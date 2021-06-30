Не ліфчик, а девайс. Що носив Довбик під футболкою

45 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images / statsports.com

Після вирішального голу шведам Артем Довбик на радощах скинув футболку, й всі побачили на ньому чорний топ.

Насправді це не "ліфчик", як почали жартувати у соцмережах, а спеціальний спортивний девайс.

Навіщо це

Автор фото, statsports.com

Apex Athlete Series - це GPS-трекер від фірми STATSports.

Пристрій дозволяє вимірювати, скільки кілометрів пробіг конкретний футболіст за всю гру, якою була максимальна швидкість, дистанція спринтів та коли починав утомлюватися.

На основі цих даних також роблять "теплову мапу" футболіста на полі, яка показує, де він найчастіше був протягом матчу.

Автор фото, statsports.com Підпис до фото, Програма з GPS трекера показує, скільки пробіг гравець та його "теплову карту"

Такі девайси допомагають тренерським штабам аналізувати дії кожного гравця.

У комплект входить той самий чорний топ, GPS та програма, яка передає і обробляє дані у реальному часі.

Такі трекери використовують й інші спортсмени, зокрема бігуни та регбісти.

Коштує "GPS-ліфчик" більше 200 євро.

Жовта картка

Автор фото, Getty Images

За те, що Артем Довбик зняв футболку під час святкування голу, він отримав від арбітра жовту картку.

УЄФА забороняє гравцям знімати футболки під час гри, тому що періодично спортсмени надягали під низ ще одну футболку з політичними чи іншими написами, що не вітали футбольні функціонери.

У 1990-х, наприклад, югославські гравці так протестували проти війни в Югославії.

Або ж так ще можна заробляти на рекламі.