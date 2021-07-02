Берестечко - мавзолей "запорозьких кіборгів"

1 година тому

Козацькі могили вже давно стали місцем паломництва українців.

У ці дні 370 років тому на полі під Берестечком на Волині відбулася найбільша битва в історії Європи 17 століття.

Армія Речі Посполитої розгромила Військо Запорозьке. Проте козаки врятували більшу частину своїх загонів.

Завдяки кому це сталося, як російські монархісти згодом мимоволі допомогли створити символ визвольної боротьби українців і чим ще унікальне це місце - у матеріалі Олексія Бухала.