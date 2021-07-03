Пліткарка, Шмигадун, доктор Смерть і Пол Маккартні: які серіали дивитися в липні

Ярослав Забалуєв

Для ВВС

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Amazon Studios Підпис до фото, Кріс Пратт вкотре рятує світ

Дон Чіддл і Джон Гемм у Стівена Содерберга, Кріс Пратт рятує майбутнє, а легендарна "Пліткарка" повертається. І це далеко не всі фільми та серіали, які можна побачити у липні в мережі.

"Без різких рухів" (No Sudden Move)

1 липня, HBO Max

Банда, яку винайняли, щоб викрасти якийсь загадковий документ, опиняється у вкрай скрутному становищі й вирішує знайти замовника, щоб поставити йому кілька запитань.

Події відбуваються у Детройті 1955 року, а серед головорізів - Дон Чідл, Бенісіо дель Торо, Рей Ліотта, Джон Гемм, Кіран Калкін і багато інших.

Міг би бути й Джордж Клуні, але вибув через пандемію.

Як усі ці поважні люди зібралися разом? Відповідь проста: Стівен Содерберг.

Великий режисер продовжує доводити, що для нього немає принципової різниці між фільмами для великого екрана та стрімінговими платформами. Цього разу він віддав на Hulu фільм, який багато хто заздалегідь називає найкращим у його кар'єрі.

"Війна майбутнього" (Tomorrow War)

2 липня, Amazon Prime

Ще одна жертва пандемії - черговий фільм, який переїхав з кінотеатрів на стрімінгову платформу.

"Війна майбутнього" розповідає про те, як для битви з прибульцями люди почали рекрутувати бійців з минулого, а минуле - це якраз наш час.

У головних ролях знялися Кріс Пратт та Дж. К. Сіммонс, а режисером став Кріс Маккей, відповідальний за "Лего Фільм. Бетмен".

Якщо "Війна майбутнього" виявиться хоча б на 50% такою ж дикою та веселою, на нас чекає один з найкращих проєктів року.

"Вулиця страху 1994, 1978, 1666" (Fear Street 1994, 1978, 1666)

2, 9, 16 липня, Netflix

Горор-трилогія від Netflix розповість про дуже дивні справи в містечку Шейдісайд, штат Огайо.

Місцеві підлітки дізнаються, що низка вбивств, які сколихнули місто, - це ланка у колі страшних подій, слід яких йде у давнє минуле.

На рівні зав'язки "Вулиця страху" виглядає як "Кошмар на вулиці В'язів", який жартома переписав Стівен Кінг.

І не випадково: в основі серіалу - книги Р. Л. Стайна, якого називали "дитячим Стівеном Кінгом".

Виходити фільми трилогії будуть з тижневими перервами.

"Пліткарка" (Gossip Girl)

8 липня, HBO Max

Кожному молодому поколінню потрібна своя злегка мильна драма, а для хлопців і дівчат другої половини нульових такою стала "Пліткарка".

Серіал про життя нью-йоркської молоді вийшов у 2007-му році, витримав шість сезонів, став предметом культу й подарував нам акторок Блейк Лайвлі й Тейлор Момсен.

Про перезавантаження говорили давно, і ось воно, нарешті, відбудеться.

На глядачів чекають нові герої, яких гратимуть Емілі Елін Лінд, Вітні Пік, Елі Браун та інші молоді й поки не дуже відомі актори.

Автори обіцяють, що цього разу серіал, з-поміж іншого, розповість про проблеми, які спричинюють соцмережі.

"Білий Лотос" (White Lotus)

11 липня, HBO

Про новий сатиричний мінісеріал HBO відомо небагато.

Автором виступив Майк Вайт, у творчому доробку якого - "Затока Доусона", "Диваки та навіжені" і "Школа року".

Місце подій - ідилічний тропічний курорт, куди прибувають солідні люди, - і починають стрімко й весело божеволіти.

У ролях - Конні Бріттон ("Нешвілл", "Перспективна дівчина"), Дженніфер Кулідж (мама Стіфлера з "Американського пирога"), Олександра Даддаріо ("Клан Сопрано") та інші.

"Доктор Смерть" (Dr. Death)

15 липня, Peacock

Сервіс Peacock, попри демократичність (базовий доступ до контенту тут безкоштовний), не може напрацювати аудиторію. "Доктор Смерть" - ще одна заявка на успіх, який цього разу цілком можливий.

Молодий талановитий хірург Крістофер Денч прагне кар`єрних вершин, але якоїсь миті за ним починає тягнутися слід з покалічених і померлих пацієнтів.

Розслідування ведуть двоє колег Денча.

Серіал заснований на реальних подіях й порадує фанатів Джошуа Джексона, котрий виконав тут головну роль.

Ну, а розслідують справу Алек Болдвін та Крістіан Слейтер.

"Шмигадун!" (Schmigadoon!)

16 липня, Apple TV+

Подружжя вирушає в похід дикою місциною, щоб налагодити стосунки.

Під час подорожі Джош (Кіген-Майкл Кі) та Мелісса (Сесілі Стронг) опиняються у неймовірному місці: селищі, мешканці якого існують за законами голлівудського мюзиклу сорокових років.

Ба більше - залишити це дивне місце подружжя зможе, якщо знайде справжнє кохання.

"Шмигадун!" - проєкт настільки дивний, що цілком може стати хітом, тим більше, що режисером виступив сам Баррі Зонненфельд.

У будь-якому разі шанувальникам класичних мюзиклів пропускати "Шмигадун!" не можна.

"Тернер і Гуч" (Turner & Hooch)

16 липня, Disney+

Моторошне видовище: афіша класичного фільму c Томом Генксом, де його місце посів зовсім інший актор.

Саме так виглядає промо нового серіалу Disney+, черговий постріл по глядачах, яких охопила ностальгія.

У центрі подій - знову поліцейський Скотт Тернер (Джош Пек) та його напарник пес Гуч.

Залишається лише сподіватися, що магія оригіналу все ж вплине на якість "перезавантаження".

"Маккартні 3,2,1" (McCartney 3,2,1)

16 липня, Hulu

Випустивши під кінець минулого року альбом "McCartney III", сер Пол, здається, знайшов чергову (бозна, яку за рахунком) молодість.

Найближчим часом він планує випустити дитячу книжку та автобіографію у двох томах.

Поки ж Маккартні об'єднав зусилля з продюсером Ріком Рубіном, розмови з яким стали основою для шестисерійного фільму сервісу Hulu.

Говорили, звичайно, про все на світі - від секретів письменництва до основних віх творчого шляху геніального музиканта.

Значна частина серіалу, звичайно, висвітлить період існування "Бітлз".

"Американські історії жахів" (American Horror Stories)

15 липня, Hulu

Раяну Мерфі замало багатомільйонного контракту з Netflix - вільний час він вирішив присвятити створенню спін-оффу одного з головних своїх творінь, серіальної горор-антології "Американська історія жахів".

Відмінність нового проєкту в тому, що кожен з 16 епізодів має самостійний сюжет.

Перший зветься "Гумова жінка" - жінка з латексу фігурує і в сюрреалістичному трейлері серіалу.

У ролях - дівчата з відомих родин: Кая Гербер та Періс Джексон. Перша - донька Сінді Кроуфорд, друга - Майкла Джексона.