопічні Андрія Шевченка.