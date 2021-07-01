Сі Цзіньпін: хто захоче поневолити Китай, розіб'є голову

20 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Лідер КНР Сі Цзіньпін у промові з нагоди сторіччя Комуністичної партії заявив, що Китай ніколи не пригнічував інші народи, а той, хто втручається в його внутрішні справи, "розіб'є собі голову".

Слова китайського лідера пролунали на тлі західної критики політики Китаю у Сіньцзяні, яку у Вашингтоні називають геноцидом, та в Гонконзі, де з минулого літа у людей фактично відібрали більшість свобод, якими вони раніше користувалися.

Конфронтація між Китаєм і США загострюється і через Тайвань, який Пекін вважає бунтівною провінцією. Американський закон зобов'язує Вашингтон надати Тайбею військову допомогу, якщо Китай спробує силоміць встановити контроль над Тайванем.

Сі Цзіньпін у четвер заявив, що Китай дотримується "непохитної прихильності" щодо возз'єднання з Тайванем. "Ніхто не повинен недооцінювати рішучість, волю та здатність китайського народу захистити свій суверенітет і територіальну цілісність".

Він підкреслив, що "китайський народ ніколи не дозволить зовнішнім силам пригнічувати або поневолити себе, а той, хто захоче це зробити, неодмінно розіб'є собі голову об сталеву велику стіну, створену з плоті й крові більш ніж 1,4 мільярда китайців!"

Виступ генсека супроводжували бурхливі оплески 70 тисяч спеціально відібраних глядачів на площі Тяньаньмень у Пекіні.

Автор фото, Getty Images

Сторіччя КПК у Китаї святкують з розмахом. У Пекіні з цієї нагоди організували проліт бойових літаків Народно-визвольної армії Китаю.

Автор фото, Getty Images